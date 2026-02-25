Presentada la X edició del Va de Dona
Aquest dimecres s’ha celebrat la presentació d’aquesta iniciativa per promocionar i visibilitzar la presència de la dona en la pilota. El dijous 26, al trinquet Pelayo, es celebraran dos partides de raspall femení professional, mentre que l'acte central tindrà lloc el divendres 27 a la Plaça Manises de València
Aquest dimecres s’ha celebrat la presentació, al Complex Esportiu i Cultural Petxina de València, del X ‘Va de Dona!’ de la Federació de Pilota Valenciana, en col·laboració amb l’Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal, a més de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, Caixa Popular, Junta Central Fallera, Trinquet de Pelayo i Ale-hop. Amb aquesta iniciativa, es pretén promocionar i visibilitzar la presència de la dona en el nostre esport.
Autoritats en la presentació
La presentació va comptar amb la presència de la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal de València, Rocío Gil; la diputada de Benestar Social, Inclusió Social i Salut Pública de la Diputació de València, Imma González; el coordinador de pilota valenciana de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; la tècnica de Responsabilitat Social de Caixa Popular, Cristina Pérez; la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de l'Àrea de Promoció, Belén Puchal; Carlos Bermell i Juan Contreras, de Junta Central Fallera, i el regidor d’Esports de Bonrepòs i Mirambell, José Manuel Alberich.
La regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Rocío Gil, considera que la participació de les administracions públiques en este tipus d'iniciatives "són necessàries no només per fomentar la participació femenina i generar referents per a les xiquetes sinó també per transmetre entre generacions l'estima pel nostre esport autòcton i donar-lo a conèixer a tota la ciutadania a través d'un esdeveniment intergeneracional". “És importantíssim per a l’Ajuntament de València participar al Va de Dona perquè les xifres ho avalen amb un 33% de dones en les escoles esportives municipals de pilota i donar suport a iniciatives com aquesta on tindrem l’oportunitat de veure la millor pilota femenina al trinquet de Pelayo i també als carrers del cap i casal”.
Segons Belén Puchal, vicepresidenta de la Federación de Pilota Valenciana: “Enguany celebrem la desena edició del Va de Dona i volíem que fora especial. Tindrem un rècord de participació a l'acte central de divendres, amb la presència de jugadores professionals, del programa de Rendiment; i més de 400 xiquetes i xiquets que vindran a la Plaça Manises de València a jugar i disfrutar del nostre esport, gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament de València a través de la Fundació Esportiva Municipal".
Per a Tino Bendicho, coordinador de pilota de la Generalitat, Va de Dona “representa orgull, esforç i futur perquè es dirigeix a les dones que lideraran el futur de la pilota valenciana”.
Així mateix, la diputada provincial de Benestar Social, Inma González, ha destacat que esta iniciativa “compleix una dècada i el que més ens enorgulleix és que suposa una oportunitat única perquè les xiquetes puguen veure de prop els seus referents”.
Activitats
L'acte central tindrà lloc el pròxim divendres 27 de febrer a la Plaça Manises de València, durant tota la vesprada. Com és tradicional, hi haurà fireta d'artesans, tallers de guants, partides entre totes les participants amb la participació de les jugadores professionals, del programa de Rendiment de la FPV i del món faller, jocs populars, 'fotomatón', i càmera 360 graus.
Durant la vesprada, els carrers pròxims al Palau de la Generalitat, el Palau de la Batlia i la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats estaran disponibles per a dones i xiquetes, independentment de la seua edat o nivell de joc, que vulguen jugar a raspall.
A més, a l'escenari central, les pilotàries professionals signaran autògrafs. Com també és tradició, es lliuraran els premis anuals 'Va de Dona', els guardons del Trofeu de raspall professional 'Va de Dona' i els reconeixements als xiquets i xiquetes guanyadors del concurs de dibuix. La gran foto de familia, amb assistents i autoritats, completarà la vesprada de festa.
Un dia abans de l'acte central, el dijous 26 de febrer, el trinquet Pelayo de València acollirà dos partides corresponents a la Lliga de raspall femení Pro, amb un berenar ‘Va de Dona!’ entre partida i partida.
Programa d'actes
Dijous 26 de febrer, Trinquet de Pelayo
17:00h - Partida Lliga Raspall Femení Pro
Victoria-Anabel-Marina (Aj. Bonrepòs i Mirambell)
Clara-Amparo-Patri (Aj. Beniflà)
18:00h - Berenar Va de Dona 2026
18:30h - Partida Lliga Raspall Femení Pro
Maria-Natalia-Isabel (Aj. Rafelbunyol)
Àngela-Júlia-Mar A. (Aj. Tavernes de la Valldigna)
Divendres 27 de febrer, Plaça de Manises i carrers adjacents
Acte central 'Va de Dona'
16:00 - Inici partides escoles, clubs, falles, col·legis (C/ Cavallers, Juristes, Cuines, Rellotge Vell)
16:00 - Fireta jocs populars, Exposició artesans, taller guants, "fotoràpid" (Pl. Manises)
17:30 - Fotografia grup amb totes les participants, jugadores i autoritats presents (escenari)
18:00 - Signatura autògrafs pilotàries Pro (escenari)
19:00 - Lliurament premis Va de Dona i II Concurs de Dibuix (escenari)
