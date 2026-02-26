DEPORTE ADAPTADO
La UPV reúne a más de 60 participantes en una jornada de deporte inclusivo
La jornada incluyó competiciones y exhibiciones en diferentes modalidades deportivas como baloncesto, fútbol, pádel, tenis, musculación, pilota valenciana y frontenis
D. B.
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado una nueva jornada de deporte inclusivo, en la que han participado más de sesenta deportistas con discapacidad intelectual y movilidad reducida.
La actividad, organizada en el marco del programa UPV IN, ha reunido a estudiantes, técnicos y representantes de distintas entidades deportivas en un ambiente de convivencia, aprendizaje y superación.
La jornada incluyó competiciones y exhibiciones en diferentes modalidades deportivas como baloncesto, fútbol, pádel, tenis, musculación, pilota valenciana y frontenis.
En algunas de ellas, los deportistas universitarios tuvieron la oportunidad de enfrentarse a equipos externos, mientras que en otras se realizaron demostraciones abiertas con el objetivo de dar visibilidad a las actividades y captar nuevos participantes.
Actividades
El encuentro comenzó a las 15:00 horas con una muestra de pádel en silla de ruedas y se prolongó hasta pasadas las 20:30 horas, culminando con una exhibición de tenis.
Este tipo de iniciativas se enmarca en el compromiso de la UPV con la inclusión y la sensibilización dentro de la comunidad universitaria. Las jornadas de deporte inclusivo, integradas en las competiciones oficiales y programas formativos de la universidad, buscan fomentar actitudes de respeto, empatía y reconocimiento hacia estos deportistas.
Desde la Cátedra del Deporte de la UPV se trabaja de forma continuada en la mejora de la condición física y las habilidades deportivas de los participantes, promoviendo junto a la formación técnica un estilo de vida saludable y un espíritu competitivo.
