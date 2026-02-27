El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026 afronta hoy una intensa primera jornada

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana ha afrontado hoy una intensa jornada que ha arrancado esta mañana con la salida oficial de la primera etapa de los equipos inscritos en la FIA ecoRallye Cup, y que concluirá con la Ceremonia de Presentación de la prueba, que está previsto que finalice cerca de las nueve de la noche.

Salida internacional desde el corazón de Castellón

A las nueve de la mañana 36 equipos del certamen internacional partían de la Plaza de España de Castellón para enfrentarse a una etapa de más de 230 kilómetros con cuatro zonas de regularidad. A las 15:30 horas ya habían llegado todos los participantes y comenzaban las verificaciones administrativas y técnicas de los vehículos del campeonato de España, que al igual que en la jornada de ayer, han tenido lugar en el Andén Principal del Parque Ribalta.

Eco Rallye 2025 / Eco Rallye CV

Los grandes favoritos, presentes en la primera etapa

Entre los equipos que han disputado hoy la etapa se encontraban los principales animadores de los campeonatos nacional e internacional, entre los que se encuentran nueve de los diez primeros clasificados en la pasada temporada. Esta lista está encabezada por los vigentes campeones, el sanmarinés Guido Guerrini y el polaco Artur Prusak (Kia e-Niro), el excampeón internacional, Michal Zdarsky, copilotado por Jakub Nabelek (Hyundai Kona) y Franko Spacapan y Sebastian Kobal (Peugeot e-2008), entre otros.

También ha sido el debut en la prueba del Renault 4 E-Tech, coche oficial de la competición. Renault España ha inscritos para la ocasión diferentes unidades de este modelo formando un equipo de periodistas especializados entre los que se encuentra Francisco Javier Hernández Rosado y Nacho Martín-Loeches Romero.

Tras realizar las verificaciones obligatorias del campeonato de España que han finalizado hace tan solo unos instantes, los casi 50 equipos que figuran inscritos en esta decimotercera edición se han desplazado hasta la Plaza Mayor, donde quedarán expuestos los coches. Allí, Maica Hurtado, concejala de Deportes del consistorio castellonense, les dará la bienvenida en una recepción oficial en el Ayuntamiento programada para las 18.30 horas.

Recepción institucional y ceremonia en el Fadrí

Al final de este encuentro, se unirán a Hurtado otras autoridades como la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco y el diputado provincial, Sergio Toledo. Todos ellos acompañarán a los equipos participantes en una Ceremonia de Presentación que tendrá lugar a los pies del Fadrí a las 19.30 horas.

Amplio respaldo institucional y empresarial

MAHLE, Repsol, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y el Ajuntament de Castelló y Renault España encabezan la lista de patrocinadores y colaboradores en la que también figuran empresas como Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, GO2 by Global Omnium, Record go Mobility, Reciplasa, Pamesa e instituciones como el Patronat d'Esports de Castelló, el Ajuntament de Oropesa y el Ajuntament de Onda.