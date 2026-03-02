El Léleman Conqueridor tiene cuatro jornadas para remontar la temporada

El Léleman Conqueridor tiene por delante cuatro partidos para cambiar la dinámica de una temporada complicada y garantizarse el objetivo de luchar en los playoff con los ocho mejores equipos de la Superliga. Disputar el playoff para invertir la situación de resultados por la que atraviesa el equipo, que solo ha conseguido dos victorias en lo que va de año. El calendario no será nada asequible para los valencianos en este cierre de fase regular, en el que tendrán que enfrentarse al CV Guaguas esta misma semana, al Conectabalear CV Manacor, al Pamesa Teruel y Unicaja Costa de Almería.

Recepción de Facu Funes y Javier Monfort.jpg / Léleman Conqueridor Valencia

Los 26 puntos que actualmente otorgan la séptima posición no garantizan la presencia de estar en la siguiente fase. Por detrás acechan equipos como UC3M Voleibol Leganés con 20 puntos o los almerienses con 21, que se quedaron fuera de la Copa del Rey en Nou Moles. En esta segunda vuelta podrían devolverle la moneda a los valencianos. Teniendo en cuenta la exigencia de los próximos rivales, contra el vigente campeón de Copa y un CV Guaguas que querrá rehacerse de lo ocurrido en La Fonteta, el Conqueridor puede ver peligrar su presencia en la siguiente ronda.

A superar la decepción de la Copa

La ilusión por la Copa del Rey 2026 se evaporó en cuartos de final ante un grandísimo CV Melilla. Aunque los valencianos no partían como favoritos, la esperanza de jugar unas semifinales o una hipotética final como anfitriones se perdió en un doloroso tercer set. Así lo reconocía Paulo Renan Bertassoni: “CV Melilla está en un momento muy bueno, pero independientemente de eso, creo que nosotros no supimos jugar el partido. Estuvimos muy por debajo de lo que podíamos jugar. Tenemos capacidad de jugar mucho mejor. Es difícil de analizarlo, porque conseguimos competir el primer y segundo set, pero después no conseguimos más”.

La eliminación entraba en una lógica después de los duelos directos que habían tenido ambos conjuntos. La motivación por jugar en casa no fue suficiente para que los de Zanini dieran la campanada y continúan arrastrando una semana más esa dinámica de bloqueo. “Lo bueno del deporte, después de una victoria o una derrota ,es que tenemos el día siguiente para volver a trabajar. Nos hemos lamentado durante todo el fin de semana de no estar ahí. Nadie dice pelear por el título, pero podíamos haber ganado el partido y competir la semifinal”, señalaba Bertassoni. El colocador considera que el equipo tiene que “enfocarse y buscar la solución dentro de las cosas que sabemos hacer para garantizarnos una plaza del playoff”.