El CV Melilla vence su semifinal y se medirá al Manacor en la final de la Copa del Rey

El CV Melilla tuvo que sudar para imponerse a Cisneros La Laguna y clasificarse para la final de la Copa del Rey, en la que se enfrentará este domingo a Conectabalear CV Manacor, después de casi tres horas en un partido en el que el argentino Federico Martina fue decisivo con 25 puntos.

Como ya pasó en la primera semifinal, la clasificación de la Superliga no aseguraba nada en la Copa. La Laguna, sexto en la competición regular, comenzó por delante del tercer clasificado Melilla (5-2). El equipo tinerfeño aumentó la distancia a cuatro (8-4) y el técnico Abdelkader Salim pidió tiempo muerto para reajustar a su equipo.

El CV Melilla se vio sorprendido por el planteamiento del equipo colegial en el inicio de la eliminatoria. Federico Martina recortó distancias, aunque parecía que La Laguna seguía firme, pero los melillenses cazaron a su rival y el set se convirtió en un intercambio de puntos hasta que se pusieron por delante por primera vez (21-22).

El equipo melillense ya no desperdició esa distancia y remontó para llevarse el primer set por 23-25 con una gran actuación de Martina con 7 puntos y Víctor Méndez con 6. El segundo set estuvo incluso más disputado, con ambos equipos tanteándose y sin distanciarse en el marcador.

Pero llegaron los problemas para Melilla con la lesión de Dani Ruiz, que obligó a Salim a poner a Lucas Malaber, que se lesionó en el hombro en el primer set, de líbero. Este contratiempo lo aprovechó su rival para distanciarse de cuatro (21-17) y, aunque parecía que el técnico del equipo melillense despertaba a su equipo en el tiempo muerto (23-21), los laguneros no permitieron que se les escapara el set (25-23) y empataron el partido 1-1. El técnico Miguel Rivera había estudiado bien a su rival.

El tercer set comenzó con un 4-1 a favor de La Laguna, pero Melilla reaccionó, igualó 8-8 y desde entonces el partido estuvo muy parejo. Era un constante intercambio de puntos hasta que el equipo melillense tomó la delantera (22-23) y, como ya hizo en el primer set, remontó con un 22-25 para volver a ponerse por delante 1-2 ante un Cisneros que parecía más bajo físicamente.

La dinámica del partido siguió igual en el cuarto set. Igualado y con poca distancia. El primer distanciamiento lo puso el conjunto lagunero (10-7) con un gran Thomas Sleurink, que se echó el equipo a la espalda. Melilla ya no logró ni siquiera empatar, pero en los últimos puntos puso contra las cuerdas a un Cisneros al que no le pudo la presión, se mantuvo enchufado y forzó el 'tie break' con un resultado de 26-24.

El set de desempate fue frenético con un Melilla que abrió una brecha de tres puntos que no solo mantuvo, sino que agrandó (8-13). Pero el equipo colegial no se dio por vencido y con un saque directo de Víctor Andreu puso el 10-13. El partido estaba loco y la sensación en La Fontera era que podía pasar cualquier cosa, pero Melilla no dejó que se le escapara el set y lo cerró en 10-15 para clasificarse a la final.

Ficha técnica:

2.- Cisneros La Laguna: Pont (-), Frac (2), Sleurink (27), Flores (7), Osado (-), Duque (13), Noda 11), Roberts (1), Andreu (21) y Costa (-).

3.- CV Melilla: Malaber (2) (líbero), Ruiz (-) (líbero), Méndez (21), García (-), Nath (8), Arquez (5), Rodríguez (-), Macarro (13), París (12), Álvarez (-) y Martina (25).

Parciales: 23-25; 25-23; 22-25; 26-24 y 10-15.

Árbitros: Gloria María Souto Jiménez y Rubén Sánchez. Sacaron tarjeta amarilla a Rivera

Incidencias: Segundo partido de semifinales de la Copa del Rey de Voleibol disputado en el pabellón de la Fonteta (València) ante 2.350 espectadores.