Comunicado Federación Taekwondo CV

Durante casi tres años he mantenido silencio público. No por falta de hechos, ni de pruebas, sino por responsabilidad institucional. Mientras desde la Federación trabajamos para organizar competiciones, sostener a sus clubes y desarrollar programas deportivos, he tenido que afrontar una sucesión constante de denuncias, expedientes disciplinarios y campañas de descrédito personal e institucional promovidas desde el entorno federativo nacional.

Mi obligación como presidente ha sido proteger a la Federación y evitar que el taekwondo valenciano quedara atrapado en conflictos ajenos al interés deportivo. He priorizado la estabilidad, la actividad deportiva y la protección de los deportistas frente al enfrentamiento mediático.

Sin embargo, la justicia ya se ha pronunciado. Y cuando los tribunales hablan con claridad, el silencio deja de ser prudencia para convertirse en desinformación. Por ello considero que los clubes, los deportistas y la opinión pública tienen derecho a conocer lo ocurrido.

1. El origen: una acusación de fraude electoral que nunca existió

Todo comenzó con la filtración interesada de un informe administrativo elaborado contra la actual Junta Directiva en el que se acusaba a la Federación de supuesto fraude electoral.

Ese documento fue difundido públicamente antes de cualquier resolución judicial o disciplinaria, provocando un grave daño reputacional inmediato. Posteriormente, los órganos deportivos competentes archivaron el procedimiento al no existir irregularidad electoral alguna.

La gravedad de aquella actuación fue muy superior a una simple disputa federativa:

* derivó en la imputación penal del jefe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Deporte,

* y ha dado lugar a procedimientos penales por injurias, calumnias y difamación contra personas vinculadas a la oposición federativa.

Es decir, la acusación que desencadenó todo el conflicto fue archivada porque no existió fraude electoral.

2. Tras las elecciones, el procedimiento se reactiva

Aproximadamente seis meses después de celebradas las elecciones y con una Junta Directiva democráticamente elegida, se inició un nuevo procedimiento sancionador vinculado al mismo proceso electoral.

Este expediente tenía una circunstancia excepcional: no partía de la Junta Electoral federativa —que es el órgano competente— sino que fue impulsado de oficio por el mismo jefe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Deportes y contra el criterio de la Junta Electoral federativa tras una denuncia de miembros cercanos al Sr. Castellanos.

La denuncia se dirigía contra el presidente saliente D. Guillermo Gijón, contra mí como presidente electo y contra D. Eugenio Granjo miembro de la Junta Directiva, precisamente la persona que había iniciado acciones judiciales contra dirigentes federativos nacionales por presuntos delitos de corrupción.

Resulta especialmente significativo que los denunciantes estuvieran representados por el mismo despacho jurídico que defiende al presidente de la federación nacional en sus causas penales.

3. Una sanción basada en conversaciones privadas parciales

El procedimiento llegó al Tribunal del Deporte autonómico, donde inicialmente se planteó incluso la inhabilitación a perpetuidad de los implicados.

El resultado final fue llamativo: mis dos compañeros fueron exonerados y únicamente fui sancionado yo con un año de inhabilitación por una supuesta infracción muy grave.

La base probatoria consistía en conversaciones privadas de mensajería instantánea aportadas de forma parcial por personas que ni siquiera formaban parte del grupo del que procedían. No existían actos públicos, ni resoluciones, ni decisiones administrativas contrarias a la normativa electoral. Lo que suele llamarse “un traje a medida”.

4. La justicia anula la sanción

Pese a recurrir la resolución, tuve que cumplir un año apartado del cargo para el que me habían elegido los federados.

Posteriormente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia estimó el recurso y declaró que el procedimiento sancionador vulneró las garantías mínimas del derecho de defensa recogidas en el artículo 24.2 de la Constitución.

En un lenguaje coloquial: fui sancionado por hechos de los que no había sido acusado y frente a los que no pude defenderme.

La sentencia es firme. Por tanto, la inhabilitación queda judicialmente desautorizada y mi apartamiento del cargo fue improcedente.

5. Consecuencias para la Federación

Durante toda la legislatura la Federación ha tenido que trabajar:

* con expedientes disciplinarios abiertos,

* bajo acusaciones públicas infundadas,

* y con su presidente apartado temporalmente por una sanción posteriormente anulada por los tribunales.

Aun así, la Federación no se paralizó. Las competiciones se organizaron, los programas deportivos continuaron y los deportistas siguieron compitiendo y obteniendo magníficos resultados. Esto ha sido posible únicamente gracias al trabajo del equipo humano de la Federación y de sus clubes.

6. Acciones legales

Los hechos evidencian algo más que un conflicto interno: revelan una estrategia continuada de presión institucional basada en denuncias reiteradas que han terminado archivadas o anuladas judicialmente.

Por ello, he decidido iniciar acciones legales contra todos aquellos que intervinieron en la denuncia, su tramitación y la resolución administrativa posteriormente anulada.

El objetivo no es la confrontación, sino el restablecimiento del daño causado: personal, reputacional e institucional.

Conclusión

El taekwondo valenciano no puede estar sometido a luchas de poder ajenas al deporte. La Federación no pertenece a ningún dirigente, pertenece a sus clubes y a sus deportistas.

A partir de ahora, mi compromiso es claro: garantizar estabilidad, defender la legalidad y proteger a nuestros federados para que nunca más una institución deportiva vuelva a verse sometida a este nivel de conflicto.

La Federación seguirá trabajando en lo verdaderamente importante: el desarrollo deportivo, la formación y el futuro del taekwondo en la Comunitat Valenciana.

Juan Carlos Cobos

Presidente FTCV