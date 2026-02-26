Nados Castellón y Ferca se reparten la gloria autonómica de invierno

El Club Nados Castellón y el Club Natación Ferca han sido los grandes protagonistas del Campeonato Autonómico Júnior y Absoluto de Invierno organizado por la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, disputado este fin de semana en la piscina Esperanza Lag (50 metros) de Elx. La competición reunió a 452 nadadores pertenecientes a 45 clubes de toda la Comunitat Valenciana.

El Ferca, que se había impuesto en las cuatro categorías en juego en las dos últimas ediciones de este torneo FNCV, cedió en esta ocasión parte de su hegemonía ante el Nados Castellón. El conjunto castellonense conquistó los títulos por equipos en la categoría Absoluta Masculina y en la Femenina Júnior. Por su parte, el equipo valenciano revalidó su liderazgo en la categoría Absoluta Femenina y en la Júnior Masculina, confirmando el pulso deportivo entre ambas entidades.

Éxitos individuales

En el apartado individual, el campeonato dejó actuaciones de gran nivel y varias plusmarcas autonómicas. Martina Barbeito (2001), del Nados Castellón, batió el récord autonómico Absoluto de los 50 braza con un tiempo de 32.56, superando los 32.64 que poseía Silvia Piquer desde 2009.

También destacó César Payá (2010), del Eldense, quien estableció una nueva mejor marca autonómica de 16 años en los 50 libre al detener el cronómetro en 23.97. El nadador alicantino se convirtió así en el primer deportista de la Comunitat Valenciana en bajar de los 24 segundos a esa edad, mejorando el anterior registro de 24.00 que ostentaba el mundialista Nacho Campos desde 2020.

En cuanto a las mejores puntuaciones AQUA en categoría Absoluta Masculina, Nacho Campos (Nados Castellón) logró 837 puntos en los 100 libre con un tiempo de 49.71; Guido Buscaglia (Nados Castellón) obtuvo 762 puntos en los 100 libre con 51.29; y Josep Fayos (Trencaones Alzira) sumó 750 puntos en los 50 braza con 28.55.

En categoría Absoluta Femenina, Martina Barbeito (Nados Castellón) alcanzó 740 puntos en los 100 braza con 1:10.90; Carla Hurtado (Ferca) consiguió 705 puntos en los 100 mariposa con 1:02.33; y Cristina Ciobanu (Nados Castellón) firmó 700 puntos en los 200 libre con 2:07.06.

Entre los Júniors Masculinos, Sasha Altarriba (Ferca) sumó 690 puntos en los 100 libre con 53.02; Óscar Delgado (Ferca) alcanzó 686 puntos en los 400 libre con 4:09.43; y Pablo Candela (Villena) logró 670 puntos en los 200 estilos con 2:10.23.

En Júniors Femeninas, Júlia Acàmer (Nados Castellón) obtuvo 689 puntos en los 100 mariposa con 1:02.80; María Junquera (L’Alcúdia) consiguió 675 puntos en los 50 braza con 33.24; y Júlia Bas (San Vicente) alcanzó 668 puntos en los 200 estilos con 2:24.25.

Clasificación por clubes

Por clubes, en la categoría Absoluta Masculina el Nados Castellón fue primero con 649 puntos, seguido del Ferca con 561 y del Delfín con 357,5. En Absoluta Femenina, el Ferca encabezó la clasificación con 624 puntos, por delante del Nados Castellón con 610,5 y del Delfín con 371.

En Júnior Masculina, el Ferca se impuso con 429 puntos, seguido de San Vicente con 312 y Nados Castellón con 307. Finalmente, en Júnior Femenina, el Nados Castellón lideró con 487 puntos, por delante del Ferca con 377 y Valenciano con 289,5.

El campeonato volvió a evidenciar el alto nivel de la natación autonómica y el sólido trabajo de base de los clubes de la Comunitat Valenciana, con una participación masiva y marcas de referencia en el panorama nacional.