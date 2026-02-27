Baja importante para los Campeonatos de España de pista cubierta en València

Jordan Díaz, campeón olímpico de triple salto en París 2024, no competirá en el Campeonato de España de pista cubierta que comienza este viernes en València, según informó la Real Federación Española de Atletismo, que mandó todo su "apoyo y ánimo" al deportista de origen cubano.

El triplista, que iba a disputar en València su primera competición del año en busca de esos 16,90 metros de mínima para los Mundiales de Torun (Polonia) de marzo, vuelve a ser baja, igual que lo fue el pasado 19 de febrero, cuando tenía pensado competir en Lievin (Francia) y, en el último momento, no saltó a la pista aquejado de unas molestias en los isquios. Jordan Díaz está viviendo un calvario con las lesiones y recuperaciones desde el oro olímpico en París. En 2025 solo realizó un salto válido, de 17,16 metros, que le valió para ser campeón de España al aire libre en agosto.

Un mes y medio más tarde, en el Mundial de Tokio, se lesionó el cuádriceps en su primer intento de la clasificación del triple salto y desde entonces ni una sola competición. "Sabemos lo que significa no poder estar en la pista cuando más lo deseas. Todo nuestro apoyo y ánimo. Te esperamos", escribió la RFEA en redes sociales tras anunciar su baja para el Campeonato de España bajo techo de Valencia.

Jordan Díaz, baja de última hora para los Campeonatos de España de pista cubierta / KIYOSHI OTA

La ausencia de Jordan Díaz en estos campeonatos nacionales le impedirá acudir a los Mundiales de Torun (20-22 marzo), ya que el plazo para hacer la mínima requerida por la RFEA expira el 8 de marzo.