Un primer tiempo para olvidar condena al Alzira FS ante el colista (5-3)

El Family Cash Alzira FS ha perdido una oportunidad de oro para acercarse más a la permanencia al perder 5-3 contra el colista, Ribera Navarra. El equipo de Tudela había ganado su único partido hace cuatro meses, en los que solo había sumado un empate. Los navarros ya dictaron sentencia ante los alzireños hace dos temporadas cuando les ganaron en el Palau d’Esports a cuatro jornadas para el final y les complicaban enormemente la permanencia.

Terrible primera parte de los ribereños que perdieron toda su esencia y estuvieron muy flojos en defensa. A los cuatro minutos Anás superó por velocidad a Franco Duque y con un pase de la muerte Erik Pérez hizo el primero. En el ecuador del primer acto llegó la desconexión absoluta y en cuatro minutos encajó tres goles. Con una pared, Fabio junior se fabricó el 2-0. Dos minutos después, en el 12, tras un saque rápido de banda, Mykytiuk logró el tercero y un minuto después, el mismo jugador ucraniano marcó el cuarto.

Pese a la “braulina” que a buen seguro recibirían los jugadores en el descanso, a los dos minutos Fabio jr. aprovechó un pase corto de Deivd para lograr el quinto a placer. Con todo perdido, el Family por fin empezó a carburar y después de varias ocasiones llegó el primero. Ribera Navarra se había cargado con cinco faltas en los primeros cinco minutos. Con un doble penalti, Rubi obtuvo su 15º gol en la temporada. El equipo de Braulio Correal se ha encontrado en una semana sin sus dos pívots, Yunii y Cola, lesionados para un mínimo de mes y medio y los jugadores de segunda línea volvieron a coger la responsabilidad del gol. Lechero consiguió el segundo y, a seis para el final, Ivi lograba por abajo el tercero. El sevillano estrelló un zurdazo en el poste y el equipo valenciano arriesgó jugando de cinco sin mejor resultado. Los locales lo intentaron con dos tiros lejanos que no encontraron palos.

Los de Braulio Correal se quedan ahora a seis puntos de la permanencia que la marca el Osasuna Magna. El viernes abrirán la jornada a las 20’45 en el Palau d’Esports contra Movistar Inter.

