Calendario polideportivo del fin de semana

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Baskonia - Valencia Basket, jueves 26 de febrero de 2026 a las 20:30 horas.

Clasificación.

Liga ACB: No hay jornada este fin de semana. Tras la disputa de la Copa del Rey de Baloncesto el pasado fin de semana, llega la segunda ventana FIBA, por lo que la competición se reanudará el fin de semana del 7 y 8 de un marzo.

Clasificación.

Primera FEB: No hay jornada hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

Clasificación.

Segunda FEB: No hay jornada hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, Halal Food Quality Uixó Bàsquet - CB Jovens Almàssera, viernes 27 de febrero de 2026 a las 20:30 horas; CB Puerto Sagunto - BC Peñíscola, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:30 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - Socage Jovens L'Eliana, sábado 28 de febrero de 2026 a las 20:15 horas; Cemalu Aldaia - CB Morvedre, domingo 1 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Topsurface NB Paterna - Fundació Caixa Rural Vila-real, domingo 1 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Picken Claret - Amics Castelló B, domingo 1 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; The Fitzgerald el Pilar - Bauhaus Godella, domingo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca - Maristas Valencia, sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:00 horas; Servigroup Benidorm - CMG Hidráulica NB Torrent, sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:30 horas; Decprocon Carolinas - ESET Ontinet, domingo 1 de marzo de 2026 a las 12:00 horas; Personalhome Adesavi - CBI Elche, domingo 1 de marzo de 2026 a las 12:00 horas; CA Montemar - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, domingo 1 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Estudiantes Cartagena - Rigalli Alginet, domingo 1 de marzo de 2026 a las 19:00 horas. Descansa: Lucentum Alicante

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Cadí La Seu, domingo 1 de marzo de 2026 a las 12:15 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Melilla Ciudad Deporte La Salle - La Cordà NB Paterna, sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:30 horas; Fustecma Amics Castelló - Celta Femxa Zorka, sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Grapa de Castellón.

Clasificación.

Liga Femenina 2: Dpes CB Ciudad de Móstoles - CB Claret Benimaclet, sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:45 horas.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante - Dicorpebal Logroño La Rioja, domingo 1 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Duelo provincial entre el Elda Prestigio - Atticgo Elche, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez; Costa del Sol Málaga - BM. Morvedre, sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:00 horas.

Derbi de la #ComunitatDelHandbol en la Liga Guerreras Iberdrola.

Publicación de Facebook sobre Derbi.

Publicación de Facebook sobre el duelo provincial.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - Lanzarote Puerto del Carmen, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón de La Canaleta de Mislata.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Servigroup Benidorm - Bendio Sinfin Santander, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm; Fertiberia Puerto Sagunto - UBU San Pablo Burgos 2031, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Port de Sagunt; Club Cisne Colegio Los Sauces - Fundación Agustinos Alicante, sábado 28 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Fundació Handbol Sant Vicenç - BM Marni Rosval, sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:30 horas; Mubak BM La Roca - Club Almassora Balonmano, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; duelo autonómico Handbol Onda - Atticgo Elche, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo Carda.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila ya conoce el calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor. El equipo de Falu Quirelli arrancará en el Pantano el 8 de marzo ante el Complutense Cisneros. Será el tercer enfrentamiento ante el equipo madrileño, ya que también se cruzaron en las semifinales de la Copa. El Huesitos disputará la segunda jornada en el campo del VRAC una semana después. Posteriormente, el equipo vilero recibirá al Alcobendas antes de viajar a los campos del Recoletas Burgos y el Liceo. Una segunda fase de alta exigencia que el Huesitos afronta con la máxima ilusión. En esta segunda fase se arrastran los puntos de la primera vuelta de cara a la clasificación y posterior play-off por el título.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: Valencia RC - Complutense Cisneros, sábado 28 de febrero de 2026 a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres; AD Ingerieros Industriales Las Rozas Rugby - FibraValencia Les Abelles, domingo 1 de marzo de 2026 a las 13:00 horas.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: C. N Poble Nou - CAU Valencia, sábado 28 de febrero de 2026 a las 16:00 horas.

Clasificación.

División de Honor B Femenina: Se está disputando la Fase Final. El Rugby Turia se enfrentará al Eibar Rugby Taldea en una fecha por determinar.

Voleibol

COPA DEL REY: El Pabellón Fuente de San Luis de Valencia, más conocido como “La Fonteta” será el escenario de una nueva edición del torneo del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026. El Léleman Conqueridor, entre los aspirantes a destronar al Guaguas en la Fonteta.

Fechas y horarios

Cuartos de final: CV Guaguas - CV Teruel, jueves 26 de febrero a las 17:00 horas; Conectabalear CV Manacor - UC3M Voleibol Leganés, jueves 26 de febrero a las 20:00 horas; Grupo Herce Soria - Cisneros La Laguna, viernes 27 de febrero a las 17:00 horas; CV Melilla - Léleman Conqueridor Valencia, viernes 27 de febrero a las 20:00 horas.

Semifinales: Ganador Guaguas - Teruel contra ganador Manacor -Leganés, sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:00 horas; Ganadro Soria-Cisneros contra ganador Melilla-Léleman Conqueridor, sábado 28 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

La final será el domingo 1 de marzo a las 17:00 horas.

Superliga Masculina: La competición está paralizada por la disputa de la Copa del Rey.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: Rodi Balàfia Vòlei Lleida - UBE L'Illa Grau, sábado 28 de febrero de 2026 a las 16:00 horas; CV GEMAVI Vinaròs - Víkings Vòlei Prat, sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:00 horas; Indescar Zaragoza - CV Mediterráneo Castellón, sábado 28 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: Derbi entre Familycash Xátiva Voleibol - Conqueridor Valencia, sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Xàtiva; Grupo Egido Pinto - Club Voleibol Almoradí, sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:30 horas.

Clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos - Club Voleibol Sant Cugat, sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: CV Paterna Liceo - CV Emalsa Gran Canaria, sábado 28 de febrero de 2026 a las 13:00 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz; CDU Atarfe - Camporrosso Finestrat Medsur, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; Algar Surmenor - Grupo Renovak CV Sant Joan, sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva - MEDOL Tarragona SPSP, sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal de Xàtiva.

Clasificación.

Hockey hierba

Competición de Liga: Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzaráel fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK Masculina: Shum Frit Ravich - AITEX PAS Alcoi, sábado 28 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum - Club Patín Alcorcón, sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Francisco Laporta en Alcoy,

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig - Nacho y Teja Elect Patinalón, sábado 28 de febrero de 2026 a las 20:15 horas en la Pista cubierta del Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig - Club Patín Las Rozas, sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en la Pista cubierta del Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig; PAS Alcoi - Club Deportivo Santa María del Pilar, sábado 28 de febrero de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa, situado dentro del Complejo Deportivo Francisco Laporta en Alcoi.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Servigroup Peñíscola - CA Osasuna Magna, sábado 28 de febrero a las 17:00 horas en el Pabellón Juan Vizcarro; ATP Iluminación Ribera Navarra - Family Cash Alzira, domingo 1 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Este domingo 1 de marzo el Family visitará Tudela para medirse a Ribera Navarra, último en la tabla. Después afrontará dos partidos consecutivos en el Palau: el 6 de marzo ante Inter Movistar y el 15 de marzo frente a Industrias Santa Coloma, una cita marcada además por el galardón Afició Fallera. El apoyo del Palau volverá a ser fundamental en un momento clave de la temporada.

Clasificación.

Segunda División: Levante UD FS. - Avanza Jaén Paraíso Interior, sábado 28 de febrero a las 18:30 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: CD Lacturale Orvina - Feme Castellón CFS, sábado 28 de febrero a las 18:30 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, Entrerríos Automatización - FS Picassent, sábado 28 de febrero a las 14:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Bisontes de Castellón - Ye Faky FS, sábado 28 de febrero a las 17:00 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló; Covisa Manresa - Nunsys El Pilar, sábado 28 de febrero a las 18:00 horas; CFS Futsal Ibi Jypal Hogar - Cerezo Futsal Lleida, domingo 1 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Polideportivo Rubén Plaza.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, Club Inter Movistar FS - CD Sporting La Nucía, sábado 28 de febrero a las 16:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay jornada hasta el 7 de marzo de 2026.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La Segunda Fase se iniciará para el Waterpolo Turia, inmerso en el Grupo D, el 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas cuando reciba al CN Premià.

Primera División Femenina, Se cerró la Fase 1 de la competición. El Club Waterpolo Elx Manolet iniciará la Segunda Fase, en el Grupo C, con la visita al CN Barcelona el sábado 28 de febrero a las 16:30 horas. Por su parte, el Waterpolo Turia, en el Grupo D, recibirá al Waterpolo Málaga el sábado 28 de febrero a las 18:00 horas en la Piscina del Pabellón Polidpeortivo de Nazaret.

Segunda División Masculina. Se cerró la primera fase en la Tercera categoría del waterpolo masculino español. En la Segunda Fase, el Club Waterpolo Elx Selecte, en el Grupo C, visita al AR Concepción Ciudad Lineal el domingo 1 de marzo a las 17:30 horas. En el Grupo D, el Club Nou Godella Natación visita al Urbat IKE el sábado 28 de febrero a las 20:15 horas.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Las chicas del Valencia Firebats no vuelven a competir hasta el 21 de marzo.

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats - L Hospitalet Pioners, domingo 1 de marzo a las 12:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Horarios y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota valenciana : El Va de Dona arriba a la X edición. La pilota valenciana femenina volverá a ser protagonista con la celebración de la décima edición de Va de Dona, que tendrá lugar los días 26 y 27 de febrero de 2026 en el Trinquet de Pelayo y en las inmediaciones de Plaça Manises.

Jueves 26 de febrero: competición en el Trinquet de Pelayo

La primera jornada se desarrollará en el histórico Trinquet de Pelayo con dos partidas de alto nivel correspondientes a la segunda fase de la Lliga CaixaBank 2026:

17:00 horas: Partida de Lliga Raspall Femení Pro, con Victoria-Anabel-Marina (A. Bonrepòs i Mirambell) frente a Clara-Amparo-Patri (Ayto. Beniflà).

18:00 horas: Berenar Va de Dona 2026.

18:30 horas: Partida de Lliga Raspall Femení Pro, con María-Natalia-Isabel (Ayto. Rafelbunyol) frente a Ángela-Julia-Mar Alfonso (Ayto. Tavernes de la Valldigna).

Viernes 27 de febrero: actividades en la plaça de Manises

El viernes, la actividad se trasladará a la plaça de Manises y espacios adyacentes, con una programación abierta al público y enfocada a la promoción y participación:

16:00 horas : Inicio de partidas escolares, clubs falleros, colegios (C/ Cavallers, Juristes, C/ Micalet).

: Inicio de partidas escolares, clubs falleros, colegios (C/ Cavallers, Juristes, C/ Micalet). 16:00 horas : Fireta de artesanía, exposición de guantes y “fotoparany” (Pl. Manises).

: Fireta de artesanía, exposición de guantes y “fotoparany” (Pl. Manises). 17:30 horas : Fotografías de los equipos participantes y jugadoras con autoridades (escenario).

: Fotografías de los equipos participantes y jugadoras con autoridades (escenario). 18:00 horas : Firma de autógrafos de las pilotaris profesionales (escenario).

: Firma de autógrafos de las pilotaris profesionales (escenario). 19:00 horas: Entrega de premios “Va de Dona” y del II Concurso de Dibujo (escenario).

Atletismo : Campeonato de España Absoluto de Short Track 2026, se celebrará en el Velódromo Luis Puig de Valencia del 27 de febrero al 1 de marzo. El campeonato podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, además de íntegramente los concursos en el canal de YouTube RFEATV (multistreaming). El Palacio Velódromo Luis Puig de Valencia acogerá desde este viernes al domingo la 62ª edición del Campeonato de España Absoluto Short Track, gran cita del atletismo nacional bajo techo que reunirá a más de 550 atletas y en la que estarán en juego los títulos nacionales y las últimas plazas de clasificación para el Mundial Indoor de Kujawy Pomorze (Polonia).

El FACSA Playas de Castellón acude a la competición como el club con mayor representación de atletas, con 23 mujeres y 18 hombres que han logrado las exigentes mínimas establecidas por la RFEA, confirmando el excelente momento deportivo de la entidad tanto en categoría Absoluta como en proyección de futuro.

Quique Llopis: "Quiero revalidar el título en València, será un gran test para el Mundial".

Cartel del Campeonato de España Atletismo Short Track. / COMUNITAT DE L'ESPORT

. Medio Maratón y 5K de Riba-roja, domingo 1 de marzo de 2026 desde las 09:00 horas en Riba-Roja de Túria (Valencia). El recorrido no presentará novedades más allá del paso por el puente militar como consecuencia de las obras de rehabilitación del Pont Vellgravemente dañado por la Dana.Los corredores de ambas distancias compartirán simultáneamente la salida y una primera vuelta de 5k. Mientras los corredores de 5k cruzan la línea de meta, los participantes en la media maratón completarán la 2ª vuelta. En este tramo, entre los kilómetros 8 y 13 el corredor disfrutará de las vistas del río Túria y de la zona de huerta, para dirigirse a la urbanización de Masía de Traver. Superado el kilómetro 17, los participanes volverán a entrar al municipio para completar los kilómetros finales.

Los cinco mejores atletas tanto en la categoría absoluta como en la de locales recibirán premios en metálico que oscilan entre los 500€ y los 100€. También habrá premio para los tres primeros de la categoría equipos, entre 300€ y 100€. El récord de la prueba estará premiado con 1.000€. Las mejores marcas las ostentan dos atletas keniatas; Edwin Kipyego (1:01:23) y la fémina Jeptoo Priscah (1:11:13).

Publicación de Facebook sobre mmribaroja.

. Trail les Creus 26, Tavernes de la Valldigna, LLiga de Muntanya València Sud, 25/26, sábado 28 de febrero de 2026 a las 8:20 horas en Tavernes de la Valldigna.

. IV Atzavares Trail Orba-Vall Laguar CTM 25/26 , sábado 28 de febrero de 2026 a las 8:30 horas en Orba (Alicante). Habrá dos modalidades de aproximadamente 25 km y 14 km, con un máximo de 400 participantes en total. La salida será en La Vall de Laguar y la meta en el Poliesportiu Municipal d'Orba, recorriendo íntegramente los términos de Orba y Vall de Laguar.

. Trail Marines Vell 2026, domingo 1 de marzo de 2026 a las 9:00 horas.

Cartel. / Trail Marines Vell

. XIII Carrera de la Mola, Novelda (Alicante), domingo, 1 de marzo de 2026 desde las 09:00 horas.

I Jornada Municipal Sub-16 JJMM Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 27/02/26 / Hora: 18:00 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: C.A.Playas de Castellón

Campeonato Provincial Sub-12 JECV Castellón / Vinaròs - Castellón. Fecha: 28/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.E.Vinaròs

Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno Máster / Durango - Bizkaia. Fecha: 28/02/26 - 01/03/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato Provincial Sub-12 Individual ST JECV Alicante / Denia - Alicante. Fecha: 28/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Dianium

VI Control Federado Tipo A - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 28/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

V Control Federado Tipo A - Delegación de Alicante / Denia - Alicante. Fecha: 28/02/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Dianium

XXXV Volta a Peu a Xàbia / Xàbia - Alicante. Fecha: 01/03/26 / Jornada: M / Ruta / Homologación: 2024 / Autonómico / Organiza: Club Dàtletisme Llebeig.

Año tras año, el Club de Atletismo Llebeig Xàbia organiza la Volta a Peu Xàbia – Memorial José Albi, una de las pruebas más esperadas del calendario deportivo en la Marina Alta. Un desafío de 10 kilómetros que discurre a lo largo de la línea de costa de Xàbia, combinando velocidad, emoción y paisajes de postal.

Campeonato Provincial Sub- 14 JECV Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 01/03/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: Delegación Castellón

Ciclismo :

. Volta a la Safor (1ª etapa entre Alhahuir -Castellonet de la Conquesta de 49 km.), sábado, 28 de febrero de 2026 a las 11:00 horas. El circuito contará con tres ascensiones al Mirador de Castellonet de la Conquesta. Los pasos 2° y el 3° serán puntuables para el Premio de Montaña. La segunda etapa se disputará el domingo 1 de marzo, entre Benirredra – Gandía, 52Km., en sus últimos kilómetros podemos encontrar el mítico Puerto de Barx antes de llegar a la meta en Gandía

Cartel. / VOLTA A LA SAFOR

Perfil de la Primera etapa. / VOLATA A LA SAFOR

Perfil de la segunda etapa. / VOLTA A LA SAFOR

. Liga Pista - Campeonato CV Scratch y Eliminación, sábado 28 de febrero en el Velódromo Municipal de Onda, organizado por el Club Ciclista Costa de Azahar Castellón.

Liga de Pista en Onda y el Autonómico de Scratch y Eliminación, última cita pendiente de la temporada. / FCCV

. Trofeo Escuelas de Ciclismo en Benferri (Alicante).El Club Ciclista Benferri da el pistoletazo de salida a esta nueva temporada de Escuelas de ciclismo este sábado 28 de febrero de 2026. A las 14:00 horas dará comienzo el Trofeo San Jerónimo con una manga de Cadetes, la primera de la campaña, tras la suspensión de la de Altea. Una vez finalizada se dará paso a las escuelas a las 15:00 horas.

. Gravel Espadà 2026, domingo 1 de marzo de 2026 en Betxí (Castellón) desde las 09:30 horas. La cita forma parte del circuito Challenge Comunitat Valenciana Gravel.

. IX Memorial Roberto Vidal Ferreres BTT - Campeonato Comunitat Valenciana BTT - Maratón, domingo 1 de marzo de 2026 en Traiguera (Castellón).

. Copa Alicantina Pego BTT, domingo 1 de marzo desde las 10:00 horas.

. XI Trofeu BTT Alginet - Circuit La Ribera, domingo 1 de marzo de 2026 desde las 09:00 horas.

Natación :

Vela: OptiOrange Valencia 2026, del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026, organizada por el Real Club Náutico de València. La Optiorange 2026 inicia una nueva singladura. En su octava edición, el Real Club Náutico de Valencia ha logrado reunir a 412 regatistas procedentes de 30 países.

Se prevén cuatro jornadas intensas en las que se disputarán un total de 12 pruebas. La competición comenzará con la ronda clasificatoria, programada para jueves y viernes, con tres pruebas por jornada. Estos días iniciales definirán la posición de los participantes y establecerán las claves para la fase decisiva, con los respectivos grupos en el que destacará el grupo Oro, eso sí siempre que se puedan cerrar cuatro pruebas en la ronda clasificatoria. El sábado y el domingo se desarrollará la serie final, también con tres pruebas por día, en la que se determinarán los resultados definitivos y se conocerán los ganadores.

València se consolida como un escenario de alto nivel internacional en el mundo de la vela, al reunir a regatistas de 30 países distintos en sus aguas.

La competición está abierta a regatistas de la clase Optimist nacidos a partir del 1 de enero de 2011, y cada participante deberá estar acompañado por un entrenador con embarcación de apoyo, conforme a la normativa del evento. / FDM VALENCIA

Motor: Campeonato de España de Trial. “La Nucía, Ciudad del Deporte” albergará este domingo 1 de marzo la primera prueba puntuable del Campeonato de España de Trial 2026. 152 pilotos participarán en esta prueba que contará con 10 espectaculares zonas, entre los que destaca Berta Abellán, campeona del mundo de Trial 2025. La entrada para el público será gratuita.

La competición comenzará el domingo 1 de marzo a las 09:00 horas. Habrá dos áreas de competición diferentes con 10 zonas cada una, a los que los pilotos deberán completar 2 vueltas durante una intensa jornada de competición. La primera área (“Moli”) contará con 10 zonas para las categorías: Tr5, juvenil, veteranos y féminas. La segunda área (“Serreta”) más técnica tendrá 10 zonas para las categorías: TR2, TR3, TR4, Júnior y Cadete.