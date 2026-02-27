Fátima Diame, ocho veces campeona

No hubo un gesto de celebración. Fátima Diame logró la victoria, su octava victoria, en la final de longitud del Campeonato de España y no apretó ni el puño. El triunfo, la medalla de oro, ya a solo dos de la legendaria Concha Montaner, le supo a poco porque necesitaba saltar un mínimo de 6,66 para acercarse al Mundial de Torun, para estar las 16 mejores. La valenciana se impuso con una marca de 6,62. La medalla de bronce fue para otra atleta de valencia, Evelyn Yankey, que saltó 6,35. Diame, medallista en los dos últimos Mundiales bajo techo, no logró su objetivo de meterse entre las 16 mejores del mundo, pero sí logró mantener a raya a la líder del año, la donostiarra Irati Mitxelena.

Fatima Diame en el campeonato de España / FACV/Sportmedia

Su rival la superó en la última ronda con un salto de 6,54, un centímetro por encima. Pero a la pupila de Iván Pedroso le quedaba un intento y no lo desperdició. “En el último me ha pasado Irati y ha sido como ¡buah, no me puede ganar aquí! Y he saltado 6,62. Yo creo que no me valdrá para clasificarme para Torun y habrá que ver si salto en Berlín el domingo que viene para intentar hacer la marca necesaria en la última oportunidad”.

Lastrada por lesión

La ocho veces campeona de España ha llegado a esta competición con algo de retraso en su preparación por la lesión que le privó de luchas en el Mundial de Tokio, en septiembre. “Necesitábamos hacer carga de entrenamiento y por eso solo he realizado dos competiciones esta temporada. Entrenando me he encontrado muy bien pero a la hora de competir me está costando”, dijo Diame, que ya ha empezado a pensar también en el Europeo del próximo año en el Palau Luis Puig.

Tayb Loum, Pol Ferrer, Andreu Boic

Tayb Loum presentó su candidatura al título de campeón en el heptatlón. El atleta del Moncada realizó una primera jornada sensacional, con dos marcas sobresalientes: 7,58 en longitud, que le permitió igualar el mejor registro en un Nacional en pista cubierta que tenía el alicantino Jorge Ureña desde 2015, y 2,00 en altura, igualando su tope, y quedándose muy cerca de superar los 2,03. El especialista en pruebas combinadas, dirigido por Pau Monreal, llega a la segunda jornada con 3.343 puntos, 19 por delante del favorito, el catalán Pol Ferrer, el mejor en el 60. La jornada, pese a todo, no había empezado redonda. Loum renunció al tercer intento en la longitud porque al empezar la carrera sintió que se le subían los gemelos. Él y su entrenador prefirieron reservarse, ya tenía una gran marca en el zurrón. El castellonense Andreu Boix llega cuarto (3.118) al segundo día. Jorge Dávila es octavo (2.937).

Roelas no llegaba bien

Roelas, el todavía vigente campeón del heptatlón, demostró que no llegaba en su mejor momento y ocupa la novena plaza (2.885). El alicantino Miguel Chazarra (tercero con 8:13.42) y el valenciano Enrique Herreros (sexto con 8:27.70), ambos entrenados por José Antonio Redolat, se clasificaron para la final de los 3.000 metros. Y la valenciana Laura Castillo superó las series de 200 (24.37) y correrá este sábado las semifinales.