La Fundación Trinidad Alfonso impulsa la 10ª edición de UniEsport

El talento deportivo no solo se fragua en pistas, pabellones y terrenos de juego, también nace en las aulas de las universidades de la Comunitat Valenciana. Con ese convencimiento, la Fundación Trinidad Alfonso ha renovado por décimo curso consecutivo su compromiso con las ocho universidades valencianas a través de UniEsport 2026, la iniciativa que impulsa la entidad que preside Juan Roig con el objetivo de fomentar el deporte universitario y recompensar económicamente el esfuerzo académico-deportivo de los deportistas.

La FTA reunió a las ocho universidades

Las instalaciones de la Universitat Jaume I de Castellón han acogido este lunes la gala en que se ha escenificado la firma del convenio de colaboración, un acto que ha reunido a rectores, vicerrectores y representantes institucionales de las distintas universidades, junto al director de la Fundación, Juan Miguel Gómez. La imagen simboliza mucho más que un acuerdo, refleja una alianza estratégica por el presente y el futuro del deporte universitario.

Al acto han asistido la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón;el rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV), José Manuel Pagán; el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla; el delegado del rector del Campus Saludables y Deportes de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Raúl Reina;la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro; el vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Javier Montañez;la directora del Servicio de Deportes de la Universitat de València (UVEG), Ana Mª Gómez; la rectora de la Universidad Europea de Valencia (UE), Rosa Sanchidrián; y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

UniEsport nace con un espíritu claro: concienciar de la importancia de conciliar deporte y estudios entre los más jóvenes. Por eso, el programa pretende promocionar y fortalecer el deporte universitario, premiar a aquellos estudiantes que compaginan alto rendimiento y estudios superiores, y convertirlos en embajadores de la Comunitat de l’Esport dentro y fuera de las fronteras nacionales.

De esta forma, la renovación del convenio consolida una colaboración que abarca, desde hace diez años, todos los ámbitos del deporte universitario. Desde el respaldo a los alumnos que compiten en deporte de alto nivel mientras sacan adelante sus estudios, hasta el apoyo económico a aquellos que participan en torneos internacionales. También se refuerza la visibilidad del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU) y se impulsa la marca Comunitat de l’Esport, que seguirá presente en las equipaciones deportivas oficiales de las universidades.

X Premios Fundación Trinidad Alfonso

En la gala, además, se han presentado los Premios Fundación Trinidad Alfonso a deportistas universitarios con brillantes expedientes académicos. Se trata de la décima entrega de un reconocimiento a la excelencia compartida entre el rendimiento académico y el deportivo de alto nivel.

Cada año se conceden 16 premios -uno masculino y uno femenino por cada universidad- dotados con 1.000 euros y una placa conmemorativa, destinados a estudiantes que conjugan carrera universitaria y deportiva. Además, se otorgan dos Premios Extraordinarios anuales al mejor alumno y alumna deportista con estudios universitarios ya finalizados en la Comunitat Valenciana. Estos premios, que constan de 2.000 euros y una placa conmemorativa, simbolizan el compromiso de la Fundación con una visión integral del éxito: formar personas preparadas, competitivas y con valores.

Premios Fundación Trinidad Alfonso a los mejores deportistas de 2025

En el acto celebrado este lunes se han entregado los premios correspondientes a la edición de 2025:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Lucas Orduña, de la modalidad de Pádel.

Victoria Andrés, de la modalidad de Patinaje.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Bernat Ferrer, de la modalidad de Carreras de Montaña.

Pau Gimeno, de la modalidad de Lucha Libre.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Izan Edo, de la modalidad de Triatlón.

Judit Farrando, de la modalidad de Baloncesto.

UNIVERSITAT JAUME I

Pablo Alba, de la modalidad de Atletismo y Campo a Través.

Silvia Doñate, de la modalidad de Ajedrez.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Héctor Martín, de las modalidades de Fútbol y Atletismo.

Vladislava Bulat, de la modalidad de Natación y Atletismo.

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

Satcha Flageul, de la modalidad de Surf.

Sophy Zimmermann, de la modalidad de Vela.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA

Ignacio Franch, de la modalidad de Baloncesto.

Evelyn Yankey, de la modalidad de Atletismo.

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA

Bruno Bozzo de la modalidad de Motocross.

Alejandra Seguí de la modalidad de Triatlón.

Premios extraordinarios Fundación Trinidad Alfonso a los mejores estudiantes egresados de las universidades de la comunidad valenciana

