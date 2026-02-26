Léleman Conqueridor: Llega la hora de romper el techo en la Copa del Rey

El Léleman Conqueridor afronta una cita clave en la Copa del Rey de voleibol con el objetivo de dejar atrás su historial adverso en la competición. El conjunto valenciano disputará el torneo del KO en casa, en el pabellón de la Fuente de San Luis, conocido popularmente como La Fonteta, donde intentará superar por primera vez la barrera de los cuartos de final tras tres participaciones sin éxito.

València acoge por primera vez esta fase final copera, que se celebra del 26 de febrero al 1 de marzo y reúne a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Superliga. El equipo dirigido por Zanini deposita grandes expectativas en el impulso que puede suponer jugar ante su afición. No obstante, deberá esperar hasta el viernes 27 a las 20:00 horas para cerrar la ronda de cuartos frente al CV Melilla.

El duelo no será sencillo. El conjunto melillense ya se ha impuesto en los dos enfrentamientos ligueros de esta temporada. El primero, disputado el 15 de noviembre en Nou Moles, terminó con triunfo visitante en el 'tiebreak' por 2-3 (25-20/22-25/25-21/13-25/13-15), después de que los valencianos lograran igualar el marcador en dos ocasiones. Más reciente es el precedente de hace apenas dos semanas, que volvió a caer del lado de Melilla por 3-1 (25-23/25-27/25-18/25-19).

Disputa en la red entre Monfort y Arquez / Conqueridor

Factor cancha y regreso de lesionados para cambiar la dinámica

Con estos antecedentes, el Conqueridor afronta la Copa del Rey como una oportunidad para revertir la dinámica negativa de los últimos encuentros. La competición a partido único aparece como una vía para recuperar sensaciones en un curso marcado por las dificultades. Además del factor local, el equipo contará con el regreso de dos de los tres centrales que estaban lesionados. Manu Furtado y Rubén López estarán disponibles, lo que supone un refuerzo importante para encarar el tramo decisivo de la temporada.

Durante cuatro jornadas intensas, cualquier detalle puede resultar determinante. Entre los principales aspirantes al título figuran el CV Guaguas, el Grupo Herce Soria y el propio CV Melilla, tercero con 40 puntos. Aunque el Léleman Conqueridor no parte como favorito, la naturaleza imprevisible del torneo abre la puerta a sorpresas, y el apoyo del público valenciano podría convertirse en un impulso decisivo.

Noticias relacionadas

El reto para los anfitriones es romper la llamada "maldición" de los cuartos de final que arrastran desde su estreno en la competición. La pasada edición, celebrada en Zaragoza, terminó con eliminación en primera ronda ante el Unicaja Costa de Almería. Tampoco logró avanzar en 2024 frente al CV Guaguas ni en 2023 ante el Pamesa Teruel. Con menor presión pero la ilusión intacta, el conjunto valenciano confía en que la experiencia acumulada y el aprendizaje de sus enfrentamientos previos ante CV Melilla le permitan firmar una actuación destacada en esta histórica edición de la Copa disputada en Valencia.