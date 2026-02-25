El Léleman Conqueridor, entre los aspirantes a destronar al Guaguas en la Fonteta

València acoge por primera vez la fase final de la LI Copa del Rey de Voleibol convirtiéndose en sede del torneo más antiguo del voleibol masculino nacional. La ciudad reúne a los ocho mejores equipos de la Superliga en una cita histórica que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en el Pabellón de la Fuente de San Luis, gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de València y la Real Federación Española de Voleibol, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Voleibol y con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso.

“La Fonteta será la casa del voleibol durante toda esta semana, como sede de un evento decano en nuestro país, lo que posiciona a nuestra ciudad en el epicentro del deporte español por segunda semana consecutiva”, ha señalado la concejala de Deportes, Rocío Gil, quien ha animado a la ciudadanía a acudir a una de las instalaciones deportivas municipales más emblemáticas para disfrutar del mejor voleibol nacional.

El torneo contará con la presencia del vigente campeón y defensor del título, el CV Guaguas, que regresa con la intención de revalidar el trofeo. Junto a los canarios competirán el subcampeón de la pasada edición, el Conectabalear CV Manacor, además de Grupo Herce Soria Voleibol, CV Melilla, Pamesa Teruel VB, Cisneros La Laguna, UC3M Voleibol Leganés y el conjunto anfitrión, Conqueridor Valencia.

Cuadro y horarios de competición

La acción arrancará el jueves 26 de febrero con el duelo entre Guaguas y Pamesa Teruel a las 17:00 horas. Ese mismo día, a las 20:00 horas, Manacor se medirá a Leganés. Los ganadores de ambos encuentros disputarán la primera semifinal el sábado 28 a las 17:00 horas.

La otra parte del cuadro comenzará el viernes 27 a las 17:00 horas con el enfrentamiento entre Grupo Herce Soria y La Laguna. A las 20:00 horas, el Conqueridor Valencia se cruzará con CV Melilla. Los vencedores accederán a la segunda semifinal, programada para el sábado 28 a las 20:00 horas.

La gran final se jugará el domingo 1 de marzo a partir de las 17:30 horas, cuando se decidirá el campeón de esta histórica edición en València.

Será la tercera participación del Conqueridor Valencia en la Copa del Rey y la primera como anfitrión, dentro del formato de sede única que reúne a los ocho primeros clasificados al término de la primera vuelta liguera, un sistema que busca premiar la competitividad y garantizar la igualdad.

Iniciativa solidaria

Además del espectáculo deportivo, la competición se suma a la iniciativa municipal ‘Tapones por el deporte’, impulsada por el Ayuntamiento. Durante los partidos se recogerán tapones de plástico aportados por los aficionados para transformarlos en equipamiento destinado a instalaciones deportivas de barrios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, reforzando así el carácter solidario de un evento que sitúa a València como capital del voleibol español durante toda la semana.