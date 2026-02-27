La Fundación Trinidad Alfonso refuerza su apuesta por el deporte valenciano

La Fundación Trinidad Alfonso ha presentado este viernes 27 de febrero de 2026 la Memoria de actividades 2025, en la que se especifica que la entidad presidida por Juan Roig invirtió 6,7 millones de euros en el impulso de citas deportivas, apoyo a deportistas, al deporte base, programas de recuperación de instalaciones afectadas por la DANA...

La Fundación Trinidad Alfonso, vehículo a través del cual Juan Roig canaliza su mecenazgo deportivo en la Comunitat Valenciana, invirtió 6,7 millones de euros en 2025 para seguir impulsando el ecosistema deportivo del territorio. Con esta cifra, la entidad alcanza una inversión acumulada de 128 millones de euros en sus 14 años de trayectoria, consolidándose como uno de los proyectos de mecenazgo deportivo más relevantes del ámbito nacional.

Presidida por Juan Roig, la Fundación Trinidad Alfonso articula su acción en torno a un modelo integral que conecta deporte base, apoyo al talento, fortalecimiento de clubes e impulso y atracción de grandes eventos, bajo el concepto de la Comunitat de l’Esport. Un modelo que busca no solo promover la práctica deportiva, sino también proyectar a la Comunitat Valenciana como un referente nacional e internacional en organización, participación y rendimiento.

Tres grandes pilares estratégicos

Durante 2025, la Fundación continuó desarrollando sus tres grandes pilares estratégicos: el impulso al deporte base, a los deportistas y clubes de la Comunitat Valenciana y la atracción de eventos deportivos.

Por relevancia internacional, el Maratón y el Medio Maratón de Valencia siguen siendo dos de los grandes estandartes de la Fundación. Especialmente este 2025, año en que volvieron a situar a València en el centro del calendario internacional. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich superó por primera vez los 30.000 finishers y registró la mejor marca mundial femenina del año, mientras que el Medio Maratón Valencia alcanzó los 26.077 finishers y un récord de Europa. El Circuit 5K del Jardín del Turia, corazón de Valencia Ciudad del Running, registró cerca de 703.000 usos en 2025, reflejo de la consolidación de la cultura runner en la ciudad.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich superó por primera vez los 30.000 finishers y registró la mejor marca mundial femenina del año. / FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

El apoyo al talento volvió a tener en el Proyecto FER uno de sus principales exponentes. El programa acompañó en 2025 a 140 deportistas en su camino hacia la élite internacional, logrando un balance destacado de 22 medallas europeas y 24 medallas mundiales. Junto a esta iniciativa, el programa FER Futur reforzó la tecnificación de jóvenes promesas, asegurando la continuidad del talento deportivo valenciano.

En deporte base, el Dia de l’Esport celebró su décima edición con la participación de 360.000 escolares de más de 1.000 centros educativos, mientras que el programa +Esport a l’Escola alcanzó un récord histórico, con 23.000 alumnos de 308 centros iniciándose en nuevas disciplinas. A estas iniciativas se suman programas como FER Play – Todos Olímpicos, Uniesport y las acciones de promoción de la Cultura del Esfuerzo entre la población más joven.

En el ámbito colectivo, el programa Comunitat de Equipos inició una nueva etapa focalizando el apoyo en diez clubes de referencia en balonmano, rugby, voleibol y hockey patines. De ellos, el PAS Alcoy de hockey logró el primer título europeo de su historia, mientras que el CV Conqueridor clasificó para competición continental por primera vez para el voleibol de València. Además, el EÓN Balonmano Alicante devolvió a su ciudad a la élite 33 años después y el CV Playas de Benidorm consumó su primer ascenso. Es la prueba del avance decidido de los clubes valencianos en la cima de sus disciplinas a nivel nacional e internacional.

Programa Alcem-se Esport

En paralelo, y con la aportación e impulso del Villarreal CF, el programa Alcem-se Esport, nacido tras la DANA, culminó en 2025 la recuperación de siete campos de fútbol municipales afectados por el temporal, devolviendo la normalidad a miles de deportistas y reforzando el papel del deporte como herramienta de resiliencia social.

Valoración de Juan Roig

“2025 ha sido un año de crecimiento y para estar orgullosos de compartir con la sociedad lo que me ha dado a lo largo de los años. Si algo me llena especialmente es comprobar cómo los grandes proyectos impulsados por la Fundación Trinidad Alfonso han alcanzado una madurez que les permite generar valor para la sociedad”, señala Juan Roig en el mensaje institucional que acompaña a la Memoria anual, y que se presenta este viernes 27 de febero de 2025. El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso también señala que, tras demostrar capacidad de reacción inmediata ante emergencias como la DANA, “el reto es consolidar un modelo sostenible en el que cada euro invertido en deporte multiplique su impacto en la sociedad”. “Aspiramos a que la Comunitat Valenciana sea cada vez más reconocida como la Comunitat de l’Esport, no solo por la calidad de sus eventos, sino por su capacidad de generar y compartir valor, fieles a los principios de la Cultura del Esfuerzo que nos definen, y que como Fundación debemos y queremos seguir irradiando a la sociedad”, asegura el presidente de la entidad.

Con una inversión acumulada de 128 millones de euros desde su creación, la Fundación Trinidad Alfonso reafirma su papel como instrumento estratégico del mecenazgo deportivo de Juan Roig y como motor de desarrollo de la Comunitat de l’Esport.