Llopis y Cáceres ya tienen el pasaporte al Mundial, Diame se lo jugará a una carta en Berlín

El Campeonato de España de Atletismo Short Track que se celebraba el pasado fin de semana en el Palau Luis Puig de València fue el penúltimo gran test antes del Campeonato del Mundo de Torún, Polonia, que se celebrará del 20 al 22 de marzo. Muchos atletas acudían a València con la presión de tener que sellar su pasaporte paera le Mundial logrando la marca mínima exigida por la Federación. De momento sólo dos atletas valencianos: Quique Llopis y Eusebio Cáceres cumplen los requisitos de marca para poder ser incluidos en la selección española que competirá en Torún. Mientras, Fátima Diame, pese a llevarse un nuevo oro en el foso del Luis Puig, aún está pendiente de lograr la marca mínima que le permita estar en una nueva gran cita mundialista. La valenciana se jugará la clasificación a una carta, en su última oportunidad, el miting de Berlín que se celebrará este domingo 8 de marzo.

Un oro que no fue suficiente

Fátima Diame, atleta integrante del Proyecto FER, que lograba su octavo oro en un Campeonato de España, tuvo sin embargo una victoria amarga en el Luis Puig ya que su mejor salto, de 6,62, la dejaba a cuatro centímetros de los 6,66 exigidos para estar en Torun. Eso obliga a la saltadora valenciana a buscar la clasificación en Berlín. La reunión alemana será la última oportunidad para que los atletas que aún no han logrado la mínima, la consigan.

La victoria en el Campeonato de España la logró Diame en el sexto y último intento. La atleta valenciana lideró el concurso desde el inicio. Sus marcas, sin embargo, no pasaban de discretas. En el quinto turno, Diame fue desplazada de la primera posición tras el 6,54m firmado por la vasca Irati Mitxelena. Fátima se jugaba la victoria a una sola carta. En la última oportunidad saltó 6,62m, se hizo con el triunfo. Un éxito meritorio, pero insuficiente para estar en el Mundial, tendrá que ganarse la clasificación en Berlín. La valenciana, tras subir al podio en los dos últimos Mundiales Indoor, en de Glasgow en 2024, en el que logró el bronce con 6,78 metros y en el de Nanjing (China), el año pasado en el que repitió bronce, con 6,72, aspira a poder volver a estar entre las mejores del mundo en Torun. Antes, tendrá que saltar más allá de los 6,66.

Llopis y Cáceres ya preparan el Mundial

Quique Llopis, por su parte, tras rubricar una nueva medalla de oro nacional en los 60m.v. se centrará ya ahora en preparar el Mundial de Polonia donde aspira a subir al podio. En el Luis Puig se imponía con autoridad con otra gran marca, 7,51 rubricando una gran temporada en la que lograba batir el récord de España con 7.45 en Madrid. El pupilo de Toni Puig aspira a todo en el Mundial: “No me conformo con nada. Luego igual sale o no, pero yo voy a por lo máximo y si puede ser el oro, genial”.

Uno de los grandes triunfadores del Campeonato de España fue el veterano Eusebio Cáceres que lograba su sueño de clasificarse para un nuevo Mundial y lo hacía por todo lo alto, llevándose el oro en la final de longitud con un salto de 8,19, su mejor marca de siempre bajo techo, la octava mejor marca mundial del año y un salto que le daba el pasaporte para el Campeonato del Mundo de Torun.