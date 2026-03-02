España, tercera en Sídney, sigue escalando posiciones en la clasificación de Rolex SailGP

España volvió a quedarse muy cerca de su primera victoria en esta temporada 2026 del Rolex SailGP Championship`. Los Gallos, que fueron el equipo más fuerte durante todo el fin de semana, no pudieron redondear su faena con un triunfo en la decisiva carrera del KPMG Sydney Sail Grand Prix. A pesar de ello, el Spain SailGP Team sumó ocho puntos más en la clasificación general del campeonato, escalando a la quinta posición.

Así fue la jornada

En una jornada marcada por el poco viento, las salidas resultaron claves a la hora de determinar el ganador de las diferentes mangas. La organización decidió recortar el número de vueltas para evitar que las carreras se alargasen en exceso.

En la primera del día, el equipo pilotado por Diego Botín arrancó bien posicionado, evitando el tráfico y el consiguiente desvente de los F50 para terminar la prueba inaugural del domingo con un excelente segundo puesto. Minutos más tarde, en la segunda, Los Gallos sacaron a relucir todo su repertorio y sorprendieron a todos los espectadores con una sensacional remontada desde la undécima plaza, ganando hasta siete posiciones al paso por una de las boyas. Tras esa sensacional maniobra, España aseguró su presencia en la final del evento, cuando aún faltaba una última carrera de flota, en la que el equipo español se limitó a controlar.

Así las cosas, Los Gallo se plantaron en su segunda final de la temporada de dos posibles, frente a Estados Unidos y la ya habitual Gran Bretaña. Fuera se quedó Australia, contra todo pronóstico, después de un domingo para olvidar. El estadounidense Taylor Canfield dio la sorpresa y se impuso con claridad en la prueba definitiva, en la que la escasez de viento volvió a ser protagonista. El Spain SailGP Team buscó una salida lanzada desde atrás para sobrepasar al resto de sus oponentes, pero se quedó a medio camino y no pudo recuperarse después.

Resultados. / Spain SailGP Team

Diego Botín, piloto del Spain SailGP Team, ha señalado en zona mixta: "Es duro perder dos finales seguidas, pero también tenemos que mirar las cosas con perspectiva. Estamos compitiendo bien, disputando finales, ganando confianza. Es un buen comienzo de temporada después de lo ocurrido en Perth".

Clasificación

Al igual que en Auckland, España sumó ocho valiosos puntos para continuar su escalada en la clasificación general del Rolex SailGP Championship, donde ya es quinta, con 16 puntos. Cuatro más tienen el tercer y cuarto clasificado, Estados Unidos y la Francia de Quentin Delapierre, a la que la competición ha otorgado cinco puntos en este Gran Premio, al no poder disputarlo como consecuencia de su involuntaria colisión con Nueva Zelanda hace un par de semanas.

Noticias relacionadas

Clasificación. / Spain SailGP Team

Próxima cita

Tras el evento de este fin de semana, termina la gira oceánica de la competición, que viajará a Río de Janeiro los días 11 y 12 de abril. Será la primera parada en continente americano, antes de los Grandes Premios de Bermudas, Nueva York y Halifax.