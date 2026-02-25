Beachbol abre nuevas plazas para sus grupos amateurs y de tecnificación en Valencia este mes de marzo

Beachbol Club de Voley Playa, referente del vóley playa en Valencia, anuncia la apertura de plazas para sus grupos de entrenamiento durante el mes de marzo. La entidad cuenta con una amplia oferta para jugadores y jugadoras adultos de nivel amateur, así como con vacantes limitadas en sus grupos de tecnificación de nivel avanzado.

Amplia oferta de grupos amateurs para adultos

Beachbol dispone actualmente de entre 15 y 20 grupos amateurs, adaptados a diferentes niveles de iniciación e intermedio. Debido a la alta capacidad organizativa del club, hay muchas plazas disponibles para quienes deseen iniciarse o perfeccionar su juego en un entorno dinámico y profesional.

Los horarios disponibles para el mes de marzo son:

Lunes y miércoles: 17:30 – 19:00

17:30 – 19:00 Martes y jueves: 17:30 – 19:00

17:30 – 19:00 Martes y jueves: 19:00 – 20:30

Estos entrenamientos están dirigidos a personas adultas que quieran practicar vóley playa, mejorar su técnica, mantenerse en forma y disfrutar del deporte al aire libre en un ambiente social y motivador.

Vacantes en grupos de tecnificación (nivel avanzado)

Además, Beachbol busca incorporar nuevos jugadores y jugadoras para sus grupos de tecnificación, destinados a deportistas con mayor nivel competitivo.

En esta categoría existen únicamente dos grupos:

Un grupo masculino

Un grupo femenino

Al tratarse de un nivel más alto y específico, la estructura es más reducida y personalizada, enfocada al perfeccionamiento técnico-táctico y a la mejora del rendimiento en competición.

Inscripciones abiertas

Con el inicio de marzo, Beachbol invita a todas las personas interesadas a formar parte de su comunidad deportiva. Tanto quienes quieran iniciarse en el vóley playa como quienes busquen dar un salto de calidad en su rendimiento encontrarán en el club un espacio adaptado a sus objetivos.

Para más información sobre inscripciones, disponibilidad y pruebas de nivel, los interesados pueden contactar directamente con el club en info@beachbol.com o en sus redes sociales @beachbol_valencia @beachbol_bvclub