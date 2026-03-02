Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Baskonia 79-108 Valencia Basket. Valencia Basket aplasta al campeón de Copa.

Clasificación.

Liga ACB: No hubo jornada este fin de semana. Tras la disputa de la Copa del Rey de Baloncesto el pasado fin de semana, llega la segunda ventana FIBA, por lo que la competición se reanudará el fin de semana del 7 y 8 de un marzo. Cárdenas lidera la victoria de España ante Ucrania.

Clasificación.

Primera FEB: No hay jornada hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

Clasificación.

Segunda FEB: No hay jornada hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, Halal Food Quality Uixó Bàsquet 85-78 CB Jovens Almàssera; CB Puerto Sagunto 80-66 BC Peñíscola; CB Tabernes Blanques Fernando Gil 83-78 Socage Jovens L'Eliana; Cemalu Aldaia 73-68 CB Morvedre; Topsurface NB Paterna 55-72 Fundació Caixa Rural Vila-real; Picken Claret 88-77 Amics Castelló B; The Fitzgerald el Pilar 81-71 Bauhaus Godella.

Clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca 92-85 Maristas Valencia; Servigroup Benidorm 80-66 CMG Hidráulica NB Torrent; Decprocon Carolinas 53-90 ESET Ontinet; Personalhome Adesavi 70-82 CBI Elche; CA Montemar 57-85 CB Jorge Juan Castelló Since 1907; Estudiantes Cartagena 64-83 Rigalli Alginet. Descansa: Lucentum Alicante

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 77-44 Cadí La Seu. Victoria taronja ante el Cadí La Seu con un buen debut de Khaalia Hillsman.

Solidez defensiva y control del ritmo para imponerse con claridad a Cadí La Seu (77-44) en el Roig Arena. En un partido donde el ataque no fue especialmente brillante, la defensa taronja resultó determinante para abrir brecha desde el segundo cuarto y romper definitivamente el encuentro tras el descanso.

Un parcial demoledor en el tercer periodo terminó de sentenciar el duelo, en una jornada que dejó además el debut de Khaalia Hillsman con buenas sensaciones. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Rubén Burgos suma la tercera consecutiva y se sitúa con un balance de 18-5 en LF Endesa.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Melilla Ciudad Deporte La Salle 68-67 La Cordà NB Paterna; Fustecma Amics Castelló 60-82 Celta Femxa Zorka.

Clasificación.

Liga Femenina 2: Dpes CB Ciudad de Móstoles 66-78 CB Claret Benimaclet.

Nueva victoria a domicilio, esta vez en la pista del Ciudad de Móstoles (66-78), para encadenar el cuarto triunfo consecutivo y afrontar en plena forma las próximas semanas decisivas. El equipo mostró consistencia colectiva, con mención especial para Marta Cuéllar, autora de 20 puntos y 8 rebotes en una actuación determinante.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante 31-29 Dicorpebal Logroño La Rioja.

Publicación de Facebook sobre Eón Alicante BM.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Elda Prestigio 21-22 Atticgo Elche; Costa del Sol Málaga 29-21 BM. Morvedre.

Ambiente de partido grande y final apretado. El derbi provincial cayó del lado del AtticGO BM Elche (21-22) tras un duelo de alternativas constantes.

Elda dominó muchos minutos y llegó a plantear variantes tácticas que incomodaron a su rival. Pero justo antes del descanso, un parcial visitante cambió la dinámica. Elche se marchó tres arriba y, tras la reanudación, amplió incluso la ventaja. Parecía encarrilado, pero las locales reaccionaron y el partido se decidió en detalles. En los últimos ataques, las pérdidas e imprecisiones pesaron demasiado para Elda. Dos puntos que refuerzan la posición de playoff del conjunto ilicitano en un derbi que pudo ser para cualquiera

El Atticgo Elche se llevó, por la mínima, el duelo autonómico ante el Elda Prestigio.

Derrota ante el Costa del Sol Málaga en un encuentro condicionado por una primera parte muy por debajo del nivel habitual. El alto ritmo impuesto por el conjunto andaluz y los errores iniciales marcaron una diferencia que resultó determinante. La reacción tras el descanso mejoró notablemente la imagen del equipo, que incluso se impuso en el parcial de la segunda mitad, pero no fue suficiente para revertir el marcador.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 21-25 Lanzarote Puerto del Carmen.

Derrota en casa ante el Puerto del Carmen (21-25) en un duelo directo por la permanencia. Una primera mitad muy cuesta arriba (6-13 al descanso) obligó a remar a contracorriente. La reacción en la segunda parte permitió igualar el encuentro a falta de diez minutos (17-17), pero el esfuerzo final y la falta de rotaciones terminaron pasando factura en el tramo decisivo.

Publicación de Facebook sobre el equipo de balonmano Mislata.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Servigroup Benidorm 32-32 Bendio Sinfin Santander; Fertiberia Puerto Sagunto 28-24 UBU San Pablo Burgos 2031; Club Cisne Colegio Los Sauces 28-26 Fundación Agustinos Alicante.

Fertiberia Puerto Sagunto pesca en río revuelto.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Fundació Handbol Sant Vicenç 29-33 BM Marni Rosval; Mubak BM La Roca 30-22 Club Almassora Balonmano; duelo autonómico Handbol Onda 21- 25 Atticgo Elche.

Victoria a domicilio por 29-33 ante el Handbol Sant Vicenç para mantener la dinámica positiva. El equipo volvió a mostrarse sólido y efectivo en ataque, sumando un triunfo importante fuera de casa para seguir liderando la clasificación.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila ya conoce el calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor. El equipo de Falu Quirelli arrancará en el Pantano el 8 de marzo ante el Complutense Cisneros. Será el tercer enfrentamiento ante el equipo madrileño, ya que también se cruzaron en las semifinales de la Copa. El Huesitos disputará la segunda jornada en el campo del VRAC una semana después. Posteriormente, el equipo vilero recibirá al Alcobendas antes de viajar a los campos del Recoletas Burgos y el Liceo. Una segunda fase de alta exigencia que el Huesitos afronta con la máxima ilusión. En esta segunda fase se arrastran los puntos de la primera vuelta de cara a la clasificación y posterior play-off por el título.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: Valencia RC 52- 17 Complutense Cisneros; AD Ingerieros Industriales Las Rozas Rugby 20- 26 FibraValencia Les Abelles.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: C. N Poble Nou 16-18 CAU Valencia.

Éxtasis en el último suspiro: el CAU asalta Barcelona con un ensayo sobre la bocina (16-18).

Clasificación.

División de Honor B Femenina: Se está disputando la Fase Final. El Rugby Turia se enfrentará al Eibar Rugby Taldea en una fecha por determinar.

Voleibol

Copa del Rey: El Pabellón Fuente de San Luis de Valencia, más conocido como “La Fonteta” fue el escenario de una nueva edición del torneo del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026.

El Léleman se despide de la Copa de Valencia de nuevo en cuartos.

El Conectabalear CV Manacor gana la Copa del Rey en La Fonteta.

Superliga Masculina: La competición se paralizó por la disputa de la Copa del Rey.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: Rodi Balàfia Vòlei Lleida 1 - 3 (33-31/22-25/19-25/26-28/0-0) UBE L'Illa Grau; CV GEMAVI Vinaròs 3 - 1 (25-15/25-14/19-25/25-17/0-0) Víkings Vòlei Prat; Indescar Zaragoza 3 - 0 (25-14/25-22/25-19/0-0/0-0) CV Mediterráneo Castellón.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: Familycash Xátiva Voleibol 3 - 1 (25-16/23-25/25-20/25-13/0-0) Conqueridor Valencia; Grupo Egido Pinto 1 - 3 (22-25/25-21/21-25/23-25/0-0) Club Voleibol Almoradí.

El Familycash Xàtiva voleibol consiguió una importante victoria el pasado sábado contra el Leleman Conqueridor, en el derbi autonómico de la Superliga2, los de Xàtiva se sacaron la espina de la derrota en el partido de ida, en la capital del Turia. Es la tercera victoria consecutiva del conjunto de Borja Reyes y Daniel Mata, que se sitúan en la parte media alta de la tabla clasificatoria, de una liga tan exigente, en una competición que está resultando con mucho nivel deportivo.

Clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos 0 - 3 (14-25/17-25/21-25/0-0/0-0) Club Voleibol Sant Cugat.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: CV Paterna Liceo 3 - 0 (25-23/26-24/25-15/0-0/0-0) CV Emalsa Gran Canaria; CDU Atarfe 3 - 1 (23-25/25-18/25-18/25-17/0-0) Camporrosso Finestrat Medsur; Algar Surmenor 3 - 2 (25-16/25-23/22-25/24-26/15-9) Grupo Renovak CV Sant Joan.

El conjunto sanjuanero sumó un punto en su visita a Cartagena tras caer en el tie-break ante Algar Surmenor (3-2). El partido estuvo marcado por las alternancias en el marcador y se resolvió en el quinto set tras un esfuerzo notable del equipo visitante. El punto permite consolidarse en la sexta posición del Grupo C de Superliga 2.

Clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva 3 - 0 (32-30/25-23/31-29/0-0/0-0) MEDOL Tarragona SPSP.

El AHORA Vóley Xàtiva doblegó a uno de los favoritos, MEDOL Tarragona SPSP, en un partido épico de ambos conjuntos, con parciales de infarto, que hizo las delicias del público. Las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay se habían mentalizado durante la semana. Ya en el encuentro en Tarragona las de Xàtiva tuvieron buenas sensaciones, aunque finalmente se les escapó la victoria en beneficio de las catalanas.

Clasificación.

Victoria del Ahora Voley Xàtiva. / VOLEIBOL XÀTIVA

Hockey hierba

Competición de Liga: Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzaráel fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK Masculina: Shum Frit Ravich 1-4 AITEX PAS Alcoi. Mira el video del partido.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum 1-1 Club Patín Alcorcón.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig 2-0 Nacho y Teja Elect Patinalón.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig 3-2 Club Patín Las Rozas; PAS Alcoi 6-5 Club Deportivo Santa María del Pilar.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Servigroup Peñíscola 2-2 CA Osasuna Magna; ATP Iluminación Ribera Navarra 5-3 Family Cash Alzira.

Video de Facebook sobre la valoración de Santi Valladares.

Un primer tiempo para olvidar condena al Alzira FS ante el colista (5-3).

Clasificación.

Segunda División: Levante UD FS. 4-3 Avanza Jaén Paraíso Interior.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: CD Lacturale Orvina 8-1 Feme Castellón CFS.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, Entrerríos Automatización 4-4 FS Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Bisontes de Castellón 3 -5 Ye Faky FS; Covisa Manresa - Nunsys El Pilar (suspendido); CFS Futsal Ibi Jypal Hogar 6-4 Cerezo Futsal Lleida.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, Club Inter Movistar FS 1-5 CD Sporting La Nucía.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay jornada hasta el 7 de marzo de 2026.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La Segunda Fase se iniciará para el Waterpolo Turia, inmerso en el Grupo D, el 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas cuando reciba al CN Premià.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: CN Barcelona 21-10 Club Waterpolo Elx Manolet. En el Grupo D, Waterpolo Turia 15-10 Waterpolo Málaga.

derrota del ELX ante el Barcelona (21-10) en el grupo C, en el cual se encuentran los 8 equipos que luchan por el ascenso a la máxima categoría del waterpolo español. La escuadra ilicitana es quinta, provisionalmente.

Estreno con victoria del Waterpolo Turia en la Fase 2 de la Primera División Nacional tras imponerse 15-10 al Málaga. Un segundo cuarto brillante, con un parcial de 6-1, resultó decisivo para abrir diferencias en un encuentro que había comenzado muy igualado. Blanca Goset fue la MVP y máxima goleadora con cinco tantos, bien secundada por Andrea Moya con tres. El triunfo sitúa al equipo en la tercera posición del grupo.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Publicación de Facebook sobre la crónica del Waterpolo Elx.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, AR Concepción Ciudad Lineal 7-13 Club Waterpolo Elx Selecte. En el Grupo D, Urbat IKE 11-12 Club Nou Godella Natación.

Doble triunfo a domicilio del ELX frente al CONCEPCIÓN (7-13) y del NOU GODELLA ante el Urbat (11-12). Los ilicitanos cogen el liderato del grupo C y se postulan al ascenso a primera división, mientras los godellenses son segundos en el grupo D, para salvar la categoría.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Finalmente, tuvo lugar la segunda jornada de la SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA y de la TERCERA DIVISIÓN MASCULINA. Las chicas del LEVANTE-UPV se impusieron al Unión Tenerife (9-16), colocándose cuartas, mientras los chicos del MORVEDRE cayeron ante el Pontevedra (17-3) y son novenos.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Las chicas del Valencia Firebats no vuelven a competir hasta el 21 de marzo.

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats 35- 12 L'Hospitalet Pioners

Valencia Firebats remontó por dos veces un marcador adverso ante L'Hospitalet Pioners.

Resultados y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota valenciana : Va de Dona.

Atletismo : Campeonato de España Absoluto de Short Track 2026. Consulta TODOS los RESULTADOS.

Quique Llopis, Carla Masip y María González se coronan en casa en el Campeonato de España.

Eusebio Cáceres deslumbra con otro oro en el Luis Puig.

Fátima Diame, ocho veces campeona.

El FACSA Playas de Castellón se proclamó vencedor del medallero en el Campeonato de España Absoluto Short Track disputado en el Velódromo Luis Puig de Valencia, sumando 13 medallas (2 oros, 4 platas y 7 bronces) y liderando también la clasificación por puntos con 112 puntos, muy por delante de sus principales rivales. Un campeonato que consolida al club como gran referencia del atletismo español bajo techo. Las dos medallas de oro llegaron desde el lanzamiento de peso: Belén Toimil, campeona de España en peso femenino, reafirmando su liderazgo nacional; y Miguel Gómez, campeón en peso masculino con un mejor lanzamiento de 19.07 metros, superando sus mejores registros previos y consolidando su progresión en la élite nacional.

El segundo escalón del podio tuvo una importante presencia del Playas con Juan Luis Bravo, subcampeón de España en salto con pértiga; Naiara Pérez, plata en pértiga femenina tras superar los 4.15 metros; Lerato Pagés, subcampeona nacional en 60 metros vallas en una final de altísimo nivel y Andreu Boix, medalla de plata en heptatlón, completando un campeonato muy sólido en pruebas combinadas y confirmando su regularidad entre los mejores especialistas nacionales.

El campeonato dejó además siete medallas de bronce: Álex Gracia – Pértiga, Laura Alegre – Salto de altura, Ona Rosell – 60 metros, Esther Navero – 200 metros (23.61), Juan Carlos Castillo – 200 metros (21.18), José Ignacio Pérez – 800 metros (1:47.08 y Naida Calonge – Triple salto.

. Rafelbunyol estrena el Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València 2026.

. Medio Maratón y 5K de Riba-roja

Publicación de Facebook que muestra fotos y clasificaciones.

.XXXV Volta a Peu a Xàbia. Clasificaciones. La Volta a Peu Xàbia Memorial José Albi celebró su trigésimo séptima edición con una destacada participación de atletas de élite. En categoría masculina, el atleta del iRun Calp, Francisco López Ortolá, fue el primero en detener el crono, firmando una espectacular marca de 32:09. Aventajó en nueve segundos a los atletas locales del Llebeig de Xàbia, que completaron el podio. El segundo clasificado fue Robert Harrison, con un tiempo de 32:17, mientras que la tercera posición la ocupó su compañero de club y vencedor en Calp, José Manuel García Barragán, que finalizó en 32:20.

En la categoría femenina, la atleta local del Llebeig de Xàbia y Reina del Circuit, María Isabel Ferrer, volvió a demostrar su dominio al parar el crono en 36:32. La segunda plaza fue para la atleta del Kamikazes Gang, Eri Yonamine, con una marca de 38:09, mientras que la tercera posición la ocupó la atleta del Publidom, Cristina Roselló, con un tiempo de 38:54.

. Trail les Creus 26, Tavernes de la Valldigna, LLiga de Muntanya València Sud, 25/26. Resultados.

. IV Atzavares Trail Orba-Vall Laguar CTM 25/26 . Resultados.

. Trail Marines Vell 2026. Resultados.

. XIII Carrera de la Mola, Novelda (Alicante). Resultados.

CASTELLÓN 28-02-26 VI Control ST Tipo A Castellón

DENIA 28-02-26 Campeonato Provincial Sub-12 ST JECV Alicante

DENIA 28-02-26 V Control ST Tipo A Alicante

VINAROZ 28-02-26 Campeonato Provincial Sub-12 ST JECV Castellón

Ciclismo : . Volta a la Safor. Francisco Ricart (Granja Rinya) se impuso en la primera etapa de la Volta La Safor que unió Alfahuir y Castellonet de la Conquesta, tras 49 kilómetros de recorrido. Moisés Espinós (Pedreguer) acabó segundo y Francisco Manuel Fernández (Kenza Kraken Team By) completó el podio. Ricart fue el mejor M40; Germán Mortes ganó en M50; y Ashley Holding, en M60.

Clasificaciones de la Primea etapa

Moisés Espinós (Pedreguer) se impuso en la segunda etapa de la Volta La Safor que discurrió entre Benirredra y Gandía y ha contado con 52 kilómetros de recorrido. Francisco Ricart (Granja Rinya) fue segundo y Francisco Manuel Fernández (Kenza Kraken Team), tercero. Espinós es el nuevo líder. Los tres llegaron en solitario en meta. Espinós fue también el mejor M40; Juan Carlos Delicado (Kenza Kraken Team) venció en M50; y Ashley Holding (Limpiezas Soto), en M60.

Clasificaciones de la Segunda etapa.

. Liga Pista - Campeonato CV Scratch y Eliminación. APLAZADA

. Trofeo Escuelas de Ciclismo en Benferri (Alicante) Clasificación.

. Gravel Espadà 2026. Clasificaciones.

. IX Memorial Roberto Vidal Ferreres BTT - Campeonato Comunitat Valenciana BTT - Maratón. Clasificaciones.

. Copa Alicantina Pego BTT. Clasificaciones.

Natación:

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el Campeonato Autonómico Infantil de Invierno (50m).

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el Campeonato de España Alevín y Natación Inclusiva por Autonomías (25m).

Vela : OptiOrange Valencia 2026. Sisu Selio y Mª Antonia Peñalver, campeones de la Optiorange 2026.

. Campeonato de Europa ORC A2 de Altea. Un total de 54 embarcaciones tomaron la salida del Campeonato de Europa ORC A2, que se celebra del 1 al 7 de marzo en el marco de la 40ª edición de la clásica regata de invierno 200 Millas A2, organizada por el Club Náutico de Altea en colaboración con el Offshore Racing Congress (ORC).

. Rolex SailGP Championship. España, tercera en Sídney, sigue escalando posiciones en la clasificación de Rolex SailGP.

Motor: Campeonato de España de Trial. Farners Fontdevila en TR1 femenina y Milosz Zyznowski en TR2 masculino fueron los vencedores en las máximas categorías en la primera prueba puntuable del Campeonato de España de Trial 2026 celebrada en La Nucía. Un total de 152 pilotos participaron en esta prueba de apertura de la temporada, donde estuvo la campeona mundial Berta Abellán, que compitió en TR3 masculina. Destacar también la actuación de los pilotos nucieros: Joan González que fue tercero en su debut en categoría Juvenil A y Rafa Sirvent que fue segundo en Veteranos B.

Noticias relacionadas

Podio TR1 Femenino, con Farners Fontdevila en lo más alto del cajón. / AYTO. DE LA NUCÍA

. MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana. El MAHLE Eco Rallye de la Comunitat Valenciana corona a los provinciales José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera.

Publicación de EcoRallyeCV en Facebook.

Publicación de Eco Rallye CV sobre los campeones de los híbridos enchufables.

Publicación de Eco Rallye CV en Facebook.