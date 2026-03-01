El Conectabalear CV Manacor gana la Copa del Rey en La Fonteta

El Conectabalear CV Manacor se proclamó campeón de la Copa del Rey de voleibol, el primer título de su historia, al vencer al CV Melilla en la final disputada este domingo ante 6.125 personas en La Fonteta de València por 3-1 impulsado por el receptor argentino Fausto Díaz, que terminó con 19 puntos.

De inicio, el también argentino Federico Martina y el polaco Adrian Kucharczyk ejemplificaron a la perfección la igualdad de una final. Los jugadores de Melilla y Manacor respectivamente lideraron a sus equipos en un intercambio de golpes en el que las ventajas apenas eran de dos o tres puntos.

Pero el paso de los minutos asentó el juego de Manacor. El conjunto rojiblanco encontró en los remates de Fausto Díaz una fuente de anotación que obligó a Melilla a pedir el primero de los dos tiempos muertos que solicitó en el primer set.

De hecho, tras el primer parón, un punto de saque de Carlos Nieves amplió la ventaja del Manacor hasta los tres puntos. El Melilla reaccionó con el liderazgo de Arthur Nath, pero el primer set iba a terminar siendo de color rojo y blanco. A pesar del parcial de 1-6 en contra, de nuevo Díaz soltó un latigazo desde la red que golpeó justo en la línea para cerrar la primera manga (25-22).

Una acción de la final en València entre el CV Manacor y el CV Melilla. / Fernando Bustamante

Segundo set

El descanso entre sets le sentó mejor al Melilla. Con la necesidad de reaccionar, encontró en el saque de Víctor Méndez la fórmula para tomar sus primeras ventajas, pero parecía imposible frenar a Kucharczyk, que se hacía gigante para despertar a su Manacor y volver a empatar todo. Los bloqueos del polaco le permitieron retomar el control en el marcador.

Como ocurrió en el primer set, el Melilla se reenganchó con los puntos de Martina, pero no era capaz de llegar a empatar. Errores no forzados con saques y balones lejos de la pista lastraban a un Melilla a remolque de un Manacor que dejaba puntos de mérito como el toque suave de Díaz tras una finta que levantó a la Fonteta.

Una vez más, tres puntos de ventaja y otro tiempo muerto melillense que no modificó el plan. El equipo manacorí tiró de solidez para sellar la segunda manga a pesar de perder hasta cuatro puntos de set y acercarse a su primer título de la historia (25-23).

Celebración de los jugadores del CV Manacor, campeones de Copa por primera vez. / Fernando Bustamante

Tercer set

En la tercera manga, el Melilla mostró su mejor versión nada más arrancar. Encontró su primera ventaja seria con un parcial de 1-7 de salida bloqueando todos los golpes de Manacor con protagonismo para un omnipresente Méndez que levantó a sus aficionados señalándose el escudo tras un punto ganador.

Eran los mejores momentos de la final para los melillenses, que aguantaron la reacción del Manacor, capaz de pasar del 3-9 al 7-9, con la pareja formada por Méndez y Martina. El español y el argentino se encargaron de que el tercer set apenas tuviera historia (17-25).

Cuarto set

A pesar del subidón melillense, el Manacor no se vino abajo y comenzó mejor el cuarto set, con los puntos de Fausto Díaz y los saques de Carlos Nieves. Sus cuatros puntos de ventaja en los primeros compases los defendió ante un Martina que intentaba sostener a Melilla con más corazón que cabeza. Tanto es así que el paso de los minutos y el aumento de la tensión favoreció a un Manacor que recuperó solidez bloqueando los intentos de su rival de manera constante.

Las autoridades, en la entrega del trofeo de la Copa al CV Manacor. / Fernando Bustamante

Su fortaleza defensiva noqueaba a Melilla e impulsaba a Díaz y a Kucharczyk. Un golpe ganador del argentino y un bloqueo del polaco pusieron el 19-13 en el marcador que acercaba a Manacor hacia la Copa. Y con todo a favor, el equipo balear se dedicó a jugar de la manera más efectiva para sellar el primer título de su historia (25-21), en una Copa en la que el Léleman Conqueridor Valencia cayó eliminado en cuartos de final.

Ficha técnica:

3. Conectabalear CV Manacor: Nieves (14), Ribas (11), Romaní (11), Lorente (1), Flequer (líbero), Alomar (2), Díaz (19), Linares (3), Cairus (líbero), Serra (-), Tugores (2), Kucharczyk (11).

1. CV Melilla: Malaber (16), Ruiz (líbero), Méndez (10), García (1), Nath (14), Arquez (-), Rodríguez (2), Macarro (5), París (líbero), Martina (17), Álvarez (2).

Parciales: 25-22, 25-23,17-25 y 25-21.

Árbitros: Robles García y Fernández Fuentes.

Noticias relacionadas

Incidencias: final de la Copa del Rey de voleibol entre el Conectabalear CV Manacor y el CV Melilla disputado en la Fuente de San Luis de València ante 6.215 espectadores, récord histórico en un encuentro copero de voleibol en España.