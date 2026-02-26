Copa del Rey en marcha: decididos los dos primeros semifinalistas en La Fonteta

La Copa del Rey de voleibol 2026, que se disputa en València, ya tiene a sus dos primeros semifinalistas. El Club Voleibol Guaguas y el ConectaBalear CV Manacor cumplieron con los pronósticos en los cuartos de final celebrados en la Fonteta y sellaron su pase con sendos triunfos por 3-0 ante el Pamesa Voleibol Teruel y el UC3M Voleibol Leganés, respectivamente.

El conjunto canario confirmó su condición de favorito y vigente campeón con una victoria contundente (25-22, 25-14 y 25-16) frente a Teruel, en un encuentro que dominó de principio a fin.

Liderado por el opuesto brasileño Walla Souza, máximo anotador del choque con 17 puntos, el Guaguas marcó diferencias desde el inicio. Los puntos de Martín Ramos y del propio Souza permitieron abrir brecha en el primer set, que los insulares cerraron con solidez pese al intento de reacción turolense encabezado por el argentino Germán Gómez.

El segundo parcial fue un monólogo amarillo. Souza y Hélder Spencer dominaron tanto en ataque como en bloqueo, disparando la ventaja hasta un contundente 25-14 que dejó muy tocado al conjunto aragonés.

El favorito y líder de la Superliga no dio un respiro

En la tercera manga, el Pamesa Teruel amagó con reaccionar (4-6), pero un parcial de 5-0 devolvió el control al líder de la Superliga. Sin asumir riesgos innecesarios, el Guaguas volvió a imponer su superioridad en la red y cerró el encuentro con autoridad ante 1250 espectadores en la Fuente de San Luis.

Imagen de la victoria del CV Guaguas ante el Pamesa Teruel en los cuartos de final. / Germán Caballero

El Manacor también cumplió con las expectativas

Un par de horas después, el Manacor hizo valer su condición de finalista de la pasada edición y superó con claridad al debutante Leganés (25-21, 25-16 y 25-21).

El equipo balear, alertado por las dos derrotas ligueras sufridas ante el conjunto madrileño, salió decidido a evitar cualquier sorpresa. El central valenciano Alejandro Ribas, en su regreso a casa, lideró el arranque de los suyos, bien secundado por Carlos Nieves, el polaco Adrian Kucharczyk y el brasileño Leandro Romaní.

El Leganés, recién ascendido y sin presión, plantó cara en el primer set e incluso logró ajustar el marcador, pero el Manacor mantuvo la serenidad y se llevó el parcial inicial. Tras un breve intercambio de golpes en el inicio del segundo set, los baleares aceleraron de la mano de Kucharczyk y Fausto Díaz para encarrilar el partido.

Conectabalear UC3M, ante Leganés en los cuartos de final de la Copa / Germán Caballero

La reubicación del argentino Vildosola como líbero, tras la lesión de Rolando Hernández, condicionó al equipo madrileño, que terminó cediendo ante la solidez en el bloqueo del Manacor en el tercer set.

Duelo de altos vuelos en semifinales

Con estos resultados, Guaguas y Manacor se enfrentarán en una semifinal de máximo nivel este sábado en la capital del Túria, a partir de las 17:00 horas, en un choque que medirá al vigente bicampeón y líder de la Superliga contra el finalista de la última edición. Un cruce que promete intensidad, talento ofensivo y un billete en juego para la gran final de la Copa del Rey.

La segunda semifinal del sábado, que arrancará a las 20:00 horas, medirá al ganador de los cuartos de final que se jugarán este viernes, 27 de febrero: Grupo Herce Soria–Cisneros La Laguna (17:00 horas) y CV Melilla–Conqueridor Valencia (20:00 horas). La final quedará para el domingo desde las cinco y media de la tarde.