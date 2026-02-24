Valencia prepara su primera cita con la Copa del Rey de voleibol

La Copa del Rey de voleibol masculina llega por primera vez en su historia a la ciudad de Valencia. Del 26 de febrero al 1 de marzo, el Pabellón de la Fuente de San Luis será el escenario que albergue esta edición que enfrenta a los ocho mejores equipos de la Superliga clasificados en la primera vuelta. El anfitrión, el Léleman Conqueridor Valencia, será el último en debutar el viernes 27 de febrero a las 20:00 horas contra el CV Melilla, rival al que todavía no ha podido superar este año en la competición regular.

Oportunidad de oro

Una oportunidad de oro para que el conjunto valenciano se desquite de los últimos resultados y se centre en los tres días de competición que podría tener por delante hasta la gran final. Los locales se aferran a esta competición para dar un vuelco a una temporada que se puso cuesta arriba con muchas lesiones y la fatiga derivada de la CEV Challenge Cup. El Conqueridor no llega con las mejores sensaciones a esta cita y hay otros grandes favoritos para esta edición como el CV Guaguas, Grupo Herce Soria o el propio rival en cuartos de final, CV Melilla. Pero en el torneo del KO las sorpresas forman parte del formato y los de Zanini contarán con el apoyo de su afición.

El delegado del Léleman Conqueridor, Miguel Ygueravide, explicaba en la entrevista en el programa Superdeportes de Levante TV las esperanzas que tiene puestas el equipo en esta Copa. “Llegar y estar entre los ocho mejores equipos después de una primera vuelta es un premio. Además, en una Superliga durísima. Una liga donde todos los equipos se han reforzado a unos niveles impensables. No renunciamos a nada, estamos en Valencia. La competición, el equipo y sobre todo la afición, se merece que estemos en esa final”.

Apoyo institucional

Esta competición organizada por la RFEVB ha contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, y la colaboración de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso. Instituciones que se han volcado al máximo para conseguir que la Copa del Rey de 2026 tenga un gran impacto.

El presidente de la FVBCV, Arturo Ruiz, ponía en valor la puesta en marcha que tuvo esta edición de Copa. “Hay que destacar el comienzo que tuvimos con el sorteo, que fue impresionante en el Museo de Bellas Artes. Una primera apuesta sobre la excelencia. Hemos trabajado en ese camino y en equipo, buscando lo mejor posible para la organización de un evento importante que vincula tanto a la RFEVB como a la FVBCV, así como a las demás instituciones”.

Por su parte, el exjugador de la selección y actual Coordinador de Patrocinios de la RFEVB, Alfonso Flores, analizaba el trabajo previo que se ha hecho para que la ciudad acoja esta Copa. “Valencia ya tiene un muy buen trabajo detrás y una base de voleibol muy importante. Esta ciudad tenía ganas de volei y además van a venir las aficiones de los mejores equipos que se clasificaron. Eso va a generar un impacto económico y deportivo. Reforzando también el apartado internacional del evento. Son 18 nacionalidades la que traen los equipos participantes y eso obviamente tiene repercusión en sus países”.