El Nacional de Trial arrancó en La Nucía con victoria de Fontdevila y Zyznowski

Farners Fontdevila en TR1 femenina y Milosz Zyznowski en TR2 masculino fueron los vencedores en las máximas categorías en la primera prueba puntuable del Campeonato de España de Trial 2026 celebrada en La Nucía. 152 pilotos participaron en esta prueba de apertura de la temporada, donde estuvo la campeona mundial Berta Abellán, que compitió en TR3 masculina. Destacar también la actuación de los pilotos nucieros: Joan González que fue tercero en su debut en categoría Juvenil A y Rafa Sirvent que fue segundo en Veteranos B.

“La Nucía, Ciudad del Deporte” fue la sede de la primera para del Campeonato de España de Trial. Una prueba que levantó expectación con numeroso público presente en las variadas zonas durante toda la jornada, que arrancó a las 9 de la mañana y finalizó a las 4 de la tarde con la entrega de trofeos. Acto que contó con la presencia de Salva Aguado, delegado Trial FMCV, José Luis Berenguer, presidente de la FMCV y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía.

Esta primera prueba del Campeonato de España de Trial 2026 fue organizada por la Real Federación Española de Motociclismo, la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, el Club Off Road La Nucía con la colaboración de Consejo Superior de Deportes, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport y Ayuntamiento de La Nucía.

Ganadores: Farners Fontdevila y Milosz Zyznowski

Ayer domingo 1 de marzo La Nucía abrió el telón del Campeonato de España de Trial una prueba en la que se compitió en las categorías de TR2, TR3, TR4, TR5 A, TR5 B, Junior, Cadete 125cc., Cadete (Copa), Femenino TR1, Femenino TR2, Juvenil A, Juvenil B, Veterano A, Veterano B. La competición se distribuyó en 20 exigentes zonas (10 en sector “Serreta” y 10 en sector “Molí”) y con la Ciutat Esportiva Camilo Cano como centro neurálgico y paddock de los equipos, que hicieron las delicias de los aficionados del motor que disfrutaron de ver en acción a los y las pilotos.

En TR1 femenina el primer puesto fue para a joven Farners Fontdevila (Beta Trueba) con 60 puntos en una igualada prueba con el resto de rivales. Segunda quedó Vinyet Estallo (Beta Trueba) y tercera María López (Beta Trueba).

En TR2 masculina la victoria fue para Milosz Zyznowski (Gas Gas) que se impuso con 36 puntos en un espectacular y competido trial que no se decidió hasta el final. Oriol Noguera quedó segundo con 40 puntos, Marc Freixa tercero con 42 puntos y Shinya Hirohata cuarto con 43 puntos.

La campeona mundial en La Nucía

Pero la deportista más fotografiada en este Nacional de Trial 2026 en La Nucía fue la catalana Berta Abellán, actual campeona mundial de Trial, que compitió en categoría TR3 masculina, finalizando en cuarta posición.

Dos podios nucieros

Destacar la actuación del joven piloto nuciero Joan González (TRS) que finalizó tercero con 38 puntos en categoría Juvenil A, tras una peleada actuación de menos a más en “casa” y ante su “afición”, confirmando su tercer puesto casi a final de la prueba. Completaron el pódium 1º Matyas Prasil (Beta) y 2º Samuel Balboa (Beta Trueba) ambos con 29 puntos.

El piloto del club Off Road La Nucía Rafael Sirvent también destacó con gran segundo puesto en la categoría Veteranos B.

La Nucía: Sede del Trial Nacional

Durante el fin de semana La Nucía fue el centro neurálgico del trial nacional. El viernes por la tarde se abrió paddock en el parking del Estadi Olimpic. El sábado se realizaron las verificaciones técnicas, las visitas a zonas por parte de los pilotos y por la tarde, en l’Edifici dels Esports, se realizó la rueda de prensa de inicio del Campeonato de España de Trial con pilotos destacados como Marc Piquer, Berta Abellán, María López, Abril Montserrat y Gaël Hernández. El domingo fue el día de la competición que arrancó a las 9 de la mañana y se alargó hasta pasadas las 4 de la tarde con la entrega de trofeos.

El Campeonato de España de Trial 2026 comenzó este fin de semana en La Nucía. Este Nacional constará de siete pruebas en las localidades de La Nucía, Sigüenza (25 y 26 de abril), Gironella (30 y 31 de mayo), Pobladura (4 y 5 de julio), Vimianzo (12 y 13 de septiembre) y Ripoll (24 y 24 de octubre).