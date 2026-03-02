La hípica nacional se cita en València para celebrar la Final ANCADES 2026

La hípica nacional ya se prepara para acoger una de las grandes citas del calendario deportivo en Valencia: la Final ANCADES 2026. Una competición nacional que reunirá a los mejores caballos en una prueba de nivel que promete convertirse en un espectáculo deportivo del sector ecuestre de toda España.

Con la colaboración de la Federación de Hípica de la Comunidad Valenciana, el domingo 1 de marzo se presentó el acuerdo de colaboración entre la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Deporte Español (ANCADES) y Moura Tours Valencia para la organización de la Final ANCADES 2026, que se disputará del 10 al 13 de septiembre de 2026 en las instalaciones de Moura Tours Valencia en la localidad valenciana de Godella.

Puesta de largo

El acto contó con la presencia del presidente ANCADES, Santiago Núñez; el presidente de Moura Tours Valencia, Antonio Moura; y el presidente de la Federación de Hípica de la Comunidad Valenciana, Santiago Puig-Terrero.

Antonio Moura inauguraba la presentación agradeciendo a las entidades colaboradores y anunciando la celebración de una de las competiciones nacionales más importantes. “Valencia va a tener un evento muy importante este año como fruto del acuerdo entre dos entidades comprometidas con nuestro deporte. Para nosotros es muy importante continuar trabajando con mucha determinación para tener uno de los mayores eventos deportivos de España en Valencia”, reconocía el presidente de Moura Tours Valencia.

Una competición del máximo nivel / SD

Santiago Puig-Terrero confesaba el impacto que este tipo de competiciones genera en territorio valenciano. “Para nosotros, como federación, es muy importante apoyar este tipo de eventos nacionales que posicionan a la Comunidad Valenciana como un lugar referente en la hípica nacional e internacional gracias a la cantidad de eventos deportivos que tenemos, sumado el gran nivel de la hípica autonómica. Esto tendrá un impacto muy positivo para nuestro deporte y para Valencia como epicentro de la hípica nacional. Queremos agradecer el esfuerzo de este acuerdo porque sabemos lo que supone organizar y acoger este tipo de competiciones. Tenéis todo el apoyo de la federación valenciana”, reconocía el presidente autonómico.

Santiago Núñez también reconocía la importancia de acoger este gran evento nacional. “Hemos estado trabajando durante meses para llegar a este acuerdo y poder colaborar juntos para poder celebrar este evento. Queremos aprovechar que estamos en el año del caballo, para aprovechar esa valentía y esa energía que nos acompañará en 2026 anunciando este acuerdo tan importante. Creemos que celebrar aquí la Final ANCADES generará en Valencia una gran repercusión gracias a la buena acogida que tiene en este tipo de eventos. Además, es un proyecto conjunto con una visión global en la hípica y un verdadero desafío para nosotros porque esto significa que celebraremos 5 competiciones de nivel. Las instalaciones de Moura Tours Valencia son ideales para celebrar estas competiciones”, concluía el presidente de la asociación nacional.

La fiesta de la hípica nacional llega a Valencia con varios eventos deportivos

Valencia se convertirá en la capital de la hípica nacional acogiendo competiciones de nivel como las Finales ANCADES de Caballos Jóvenes de 4, 5, 6 y 7 años, el Campeonato de España de Productos Nacionales, el Campeonato de España de Yeguadas, la Final de la Copa CDE y el Morfológico de potros de 2 y 3 años. Estos eventos buscan establecer un punto de encuentro único para criadores, inversores nacionales e internacionales, y amantes de la equitación de élite del 10 al 13 de septiembre.

Además, este acuerdo supone un paso estratégico para ambas entidades y que consolida a Moura Tours Valencia como sede de uno de los eventos más destacados del calendario nacional de cría y deporte ecuestre, reuniendo a los caballos jóvenes de mayor nivel del panorama nacional, así como a criadores, jinetes y profesionales del sector

Noticias relacionadas

El acto culminó con la entrega de una distinción a Carmen Casán como mejor CDE (Caballo de Deporte Español) de la prueba 1.40 mts celebrada durante este fin de semana en las instalaciones deportivas de Moura Tours Valencia.