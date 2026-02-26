La UPV reúne a más de 60 participantes en una jornada de deporte inclusivo

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado una nueva jornada de deporte inclusivo, en la que han participado más de sesenta deportistas con discapacidad intelectual y movilidad reducida.

La actividad, organizada en el marco del programa UPV IN, ha reunido a estudiantes, técnicos y representantes de distintas entidades deportivas en un ambiente de convivencia, aprendizaje y superación.

La jornada incluyó competiciones y exhibiciones en diferentes modalidades deportivas como baloncesto, fútbol, pádel, tenis, musculación, pilota valenciana y frontenis.

En algunas de ellas, los deportistas universitarios tuvieron la oportunidad de enfrentarse a equipos externos, mientras que en otras se realizaron demostraciones abiertas con el objetivo de dar visibilidad a las actividades y captar nuevos participantes.

Actividades

El encuentro comenzó a las 15:00 horas con una muestra de pádel en silla de ruedas y se prolongó hasta pasadas las 20:30 horas, culminando con una exhibición de tenis.

Este tipo de iniciativas se enmarca en el compromiso de la UPV con la inclusión y la sensibilización dentro de la comunidad universitaria. Las jornadas de deporte inclusivo, integradas en las competiciones oficiales y programas formativos de la universidad, buscan fomentar actitudes de respeto, empatía y reconocimiento hacia estos deportistas.

Desde la Cátedra del Deporte de la UPV se trabaja de forma continuada en la mejora de la condición física y las habilidades deportivas de los participantes, promoviendo junto a la formación técnica un estilo de vida saludable y un espíritu competitivo.