Más de 110 profesionales se dan cita en Alicante para impulsar la transformación de la gestión deportiva.

La pista central del Centre de Tecnificació Esportiva de Alicante se vistió de gala para acoger la jornada “Impulsando la Transformación en la Gestión Deportiva”, organizada por GEPACV (Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana), que reunió a más de 110 profesionales del sector deportivo procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

La jornada, celebrada en un entorno emblemático del deporte autonómico, se consolidó como un espacio de reflexión, aprendizaje y networking en torno a los grandes ejes que están marcando el presente y futuro de la gestión deportiva: modelos de gestión exitosos, eventos deportivos, turismo e inteligencia artificial.

Primera ponencia

Tras la inauguración institucional, la primera ponencia corrió a cargo de Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, quien ofreció una visión estratégica sobre el crecimiento y la sostenibilidad de la entidad deportiva más importante de España. Su intervención permitió conocer de primera mano las claves de un modelo de gestión basado en la profesionalización, la sostenibilidad y la proyección internacional, posicionando a LaLiga como referente global en la industria del deporte.

Mesa redonda

A continuación, la mesa redonda centrada en los eventos deportivos como impulsores del desarrollo local y turístico puso el foco en el impacto real que este tipo de iniciativas generan en los municipios. Los ponentes abordaron aspectos como el retorno económico, la participación ciudadana, la inversión necesaria y la proyección de marca territorial, evidenciando cómo un evento bien planificado trasciende el ámbito deportivo para convertirse en una auténtica herramienta de dinamización económica y social.

Taller práctico de Inteligencia Artificial

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el taller práctico de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión deportiva, de la mano de Pablo Sala. A través de la simulación y creación integral de un evento deportivo, los asistentes pudieron conocer y utilizar distintas herramientas de IA que permiten optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y ganar eficiencia en áreas como comunicación, planificación, análisis de datos y captación de recursos. La sesión dejó patente que la tecnología ya no es una opción, sino un aliado estratégico imprescindible para el gestor deportivo actual.

Espacios de reuniones

La jornada se completó con espacios de reuniones con empresas proveedoras del sector, coffee break y un cóctel final que favoreció el networking entre gestores, instituciones y patrocinadores, reforzando el papel de GEPACV como punto de encuentro y motor de la profesionalización del sector en la Comunitat Valenciana.

Con esta cita, GEPACV continúa consolidando su compromiso con la formación continua, la innovación y el fortalecimiento de la red de gestores deportivos, reafirmando su liderazgo.