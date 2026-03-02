Doblete de victorias de los equipos de categoría nacional del Xàtiva Voleibol

La pasada jornada deparó grandes alegrías para el Club Voleibol Xàtiva, con victorias de prestigio para los equipos de categorías nacionales, en partidos que hacen afición. Arrancaba la tarde del sábado en el pabellón de voleibol setabense con un auténtico partido femenino: el Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina grupo de ascenso, doblegaba a uno de los favoritos, Medol Tarragona SPSP por 3-0 (32-30/25-23/31-29), en un partido épico de ambos conjuntos, con parciales de infarto, que hizo las delicias del público. Por su parte, el Familycash Xàtiva voleibol de la superliga2 masculina (liga de plata española) ganaban al Leleman Conqueridor por 3-1 (25-16/23-25/25-20/25-13) en el duelo de rivalidad regional, en un partido muy intenso de ambos conjuntos.

En Primera División Nacional Femenina, grupo de ascenso, el Ahora Vóley Xàtiva recibía a uno de los favoritos y las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay se habían mentalizado durante la semana. Arrancaban bien el primer set con 3-0 para Xàtiva, reaccionaba el Tarragona (4-3) y de nuevo se escapaban las setabenses (8-4), provocando el tiempo muerto visitante. Las locales tomaron ventaja 17-12, pero reaccionaban las de Tarragona (22-20), forzando el tiempo de Xàtiva. Cuando todo parecía resuelto (24-21), los nervios locales y la calidad de las visitantes forzaron el empate (24-24). Hasta el largo final de infarto, ambos conjuntos intercambiaron balones de set, siendo finalmente las de Xàtiva las que golpeaban (32-30) en un final inenarrable. El buen arranque setabense en el segundo set (4-1) marcaba diferencias, que se mantuvieron hasta el 17-13. Una serie de errores no forzados y el empuje visitante obligó al tiempo muerto del Xàtiva (17-16). El marcador volvía a igualarse, pero se adelantaban ligeramente las de Xàtiva 21-19, forzando el tiempo muerto visitante. Después vinieron una serie de jugadas largas y emocionantes, resueltas a favor de las locales (25-23). El tercer set se tornaba decisivo, las de Xàtiva siguieron jugando con la misma intensidad, pero las del Tarragona tomaron la iniciativa. Con 4-7 los técnicos de Xàtiva solicitaron tiempo muerto, que sirvió de revulsivo, porque consiguieron darle la vuelta al marcador, arriesgando lo indecible en saque y ataque (12-7). Reaccionaban de nuevo las catalanas, que nunca se rindieron, pese a jugar con siete puntos en contra, lo que define a los buenos equipos. El marcador se fue apretando, cundieron los nervios locales, y la emoción se intensificaba con el 21-21. Las de Xàtiva arañaron dos puntos (23-21), pero las visitantes empataron (23-23). Nuevo carrusel de emociones hasta el final, las de Xàtiva disfrutaron de dos balones de set, al igual que el Tarragona, la última con 28-29. Sufrieron las de Xàtiva, hasta que un error de ataque visitante, defensas intensas de ambos conjuntos y un espectacular ataque final de Adriana López, cerraron el partido (31-29).

Por el Xàtiva jugaron: Taina Ferrer, Sandra Martínez, Martina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel, Ariadna Juan, Alison Quintin y Joaquina Ponzinibbio. Las de Xàtiva viajan el próximo sábado, 7 de marzo, a Almería, donde a las 17 horas jugarán en el Pabellón Moisés Ruiz contra el AVG Almería.

En Superliga2 masculina, el Familycash Xàtiva Voleibol consiguió una importante victoria el pasado sábado contra el Leleman Conqueridor, en el derbi levantino de la superliga2, los de Xàtiva se sacaron la espina de la derrota en el partido de ida, en la capital del Turia. Es la tercera victoria consecutiva del conjunto de Borja Reyes y Daniel Mata, que se sitúan en la parte media alta de la tabla clasificatoria, de una liga tan exigente, en una competición que está resultando con mucho nivel deportivo, remarcan desde el club setabense.

En el primer set los de Xàtiva se encontraron cómodos en la pista y lograron ir siempre por delante en el marcador, logrando mantener las distancias hasta el final (25-16), trabajando intensamente en ataque y defensa. En la segunda manga tomaba la iniciativa el Conqueridor (6-10), obligando al tiempo muerto local. Los de Xàtiva lucharon lo indecible y consiguieron empatar (18-18), forzando el tiempo muerto visitante. Los locales lograron adelantarse (21-19), encarando un final intenso y emocionante, pero con errores no forzados de los de Xàtiva y una gran lucha de los visitantes, que no se resignaron a irse de vacío y acabaron con la victoria por 23-25 para los de la capital. Con las espadas en alto, en el tercer set los de Xàtiva retomaron la dinámica de juego del primer set, logrando una ventaja significativa (11-7), diferencia que fueron capaces de mantener y gestionar hasta el final con un intenso juego colectivo (25-20). En el cuarto y último set los del Conqueridor arriesgaron, pero cometieron numerosos errores no forzados, sobre todo en saque y ataque (17-8). Los de Xàtiva jugaron con relativa comodidad, cometieron menos errores y fueron mucho más incisivos en ataque y bloqueo, consiguiendo un buen resultado (25-13) y los tres puntos en juego.

Los máximos anotadores por el Xàtiva fueron: Guillem García (14), Lázaro Amorós (14), Jordi Escandell (14) y Nicolás Herencia (13). Máximo bloqueador Jordi Escandell (5). Por el CV Xàtiva jugaron: Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Germán Llorens, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez, Pablo Pérez, Álvaro Gómez y Alejandro Ferrando. Los de Xàtiva tendrán jornada de descanso la próxima semana.

Categoría base

El senior femenino de Segunda división autonómica consiguió la victoria contra el CV Catarroja por 3 - 0 (25-20/25-18/25-23). El Familycash junior masculino de la primera división autonómica ganaba en Castellón por 0-3 (14-25/15-25/21-25) y se consolida en la segunda posición de la clasificación, a tres puntos del líder, pero con un partido menos para los setabenses. El cadete femenino de la primera división autonómica Ahora vóley Xàtiva consiguió una doble victoria, ganaban en Castellón por 0-3 en partido disputado el pasado sábado y en el encuentro del domingo ganaban por 3-0 al CV Sant Joan, consolidando la segunda posición en la tabla, empatadas a puntos contra el CV Elche, a la espera de asaltar el liderazgo la próxima jornada contra el líder CV Elche en Xàtiva.

El cadete masculino del Xàtiva en la primera división, cedieron en la cancha del CV Benidorm por 3-2 (25-21/23-25/17-25/25-10/15-13) en un partido de infarto. Los de Xàtiva le dieron la vuelta al partido, pero el Benidorm ganaba en el cuarto set. Un quinto set emocionante resuelto por la mínima. El domingo consiguieron una gran victoria en Castellón donde ganaron por 0-3, sumando los tres puntos en juego. En Primera división Infantil masculino y femenino, derrotas del Dental Carralero infantil femenino y masculino en la jornada del fin de semana. En Segunda división infantil femenina, victoria del Dental Carralero Xàtiva contra el CV Paterna por 3-0.

