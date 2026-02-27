El dinero que la Copa del Rey de Voleibol dejará en Valencia

La Copa del Rey de Voleibol dejará un mínimo de 1,1 millones de euros de impacto directo en Valencia, con previsión de alcanzar hasta 1,5 millones si se amplían las estancias. La llegada de 4.000 aficionados, con un gasto medio estimado de 150 euros diarios, y estancias de dos a tres noches, convierte a La Fonteta en motor de turismo deportivo en temporada baja, con abonos desde 45 euros y paquetes de entrada y hotel desde 88 euros.

El impacto de la copa no solo se medirá en puntos y en sets. La presencia de alrededor de 4.000 aficionados –desplazados desde Canarias, Baleares, Castilla y León, Aragón, Madrid y Melilla- generará unos beneficios económicos para la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, y las administraciones implicadas han destacado la dimensión de la competición, no solo como espectáculo deportivo, sino como plataforma para la visibilidad y consolidación de los clubes participantes y del voleibol como disciplina con proyección en España.

Movilidad y Turismo deportivo

El turismo deportivo es un motor económico de alto impacto que genera riqueza a través del gasto de los turistas. Desde la organización prevén un flujo importante de visitantes, por lo que se ha implementado una política de precios populares, con abonos de 45 euros para poder acceder a toda la competición y paquetes de entrada más hotel desde 88 euros por persona. Unas ofertas diseñadas para incentivar y prolongar la estancia en la ciudad valenciana.

Se estima que los aficionados pernoctarán en Valencia una media de dos o tres noches, dependiendo de la clasificación de sus equipos, con un gasto aproximado de 150 euros diarios entre alojamientos, restauración, transporte y ocio, por lo que el impacto económico directo superaría el 1,1 millón de euros y podría pasar a ser entre 1,2 y 1,5 millones de euros si se amplía el cálculo de las estancias.

Hoteles, restaurantes, comercio local y servicios turísticos se benefician de una cita que dinamiza la economía en temporada baja y refuerza la marca ciudad.

Escaparate con proyección

La Copa del Rey nace como algo más que un torneo del KO. Se convierte en un expositor internacional para visibilizar a los clubes, un escaparate para el talento nacional y un banco de pruebas para la consolidación del voleibol español.

Esta disciplina deportiva carece de dotación presupuestaria, proyección mediática y una cultura de evento que fidelice a la afición. La RFEVB trabaja ya para conseguir lograr esos objetivos de cara al futuro.

"El trabajo de los clubes es impagable y debe visibilizarse. Queda mucho por hacer y por aprender de referentes como Italia o Polonia, pero ese salto solo será posible desde el trabajo en equipo", subrayó Pascual. Una visión compartida por la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, quien destacó la "importancia" de que Valencia acoja este evento deportivo. La implicación de la Diputación y la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana completan un respaldo institucional decisivo para la proyección del torneo.

Durante cuatro días, La Fonteta será el epicentro del voleibol español, acogiendo a los ocho mejores equipos de la Superliga Masculina; Club Voleibol Guaguas, Grupo Herce Soria Voleibol, Conectabalear CV Manacor, Club Voleibol Melilla, Pamesa Teruel VB, Conqueridor Valencia, Cisneros La Laguna y UC3M Voleibol Leganés.

Será la primera vez que la Comunitat Valenciana acoja la celebración de este torneo que la campaña pasada se celebró en Zaragoza. El voleibol español tiene ahora la oportunidad de convertir la Copa en un auténtico punto de inflexión.