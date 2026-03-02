Valencia Firebats remontó por dos veces un marcador adverso ante L'Hospitalet Pioners

Continúa la emoción y la igualdad en la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), que este fin de semana inauguró la segunda vuelta de la fase regular con la disputa de la sexta jornada.

En la Conferencia Este, Valencia Firebats tuvo que remontar por dos veces un marcador adverso para imponerse a unos combativos L'Hospitalet Pioners (35-12), mientras que Mallorca Voltors y Badalona Dracs firmaron tablas en Son Moix (20-20) en otro encuentro cargado de emoción.

En la Conferencia Oeste, los vigentes campeones, LG OLED Black Demons Las Rozas, no fallaron en casa ante Gijón Mariners (48-6) y se mantienen invictos, mientras que Zaragoza Hurricanes dio la campanada frente a Osos Rivas (21-6), arrebatándoles la segunda posición de la tabla.

Trabajada victoria de Firebats

Valencia Firebats se mantiene en la lucha por las plazas de «play-offs» de la Conferencia Este tras imponerse a L’Hospitalet Pioners (35-12). El triunfo exigió una notable capacidad de reacción ante un conjunto catalán que presentó batalla.

La primera mitad fue un intercambio constante de golpes. Pioners se adelantaron en dos ocasiones (0-6 y 7-12) gracias a la conexión entre el «quarterback» Braxton Hugues y Agustín Do Eyo. Firebats respondió en ambas situaciones: McCallum Foote conectó en dos ocasiones con Pablo Estellés para equilibrar el choque, y la eficacia de Roque Alarcón en los puntos extra permitió a los valencianos marcharse al descanso con una mínima ventaja (14-12).

En la reanudación, Firebats dio un paso al frente. Un nuevo envío de Foote a Estellés supuso el 21-12 y, poco después, Daniel Díaz culminó otra asistencia del «quarterback» estadounidense para establecer el 28-12. Pioners lo intentó hasta el final, pero el partido quedó definitivamente resuelto con el quinto pase de «touchdown» de Foote, nuevamente a Daniel Díaz, que fijó el 35-12 final.

Black Demons siguen coleccionando triunfos

LG OLED Black Demons Las Rozas sigue intratable al frente de la clasificación tras superar con autoridad a Gijón Mariners (48-6). Pese a lo abultado del marcador, el conjunto asturiano compitió durante varias fases del choque, especialmente en el inicio, aunque terminó cediendo ante el potencial ofensivo de los vigentes campeones, que mantienen su condición de invictos (4-0).

En el primer cuarto, ambos equipos movieron el balón con solvencia, pero fueron los roceños quienes supieron concretar una de sus aproximaciones a la «end zone». El «quarterback» Diego Lliteras conectó con Sebastian Bowen para inaugurar el marcador (7-0).

Nada más iniciarse el segundo periodo, Gonzalo Haro amplió la ventaja local con una acción por vía terrestre (14-0). Mariners reaccionó con un gran pase de Justin Agner a Raúl García Caldero (14-6), manteniendo sus opciones. Sin embargo, el tramo final antes del descanso resultó decisivo. Black Demons enlazó tres «touchdowns» consecutivos —una espectacular carrera de Gonzalo Haro y dos envíos de Lliteras a Marcos de la Mata y Sebastian Bowen— que situaron el 35-6 al intermedio.

Tras el paso por vestuarios, Mariners mantuvo su competitividad, aunque sin lograr recortar distancias. Por el contrario, los locales ampliaron la renta con dos nuevos «touchdowns»: Marcos de la Mata estableció el 42-6 y, ya en los compases finales, el propio Diego Lliteras culminó su destacada actuación con una anotación en jugada personal, cerrando el definitivo 48-6.

