Quique Llopis y Carla Masip se coronan en casa en el Campeonato de España

El Palau Luis Puig ha despedido con jornada matinal este domingo 1 de marzo el Campeonato de España Short Track (pista cubierta) que se ha celebrado en la instalación valenciana desde el pasado viernes 27. La última jornada volvió a confirmar al valenciano Quique Llopis como el rey indiscutible de las vallas españolas mientras en categoría femenina Paula Blanquer subía a un nuevo podio al finalizar tercera y llevarse el bronce. Una de las grandes alegrías para la representación valenciana la protagonizó Carla Masip que se llevó el oro en los 1.500 m. superando a la gran favorita, Marta García.

La Federacición de Atletismo de la Comunitat Valenciana, con estas tres nuevas medallas finaliza el Campeonato de España con un botín de 12 medallas: 5 oros, 3 platas y 4 bronces lo que la sitúan en la segunda posición del medallero final.

Quique Llopis revalida su corona

La final masculina de 60 metros vallas a todos los favoritos y ofreció una carrera de gran intensidad y nivel técnico. El triunfo fue para Llopis, que se proclamó campeón de España en casa con 7.51, sumando así su tercer título nacional tras los logrados en 2023 y 2025. Llopis, que venía de batir hace un par de semanas el récord de España en el Miting de Madrid con 7.45, no falló en casa y revalidó su corona. La medalla de plata fue para Asier Martínez, que cruzó la meta en 7.65, mientras que el hispano-filipino John Cabang completó el podio con 7.74. El cuarto puesto correspondió a Gonzalo Sabin Lamborena, que logró marca personal con 7.76, cerrando una final de altísimo nivel competitivo.

Paula Blanquer, bronce en los 60m.v. en una final muy apretada

En la final de 60 metros vallas femenino, la valenciana Paula Blanquer no pudo revalidar el título logrado el año pasado y esta vez se tuvo que conformar con el bronce tras una igualadísima final. En la prueba finalmente no pudo estar Claudia Villalante, que debido a una lesión no pudo participar en la segunda de las semifinales. Ya en la carrera decisiva, Xenia Benach se mostró sólida de principio a fin y se proclamó campeona de España con 8.10, registro con el que iguala la mejor marca española del año. Con este triunfo, Benach vuelve a lo más alto y logra su tercer título nacional tras los obtenidos en 2021 y 2023. La lucha por la medalla de plata se resolvió en la foto finish y por milésimas entre la campeona de España sub23, Lerato Pagés, y la líder del año y defensora del título, la valenciana Paula Blanquer. Finalmente, la plata fue para Pagés y el bronce para Blanquer, en un desenlace ajustadísimo.

La final fue tremendamente disputada, con la madrileña Sade Tung Maye ocupando la cuarta posición con 8.25, nueva marca personal que mejora el 8.27 logrado previamente en semifinales, donde ya había establecido su anterior tope personal.

Carla Masip brilla en casa en los 1.500 m.

La final de 1500 metros femenino se resolvió en un desenlace vibrante tras una carrera de progresivo endurecimiento y coronó como campeona a la valenciana Carla Masip. Desde los primeros compases, la líder del año y campeona de los 3000 m, Marta García asumió la responsabilidad, imprimiendo un ritmo fuerte de forma paulatina para ir seleccionando el grupo. Tras ella se situaron las principales contendientes: Naima Ait Alibou, Carla Masip, Lorena Martín, Elena Martín y Claudia Gutiérrez, todas atentas a cada cambio de intensidad.

A falta de dos vueltas, la carrera quedó reducida a un trío formado por Marta García, Naima Ait Alibou y Carla Masip, que lograron abrir hueco respecto al resto de aspirantes. Al toque de campana, Marta García intentó romper definitivamente la carrera con un nuevo cambio de ritmo. Sin embargo, en los últimos metros, Carla Masip protagonizó un final arrollador, superando a Marta en la recta decisiva para hacerse con su primer título nacional absoluto con un tiempo de 4:17.12. García, que afrontaba el campeonato con la exigencia acumulada de la final del 3000 en las piernas, cedió en los metros finales acabando con un tiempo de 4:17.25.

Carla Masip protagonizó una de las grandes sorpresas / FACV

La medalla de bronce fue para Naima Ait Alibou, que cruzó la meta en 4:18.88 tras mantenerse siempre en el grupo cabecero. Por detrás, Elena Martín fue cuarta con 4:20.32, mismo registro que Lorena Martín, que en su regreso tras una larga lesión firmó la quinta posición con marca personal.

El resto de finales

El atleta Mohamed Attaoui se proclamó campeón nacional de 800 metros con récord de España. Attaoui, líder del año, lideró desde el primer momento la prueba masculina del 800, y con un cambio de ritmo en el último giro se dirigió hacia la meta para cruzarla en 1:45.62, superando la plusmarca que había establecido Saúl Ordóñez en Madrid 2023 (1:45.88). Ronaldo Olivo, con marca personal de 1:46.33 -cuarto sub-23 español de todos los tiempos-, y José Ignacio Pérez Camino (1:47.08) completaron el podio.

En el 800 femenino, Rocío Arroyo se coronó con un tiempo de 2:01.30 que le valió para superar a Marta Mitjans -nuevo récord de España sub-23 con 2:01.86- y a Lorea Ibarzabal (2:02.12), plata y bronce respectivamente.

Por su parte, Mónica Clemente estableció una marca de 4.35 metros para conquistar su segundo título nacional short track de pértiga femenina. Naiara Pérez, que superó los 4.15 metros a la tercera tentativa, y Ana Carrasco, que también lo logró a la tercera, se adjudicaron la plata el bronce, decididos por el mayor número de nulos de la segunda en el desempate.

Mientras, en el 200 metros femenino, Alba Borrero logró el oro en la mejor carrera de su vida (23.22), con la campeona defensora, Esperança Cladera, segunda (23.36), y Esther Navero tercera (23.61). Entre los hombres, se coronó Daniel Rodríguez (21.02), que consiguió su sexto título nacional short track, por delante de Andoni Calbano (21.17) y de el campeón de España sub-23, Juan Carlos Castillo (21.18).

El título de peso masculino fue para el madrileño Miguel Gómez (19.07 metros), mientras que el defensor del título, José Ángel Pinedo (18.51), se llevó la plata y Andre Müller (18.34), el bronce. En el triple salto femenino, María González (13.36 metros) encabezó un podio en el que le acompañaron las atletas de categoría sub-20 Ana Estrella de León (13.31), vigente campeona al aire libre, y Nadia Calonge (13.28).

Por último, en el estreno del 4x400 mixto, el Trops-Cueva de Nerja -Rodrigo Aguilar, Nora Suárez, Alejandro Guerrero y Herminia Parra- consiguió el primer oro de la modalidad, con un tiempo de 3:23.58, por delante del CAPEX (Txemari Berrueta, Alicia Recio, Óscar Crespo y Elisa Lorenzo), con 3:25.58, y del Unicaja Jaén Paraíso Interior (Manuel Bea, Elena Hernández, Alejandro Ávila y Paula Soria), con 3:25.86.

Noticias relacionadas

El Luis Puig despedía un gran Campeonato de España y el atletismo nacional mira ya hacia el Mundial de Torun en marzo.