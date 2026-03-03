La Comunidad Valenciana conquista el Campeonato de España CESA de Taekwondo con 26 medallas

El taekwondo de la Comunitat Valenciana firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de España CESA Cadete y Júnior, que se llevó a cabo en el pabellón El Sequet en San Vicente del Raspeig: consiguió 26 medallas y el título de campeón de España en categoría Júnior general.

La selección autonómica no solo lideró la clasificación general Júnior, sino que además logró el subcampeonato Júnior masculino y el tercer puesto Júnior femenino. En categoría Cadete, el combinado de la terreta alcanzó la tercera posición en la clasificación general y femenina, confirmando la solidez estructural del taekwondo valenciano desde la base hasta la élite formativa.

Staff FTCV. / FTCV

Dominio Júnior: oro, carácter y liderazgo nacional

La categoría Júnior fue el gran escaparate del potencial valenciano. En el cuadro masculino, Illia Grynyuk (-48 kg) e Iván Lysenko Serrano (+78 kg) se proclamaron campeones de España. También brillaron David Grau García (-59 kg) y Diego Latre Alonso (-73 kg), ambos subcampeones nacionales, mientras que Valentino Dicarlo Hortelano (-73 kg) completó el podio con un meritorio bronce.

En el apartado femenino, la actuación fue igualmente determinante. Itziar García Godoy (-52 kg) se colgó el oro tras un campeonato impecable. A su lado, Irene Sahuquillo Pérez (-63 kg) logró la plata, mientras que María Herraiz Ruiz (-55 kg), Alma Chirivella Asensio (-59 kg), Claudia Muniesa Gracia (-68 kg), Alina Lubaseva (-46 kg) y Martina Borras (-46 kg) sumaron valiosos bronces para el medallero autonómico.

Un bloque compacto, competitivo y ambicioso que terminó marcando diferencias en la clasificación por equipos: primeros en la general, subcampeones en el bloque masculino y terceras en la rama femenina.

Selección Júnior FTCV. / FTCV

La cantera Cadete confirma el futuro del taekwondo valenciano

Si el presente es brillante, el futuro no se queda atrás. La categoría Cadete confirmó que el relevo está garantizado. En el cuadro masculino, Iñaki López Álvarez (-41 kg) se proclamó campeón de España, liderando una generación que también subió al podio con Alonso Morales Sánchez (-37 kg) y Francisco Ayela Oñate (-45 kg), ambos subcampeones nacionales. Además, Daniel Rico López (-37 kg), Enrique Shahbazyan Majaryan (-57 kg), Guillem Peiró Martínez (-61 kg) y Ángel Simón González (+65 kg) sumaron bronces de gran valor para sumar en la clasificación.

En categoría femenina, el dominio fue igualmente contundente. Gracia Cifuentes Torres (-33 kg) y Angie Ibars Aranda (-37 kg) se proclamaron campeonas de España, mientras que Paula Caballero Quintillán (-37 kg), Beladona Zhagheria (-41 kg) y Lucía Martínez (-59 kg) firmaron subcampeonatos que reforzaron el tercer puesto por equipos femenino y general.

Selección Cadete FTCV. / FTCV

Un campeonato con proyección olímpica

El Campeonato de España CESA volvió a consolidarse como una de las citas más trascendentes del calendario nacional en modalidad olímpica. No se trata de un torneo más dentro del circuito formativo: es el gran escaparate del taekwondo en edad escolar y el escenario donde se mide el verdadero potencial de las futuras generaciones.

La competición tiene un peso específico determinante en el plano deportivo ya que muchos participantes se juegan su proyección internacional. Las clasificaciones obtenidas son valederas para el Campeonato de Europa que se celebrará en Núremberg y además serán puntuables de cara al Campeonato del Mundo, lo que eleva exponencialmente el nivel de exigencia.

A todo ello se sumó un componente técnico de primer orden. El campeonato se disputó bajo la nueva reglamentación que estará vigente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, permitiendo a los deportistas competir con las normas del futuro inmediato del taekwondo mundial. Además, los combates se desarrollaron sobre los mismos tapices utilizados en los Juegos Olímpicos de París y con material electrónico de última generación, replicando un entorno de máxima élite.

Un modelo que funciona

Más allá de las 26 medallas, el CESA deja un dato igual de revelador: la Comunitat Valenciana compitió con una delegación de 59 deportistas entre categorías Cadete y Júnior. Una delegación amplia, competitiva y equilibrada que demuestra que el éxito no se sostiene solo en nombres propios, sino en una estructura sólida.

La Comunitat Valenciana compitió con una delegación de 59 deportistas entre categorías Cadete y Júnior. / FTCV

El título nacional Júnior general y los podios por equipos son la consecuencia directa del trabajo coordinado de clubes, técnicos y federación, de una cantera que no deja de crecer y de un modelo que genera talento en todas las categorías de peso. La Comunitat Valenciana vuelve a instalarse en la élite del taekwondo español no solo por lo que gana, sino por cómo compite y por la cantidad de deportistas capaces de hacerlo al máximo nivel.