El Léleman se despide de la Copa de Valencia de nuevo en cuartos

El Léleman Conqueridor dice adiós al sueño de conquistar la Copa del Rey en casa, en València y prolonga su maleficio en el torneo del KO. En sus cuatro participaciones en la Copa nuca ha logrado pasar de cuartos de final. Esta vez su verdugo en el primer cruce fue el CV Melilla que se llevó el partido y la clasificación para las semifinales por 3-1 (25-20, 21-25, 25-9 y 25-17). El Léleman Conqueridor, no pudo aprovechar el factor cancha y el apoyo de los 4000 aficionados que se dieron cita en las gradas de la Fonteta, no fue suficiente.

El Léleman Conqueridor no estará en las semifinales de este sábado en el Pabellón de la Fuente de San Luis que enfrentarán a los dos ganadores de los duelos de cuartos de final del pasado jueves: Guaguas-Manacor (17:00 horas) y CV Melilla- Cisneros La Laguna (20:00 horas) que dio la sorpresa al superar al Grupo Herce Soria .

El primer set para el Melilla

El primer set dejó claro que el partido iba a ser igualado, con dos equipos que saltaron a la pista de la Fonteta muy motivados. Auqnue el primer punto subía al marcador valenciano gracias a una acción de Rubén López, era el Melilla el que lograba las primeras ventajas que con un partical de 4-0 se adelantaba 4-1. Momento en el que reaccionaba el técnico del Léleman, Emanuele Zanini pidiendo un tiempo muerto para serenar los ánimos de su equipo y poner fin a los errores no forzados.

La Fonteta, un gran escenario para la Copa del Rey / F. Calabuig

A remolque en el primer set

El partido entraba en una fase de gran igualdad, con Pernambuco, con su potente saque, liderando a los valencianos. Pero el Melilla resistía y reaccionaba a cada intento de acercamiento de los locales manteniendo una ventaja en torno a los 2 ó 3 puntos (6-3). La Fonteta animaba al Léleman buscando la remontada. Por fin llegaba el empate a 8, y luego los empates a 11, a 14.... Pero no era suficiente, el Melilla salvaba una y otra vez la situación de peligro, alejándose en el marcador. Se ponían 20-16 gracias a su mejor defensa y a la labor ofensiva de Lucas Malaber. Era necesario una reacción, el Léleman no se rendía pero el Melilla no bajaba el ritmo. El Léleman jugaba con fuego (23-18).

Con 23-20 se paraba el juego con un nuevo tiempo muerto pero ya no había opción para la reacción y con 25-20 se cerraba el primer set. El CV Melilla ponía el 1-0 en el marcador.

El Léleman Conqueridor no dejó de luchar / F. Calabuig

Segundo set

En el segundo set con 2-1 para el Melilla, Zanini pedía la revisión de una jugada pero el marcado no se movía. En la acción siguente, una gran acción defensiva en la red ponía el empate a 2. Ambos equipos intercambiaban ahora puntos con igualdad máxima (4-4, 6-6). El Léleman luchaba cada acción pero no encontraba la fórmula para despegarse en el marcador. Se sucedían las igualadas (7-7, 8-8). Al igual que en el primer set, era el Melilla el que lograba tímidas ventajas (12-10) pero el Léleman seguía luchando, apretando (13-12). Por fin llegaba el premio buscado y el Léleman se ponía por delante 14-15 y espoleado por su afición, incrementaba la renta a 3 (14-17). Los valencianos se crecían, vivían sus mejores momentos, aumentaban su intensidad y se lanzaban hacia la victoria en el segundo set. El Conqueridor se adelantaba 15-20.

Los valencianos, con 19-23 veían muy cerca el triunfo en el set y no se les escapaba. Con 21-25 cerraban el segundo acto y el partido se igualaba a 1 set para cada equipo.

Los valencianos se llevaban el segundo set / F. Calabuig

Tercer set

El Melilla, que había pecado de cierta relajación en el segundo set, salía a morder en el tercer acto y se adelantaba de forma fulgurante con un 6-0 inapelable ante el que Zanini tenía que pedir tiempo muerto. El panormaba no cambiaba, la renta del Melilla seguía creciendo 7-0. Por fin llegaba el primer punto subía la marcador del Léleman.Los valencianos cometían ahora demasiados errores ante un Melilla mucho más rápido de reflejos y de ideas. La renta empezaba a ser ya escandalosa 11-1.

Volvía a cancha el capitán, Javi Monfort. El Léleman necesitaba un líder, neesitaba ideas y sbre todo confianza. La diferencia era ya demasiado amplia y aunque los valencianos lograban rehacer su juego y plantar cara, el Melilla dominaba el marcador con comodidad (18-7). El tercer set no tenía más historia: caía del lado de Melilla por un inapelable 25-9.

En el cuarto set ya no había nada que guardarse en la manga, el Léleman Conqueridor necesitaba ganarlo para forzar el desempate. El panorama cambiaba y de nuevo el partido discurría por una más lógica senda de la igualdad: 3-4. Los de Zanini pasaban página a lo vivido en el tercer set y recuperaban su identidad. El Léleman se adelantaba (4-7) pero el Melilla volvía a establecer la igualdad y ponerse por delante poco después (9-8). Cada acción era clave, el partido entraba en una fase decisiva, vital, en la que cualquier error podía costar muy caro. 13-12.

El Melilla lograba escaparse 18-15 y daba el primer paso hacia la victoria. Los puntos seguían cayendo como mazazos para un Léleman cada vez más resignado que acababa cediendo el cuarto set por 25-17. 4-1 para el Melilla y adiós a la Copa.

Ficha técnica

3.- CV Melilla: Malaber (16), Ruiz (líbero) (-), Méndez (5), García (-), Nath (9), Arquez (2), Rodríguez (3), Macarro (7), París (-), Álvarez (1), Martina (15).

1.- Léleman Conqueridor: Monfort (8), De Carvalho (1), Scarpín (2), Funes (3), Bertassoni (3), López (7), Huerta (-), González (2), De Melo (11), Gámiz (1) (líbero), Lima (1), Quesada (-).

Parciales: 25-20; 21-25; 25-9 y 25-17.

Árbitros: Rubén Sánchez y Carlos Alberto Robles Garcia. Sacaron tarjeta roja amarilla a Gámiz y tarjeta roja a Rodríguez, Malaber, Renan, Calasanz, Monfort, De Melo, García y Álvarez.

Incidencias: cuarto partido de los cuartos de final de la Copa del Rey de Voleibol disputado en el pabellón de la Fonteta (València) ante 3.100 espectadores.