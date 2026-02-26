Ya hay fecha para VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, aplazada por alerta meteorológica

La VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, la que iba a ser la tercera cita del XXI Circuito Caixa Popular de carreras populares Ciutat de València, prevista para el pasado 15 de febrero y suspendida por la alerta meteorológica, se celebrará el próximo domingo 14 de junio, y se convertirá en la última prueba del calendario antes del parón estival.

Organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con el club Runners Ciutat de Valencia, la prueba es una 5K homologada que transcurre por la Avenida Aragón y la Gran Vía, con el estadio de Mestalla como punto de referencia. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y evitar condiciones meteorológicas adversas, la organización ha decidido adelantar la salida de la prueba a las 8:30 horas, media hora antes de la salida habitual de las pruebas del circuito. Las inscripciones para esta prueba se abrirán después de Fallas.

La fecha permite asegurar la continuidad programada para el calendario de carreras populares. De este modo, con la XXVII Carrera Popular Galápagos 3F celebrada en enero, y la XI Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’, a principios de febrero, la tercera cita será la VII Volta a Peu per la Discapacitat, programada para el 25 de abril. En mayo se celebrarán dos carreras: XI Carrera José Antonio Redolat y VIII Carrera Marta Fernández de Castro. La primera parte de la temporada concluirá el 14 de junio con la reubicada VII Volta a Peu Runners Ciutat de València.

Después del verano se celebrarán las dos últimas pruebas de esta XXI edición del Circuito Caixa Popular de carreras populares Ciutat de València, la XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre prevista para septiembre y la tradicional Volta a Peu de les Falles, que suma su XVI edición, a principios de octubre.

Inscripciones abiertas para la Volta a Peu per la Discapacitat

Por este motivo, ya se ha abierto el plazo de inscripción para la próxima cita, la VII Volta a Peu per la Discapacitat. Con salida y meta en la Avenida Maestro Rodrigo, a las 18:00 horas del sábado, es la única prueba del Circuito que se corre en sábado y en horario vespertino. Los 5 kilómetros de la prueba transcurrirán por el barrio de Sant Pau. En esta edición, la carrera contará con tres categorías masculina y femenina: Discapacidad intelectual y sensorial; Discapacidad física y orgánica; y Silla de ruedas desplazadas manualmente. Además, y como es habitual en las citas del circuito, habrá carreras para menores de 14 años y se podrá participar en la modalidad no competitiva ‘A tu ritmo’.

Se contará con la participación multitudinaria de asociaciones como Aspaym o deportistas de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana, entre muchas otras, que inundarán el barrio de Sant Pau para visibilizar que el deporte no debe tener barreras.

Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción a la prueba siguiendo el enlace: https://sportmaniacs.com/c/7ordf-volta-a-peu-per-la-discapacitat-ldquociutat-de-valenciardquo