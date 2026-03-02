Sisu Selio y Mª Antonia Peñalver, campeones de la Optiorange 2026

La Optiorange 2026 ya tiene nuevos propietarios. El finlandés Sisu Selio (Brando Seglare) y la española Mª Antonia Peñalver (CN Mar Menor Los Alcázares) se han proclamado campeones de la octava edición de la regata Infantil de la clase Optimist en el RCN de Valencia. Lo hacen tras cuatro jornadas con 9 pruebas completadas: 5 en la ronda clasificatoria y 4 en series finales.

El RCN de Valencia acogió la Optiorange 2026. / PEP PORTAS

Competición masculina

Selio afrontaba la última jornada tras haber asaltado el liderato de la flota en la jornada del sábado. Llegaba con una ligera ventaja sobre el turco Cengiz Eren Güvenç (Yalikavak SC) y, hoy, con una única prueba completada en condiciones de viento débil —que no superó los 5 nudos del NE—, supo defender esa posición. Un sexto puesto, sumado a los resultados de sus principales rivales, le bastó para proclamarse campeón. "Me fue muy bien con estas condiciones. Navegar en València siempre es agradable: el clima cálido y los vientos fuertes hacen que la regata sea un auténtico desafío y, al mismo tiempo, muy divertida. Estoy especialmente contento por haber conseguido el título en la Optiorange; cerrar el circuito con esta victoria es una gran satisfacción y un reconocimiento al esfuerzo de todos estos días", comentó Sisu Selio.

El finlandés Sisu Selio (Brando Seglare) se proclamó campeón. / PEP PORTAS

La medalla de plata ha sido para Güvenç, que finaliza séptimo en la jornada de hoy domingo y acumula un total de 34 puntos, a diez del vencedor. El bronce ha recaído en otro representante turco, Eren Kaan Erendemir (Galatasaray Spor Kulubu), quien concluye con la misma puntuación que su compatriota. No obstante, los mejores parciales de Güvenç le otorgaron la segunda posición en la clasificación final.

En clave local, cabe destacar la actuación de Pablo López (RCN de Valencia), quien logra finalizar en la quinta plaza. En su haber figuran dos victorias parciales y un tercer puesto, resultados que le permiten despedirse de la regata valenciana con un total de 64 puntos.

Competición femenina

En categoría femenina, la española M.ª Antonia Peñalver (CN Mar Menor) no tuvo ningún problema para alzarse con el título. La regatista alcazareña se situó en la primera posición desde la jornada inaugural y no la abandonó en las cuatro jornadas de competición. En su casillero destaca una victoria parcial, a la que se suman los puestos 4-5-6 logrados en la ronda clasificatoria. "Hoy no ha sido un día fácil: las condiciones de viento fueron muy suaves y cambiantes, con bastantes rolones, lo que dificultó mucho la navegación. De esta regata he aprendido que las salidas son fundamentales y pueden marcar la diferencia en el resultado final. A pesar de estas dificultades, estoy muy satisfecho por haber conseguido el título de la Optiorange en el RCN de Valencia; cerrar la regata valenciana con este éxito es una gran recompensa al esfuerzo y la constancia de estos días", dijo Mara Peñalver.

En categoría femenina, la española M.ª Antonia Peñalver (CN Mar Menor) no tuvo ningún problema para alzarse con el título. / PEP PORTAS

La medalla de plata fue para la polaca Pola Wojcik (KU AZS UW), que se quedó a solo cuatro puntos de la murciana, mientras que el bronce fue para otra regatista española, Valentina Belso (RCN de Torrevieja), que concluyó a 18 puntos de la vencedora.

Categoría Sub-13

En lo que respecta a la categoría Sub-13, el estadounidense Mason Lim (Performance Sailing Institute) se proclamó campeón. Le acompañaron en el podio Lucas Christiansen y Kerem Kilic (KARAC), quienes completaron las posiciones de honor.

En categoría femenina, el podio estuvo formado por Nikole Victoria Douglas (CN Jávea), Alix Nguyen-Minh (Sopraventus / Aberdeen Boat Club) y Noa López (RCN de Valencia).

Optimist Excellence Cup

La regata de València ha formado parte de la Optimist Excellence Cup, siendo la última prueba del circuito, junto a las celebradas en Vigo, Palma, Gran Canaria, El Puerto de Santa María, Torrevieja y Palamós. Con esta cita se cierra el circuito, cuyo podio final ha quedado formado por Nicolás Bastard (RCM del Abra), Mara Peñalver (CN Mar Menor), Izan Rogel (RCN Torrevieja), Nicolás Navarro (RCR Alicante) e Iván Sáez (RCN Torrevieja).

La entrega de trofeos ha contado con la presencia de Rafel Chirivella, vicepresidente de la Federación de Vela Comunitat Valenciana, acompañado por Carlos Cerdá, Secretario; Joaquin Valero, AECIO; Andrés Arlandis, presidente del RCN de Valencia, acompañado por Sergio Ferrando, Vocal de Vela y Jorge Basterra, Capitán de Flota.