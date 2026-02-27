Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gran dia del Va de Dona

Aquest divendres el centre de València tornarà a ser l’escenari de promoció i visibilització de la presència de la dona en el nostre esport. 400 xiquetes i xiquets ompliran de pilota la Plaça Manises i els carrers adjacents amb partides, jocs tradicionals, fireta i molta festa

Doble jornada de Lliga CaixaBank de raspall femení Pro, aperitiu del Va de Dona d'aquest divendres. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

València

El X Va de Dona celebra hui divendres el seu acte central. La Plaça Manises de València s’omplirà un any més de pilota durant tota la vesprada a través d’aquesta iniciativa de promoció i visibilització de la presència de la dona en la pilota, impulsada per la Federació de Pilota Valenciana en col·laboració amb l’Ajuntament de València, a través de la Fundación Deportiva Municipal, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, a més de Caixa Popular, Junta Central Fallera i Ale-hop.

Com és tradicional, des de primera hora de la vesprada a la cèntrica plaça del ‘cap i casal’ hi haurà un ampli programa d’activitats lúdiques: fireta d'artesans, tallers de guants, partides entre totes les participants amb la presència de les jugadores professionals de raspall, del programa de Rendiment de la FPV i del món faller, jocs populars, 'fotomatón' o càmera 360 graus.

Durant la vesprada, els carrers pròxims al Palau de la Generalitat, el Palau de la Batlia i la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats estaran disponibles per a dones i xiquetes, independentment de la seua edat o nivell de joc, que vulguen jugar a raspall.

A més, a l'escenari central, les pilotàries professionals signaran autògrafs. Com també és tradició, es lliuraran els premis anuals 'Va de Dona', els guardons del Trofeu de raspall professional 'Va de Dona' i els reconeixements als xiquets i xiquetes guanyadors del concurs de dibuix. La gran foto de familia, amb assistents i autoritats, completarà la vesprada de festa i reivindicació.

Han confirmat la seua presència a l’acte, entre altres, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil, les Falleres Majors de València: Carmen Prades Gil i Marta Mercader Roig, i Vicent Mompó, president de la Diputació de València.

L’aperitiu de la festa, a Pelayo

Ahir dijous, el trinquet Pelayo de València va acollir dos partides corresponents a la Lliga de raspall femení Pro, amb un berenar ‘Va de Dona!’ entre partida i partida. Com no podia ser d’altra manera, les dos partides van oferir un gran espectacle. Victoria-Anabel-Marina (Bonrepòs i Mirambell) van anar guanyant 15-0 però van acabar patint contra Clara-Amparo-Patri (Beniflà) per a guanyar per 25-20. En la segona, encara que no hi havia molt en joc en la classificació, Àngela-Júlia-Mar (Tavernes de la Valldigna) es van resistir a perdre davant Maria-Natalia-Isabel (Rafelbunyol), que amb una gran Natalia van prendre la davantera fins al 10-20. Amb diverses pilotes per a tancar la partida, Júlia es va tirar l'equip a la esquena per a guanyar la seua última partida de Lliga.

La vicepresidenta Belén Puchal fa la reballada.

La vicepresidenta Belén Puchal fa la reballada. / FEDPIVAL

Programa d'actes

Divendres 27 de febrer, Plaça de Manises i carrers adjacents

Acte central 'Va de Dona'

16:00 - Inici partides escoles, clubs, falles, col·legis (C/ Cavallers, Juristes, Cuines, Rellotge Vell)

16:00 - Fireta jocs populars, Exposició artesans, taller guants, "fotoràpid" (Pl. Manises)

17:30 - Fotografia grup amb totes les participants, jugadores i autoritats presents (escenari)

18:00 - Signatura autògrafs pilotàries Pro (escenari)

19:00 - Lliurament premis Va de Dona i II Concurs de Dibuix (escenari)

