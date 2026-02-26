Quique Llopis quiere la corona española en su tierra

Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, el Palacio Velódromo Luis Puig abre sus puertas para acoger la 62ª edición del Campeonato de España Absoluto Short Track, gran cita del atletismo nacional bajo techo que reunirá a más de 550 atletas y en la que estarán en juego los títulos nacionales y las últimas plazas de clasificación para el Mundial Indoor de Kujawy Pomorze (Polonia).

Quique Llopis , a por su sexto título nacional

Dos veces ha corrido en récord de España de los 60 metros vallas Quique Llopis este mes de febrero. La primera lo batió (7.45) en el WIT de Madrid y la segunda lo igualó (de nuevo 7.45) en el mitin de Lievin (Francia), donde logró el primer puesto en la reunión más prestigiosa de la temporada en pista cubierta. El valenciano, de Bellreguard, será la estrella indiscutible este fin de semana, de viernes a domingo, en el Campeonato de España Absoluto de Short Track 2026, que se va a celebrar en el Palau Luis Puig de Valencia, el mismo escenario que dentro de un año será la sede del Europeo. Una cita que reúne a 65 atletas de la Comunitat Valenciana: 40 mujeres y 25 hombres.

Llopis llega como líder español del año en busca de su sexto título de campeón de España, el tercero bajo techo. Los otros tres atletas de la Comunitat que lideran el ranking español del año son la también vallista Paula Blanquer (8.10, marca personal), que sueña con triunfar en su ciudad, como María González en triple salto (13,31). El cuarto que encabeza el ranking español del año es Lester Lescay en longitud (8,03).

Lester Lescay encabeza el ranking español del año en longitud (8,03). / Sergio Mateo Maria

Candidatos de la Comunitat Valenciana al oro

Blanquer intentará revalidar el oro logrado en 2025. Este año ha realizado algunas mejoras que le han permitido rebajar su marca personal y aspira a todo en el Luis Puig. “Me veo con muchas posibilidades de conseguir el oro, que es lo que persigo. Me siento fuerte, aunque necesito más entrenamientos para perfeccionar un error técnico que hace que me meta demasiado encima de la valla y me frene. En la salida he tirado los tacos más atrás porque antes se comía la primera valla. Ese cambio me ha hecho mejorar un poco. Voy a darlo todo para luchar por el oro”, explicó.

Paula Blanquer intentará revalidar el oro logrado en 2025. / Marta Gil | Sportmedia Contenidos

María González, antigua compañera de entrenamiento, ahora se prepara con Juan Carlos Álvarez en Madrid, donde estudia online Educación Primaria con la especialización en inglés y teletrabaja. La saltadora de triple ha podido entrenar sin molestias esta temporada y eso le ha permitido trabajar al máximo la velocidad, aunque eso, a su vez, se convierte en un reto. “Estoy muy rápida y es lo que me ha ayudado este año. Lo que todavía no he pillado del todo es la técnica del salto con esa velocidad. Ojalá me salga este fin de semana porque creo que puedo saltar más porque soy más rápida. Llego con mucha ilusión a mi casa porque habrá cerca de 50 personas apoyándome y seguro que hay un ambientazo”.

Las principales rivales de la líder del año serán la campeona al aire libre, Ana Estrella de León (13,15), Elda Romeva (13,07) y la castellonense Naida Calonge (13,01).

Hay más candidatos a la medalla de oro, como los atletas de pruebas combinadas Andreu Boix, Tayb Loum y Pablo Roelas, que defiende el título conquistado el año pasado en Madrid. Su gran oponente será el catalán Pol Ferrer. La que no podrá defender su corona en el pentatlón es Alba Ramírez. La atleta que entrena en Castellón con Manoli Alonso se operó del hombro este invierno y está fuera de la competición de momento. Aunque su compañera Carmen Ramos, campeona en 2018, intentará luchar por el máximo frente a Andrea Medina. Llegan con marcas muy parejas: 3.950 puntos la madrileña y 3.913 la castellonense.

Otra que aspira siempre a lo máximo es Fátima Diame, a la puertas de su prueba fetiche: el Mundial Short Track, donde ha conseguido dos medallas de bronce, una en Glasgow, en 2024, y otra en Nanjing, el año pasado, un resultado que le puede ayudar a estar en la siguiente cita, en Torun (Polonia), del 20 al 23 de marzo.

La valenciana, que entrena en Guadalajara con Iván Pedroso, llega con algo de retraso por la lesión sufrida el pasado verano. Esta temporada ha saltado 6,57 en París y 6,51 en Madrid. Nada más. Su gran rival será la donostiarra Irati Mitxelena (líder del año con 6,76).

Diame lucha además por una plaza para Torun por esa medalla en el Mundial de Nanjing, igual que otro saltador de longitud, Lester Lescay, el único español que ha superado los ocho metros (8,04) hasta el momento. Ninguno de los dos tiene la mínima de World Athletics (8,17 ellos y 6,75 ellas) y Lescay solo tiene la mínima de la RFEA (8,00), que le obliga a estar entre los 16 primeros de un ranking mundial en el que el corte, antes de los campeonatos nacionales en muchos países, está en 8,08. El corte en mujeres en el puesto 16 (a dos atletas por prueba) está en 6,66.

La que está dentro de la cuota de 48 atletas para los 60 metros vallas es Paula Blanquer con su marca de 8.10, pero necesita hacer la mínima RFEA (8,05) o la de WA (8,02). Quien estará seguro es Llopis, con la mínima de World Athletics.

Otros atletas de la Comunitat Valenciana que llegan este fin de semana al Luis Puig con la intención de subir al podio son Miguel Chazarra (3.000), el siete veces campeón de España en pista cubierta Eusebio Cáceres (longitud), Carla Masip y Mara Rolli (1.500), Aitana Alonso y Laura Alegre (altura), Naiara Pérez (pértiga) y Evelyn Yankey (longitud).

Novedades de Valencia 2026

Este año hay una gran novedad. Y es que se ha incluido una nueva prueba en el programa del campeonato. Desde 1995, hace 30 años y durante 31 ediciones, el programa ha permanecido inalterable, las consabidas 26 pruebas, 13 masculinas y 13 femeninas. Este año serán 27, pues se incluye la prueba de 4 x 400 metros mixto por clubes, prueba que será la última del programa y que cerrará el campeonato. Seis clubes lucharán por las primeras medallas de la historia en esta disciplina. Otra novedad es que, de acuerdo a la nueva normativa y al igual que ocurre con las finales de 200 metros, la prueba final de 400 metros se disputará también en dos carreras.

Clubes

110 clubes estarán representados en el Campeonato; el año pasado fueron 106, cuatro menos, 108 en 2024 y hace tres años 106 también. En 2022 fueron 110 y en 2021, con motivo de la pandemia, fueron sólo 71. En 2020 fueron 108. Es decir, que las cifras en este sentido se mantienen muy estables. El club que más atletas aporta es de nuevo el Facsa-Playas de Castellón, con 43 atletas (el año pasado fueron 47), seguido, como en las dos ediciones anteriores, por el Trops-Cueva de Nerja con 29 (26 en 2025 y 30 en 2024). Cierra este particular podio, como el año pasado, el F.C. Barcelona con 25, tres más que el año pasado. Es decir, el podio de los clubes con más atletas es idéntico este año al de 2025. Citaremos hasta los 10 primeros clubes por orden decreciente, además de los ya nombrados: Diputación Valencia Club de Atletismo y Real Sociedad, con 23 atletas; Unicaja Jaén Paraíso Interior y Fent Camí Mislata, con 18; Tenerife CajaCanarias, con 17; y CAPEX y Nike Running, con 16.

Publicación de Facebook sobre el club de atletismo de Castellón y su participación en eventos.

El objetivo del FACSA Playas de Castellón pasa por situarse nuevamente entre los grandes protagonistas del campeonato, con aspiraciones reales de alcanzar entre ocho y diez medallas. En velocidad, Esther Navero parte como una de las principales aspirantes en los 200 metros, ocupando la tercera posición del ranking nacional. En los 60 metros vallas, el Playas contará con una doble opción de medalla con Claudia Villalante, situada segunda del ranking nacional, y Lerato Pagès. En los concursos aspiran al éxito Belén Toimil, líder del ranking nacional y gran favorita al oro en lanzamiento de peso; Laura Alegre, tercera del ranking en salto de altura y Naiara Pérez, segunda en el ranking nacional de pértiga. Además, atletas como Ona Rosell, situada entre las cuatro mejores inscritas en 60 metros, o Naida Calonge en triple salto, llegan con opciones de puestos de finalista y lucha por el podio.

En categoría masculina, el FACSA Playas presenta también importantes opciones de medalla. El gran referente será Lester Lescay, como antes se destacaba, que llega al campeonato con la mejor marca española del año en salto de longitud. En salto de altura, David González, segundo del ranking nacional, aspira igualmente a posiciones de podio, mientras que en pértiga el club contará con dos atletas entre los mejores inscritos: Juan Luis Bravo, segundo del ranking, y Álex Gracia, tercero. En lanzamiento de peso, Miguel Gómez, líder del ranking nacional, parte también como favorito para el oro, mientras que Andreu Boix, segundo del ranking en heptatlón, se presenta como firme candidato a medalla en pruebas combinadas.

En velocidad, el reciente campeón Sub-23 Juan Carlos Castillo llega con la tercera mejor marca nacional en 200 metros, mientras que atletas como José Ignacio Pérez (800 m) y Miguel Ángel Martínez (3000 m), ambos situados entre los cuatro mejores inscritos, mantienen opciones reales de podio.

Programa del Campeonato de España

Viernes 27 de febrero de 15:00 a 21:00 horas

Arranca el campeonato con las pruebas combinadas y la coronación de la primera campeona nacional en el pentatlón femenino.

Sábado 28 de febrero de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas

Es el turno de las finales de altura y longitud por la mañana y por la tarde llegarán las ocho finales, incluyendo los esperados 60 metros lisos para conocer a los atletas más rápidos.

Domingo 1 de marzo de 9:30 a 13:30 horas

El cierre con las finales de 800 m, 1500 m y vallas además del debut del relevo 4x400 m mixto por primera vez en este campeonato.

Datos de interés

HISTORIAL DEL CAMPEONATO (SEDES Y CAMPEONES POR PRUEBAS)

LOS 37 RÉCORDS DE ESPAÑA ABSOLUTOS BATIDOS EN EL PALACIO VELÓDROMO LUIS PUIG DE VALENCIA

RÉCORDS DEL CAMPEONATO

RÉCORDS DE ESPAÑA ABSOLUTOS HOMBRES

RÉCORDS DE ESPAÑA ABSOLUTOS MUJERES

RÁNKING DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TODOS LOS TIEMPOS - HOMBRES

RÁNKING DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TODOS LOS TIEMPOS - MUJERES

RÁNKING DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TODOS LOS TIEMPOS - RELEVO MIXTO