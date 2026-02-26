MTRI València 'Gay Games Edition' y MTRI Castellón ultiman la apertura de inscripciones

Las inscripciones a Mediterránea Triatlón siguen su curso, y tal como estaba previsto, este jueves a las 17:00 horas abrirán su registro MTRI València 'Gay Games Edition' (27/28 junio) y MTRI Castellón (4/5 julio). Lo harán sumando ya a su listado de participantes 220 inscritos cada una de ellas, pues la marca MTRI abre con antelación la opción de ahorrar aún más si cabe en sus tarifas, a la vez que conseguir el regalo exclusivo MTRI by 42K, inscribiéndose a las 3 sedes a la vez vía MTRI Pack. En este sentido, y teniendo en cuenta que la primera competición, que se celebrará en Alicante (16/17 mayo) ya está abierta, Mediterránea Triatlón cuenta con 1.304 inscripciones activas.

MTRI València 'Gay Games Edition'

València reforzará en 2026 su posicionamiento como ciudad referente del deporte inclusivo y de los grandes eventos deportivos con la celebración del MTRI València ‘Gay Games Edition’, que tendrá lugar los días 27 y 28 de junio en la Playa de la Malvarrosa. La prueba se enmarca dentro del circuito Mediterránea Triatlón (MTRI) y coincidirá con la celebración de los Gay Games 2026, uno de los mayores eventos deportivos y culturales de carácter internacional.

MTRI Valencia ‘Gay Games Edition’. / MEDITERRÁNEA TRIATLÓN

La segunda prueba del circuito presenta una edición especial, al integrarse en la sede la competición de triatlón de los Gay Games València 2026. Esto supondrá para el participante de MTRI, un evento de mayores dimensiones e internacionalización, con más participantes, y público llegado de todas partes del mundo, que tomarán parte de salidas y clasificaciones específicas, en distancias sprint y olímpico.

La prueba repetirá escenario del pasado año en la Playa de la Malvarrosa con natación en el mar, ciclismo entre las grandes avenidas de la ciudad, y running en el paseo marítimo.

MTRI Castellón cierra por segundo año el ranking

Castellón volverá a ser sede final del ranking 2026 y la organización espera que vuelva a crecer, como ya lo hizo el pasado año, en el que marcó el crecimiento más elevado del circuito, a punto de alcanzar las 1.400 inscripciones, con un 2% de participación internacional, y la Comunidad de Madrid como la segunda autonomía con mayor registro de triatletas.

Es importante recordar que el carácter popular de las pruebas supone ciertas ventajas para el deportista que se estrena en el deporte, con el objetivo de facilitar los comienzos en el triatlón. Por ello, tanto en supersprint como en el sprint, el participante puede acogerse al reglamento popular: competir con BTT o bicicleta de paseo; usar bañador de dos piezas o tirarse a nadar con el torso descubierto. Preguntas frecuentes que quedan resueltas en el apartado FAQ'S de la web.

El triatlón popular de referencia a los mejores precios

Ambas pruebas abrirán con 24 horas de precios promocionales. Ofreciendo la posibilidad de inscribirse a cualquier interesado, sin límite de plazas. Lo que garantiza comodidad de inscripción y tranquilidad de poder hacerlo sin prisas hasta las 17:00 horas del viernes 27 de febrero.

Los/las triatletas podrás inscribirse desde 25€ a la distancias supersprint, 35€ al sprint y 45€ al olímpico. Además la modalidad favorita de los participantes MTRI, que permite inscribirse con amigos y familiares, y estrenarse en el triatlón acompañado por una persona de otro sexo, las parejas, también lo harán con precios reducidos, desde 50€ en supersprint; 70€ en sprint; y 90€ en olímpico.

Con su inscripción, el/la triatleta se garantiza la participación en un triatlón único a nivel nacional y al que cada vez se suman más triatletas internacionales. Así lo demuestran las actuales cifras de MTRI Alicante, con más de 860 participantes inscritos, y el 4,17% de participación internacional, con países como Reino Unido, Irlanda, Polonia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Francia, Italia, México, Nigeria, Bélgica, Brasil, Suiza y Alemania.

A la parte competitiva se suma la entrega de la bolsa del triatleta con camiseta oficial de la prueba de la marca técnica 42K, partner del circuito, con regalos de los colaboradores; además de la preciada medalla finisher MTRI en meta, y los habituales avituallamientos que en competición y en postmeta recibe el competidor.

El ambiente previo al inicio de las jornadas competitivas con entregas de dorsales desde el viernes y la feria del triatleta completan un formato que pronto cumplirá 10 años de vida, y que sigue enganchando a cada vez más deportistas que buscan nuevos retos en su currículum deportivo.