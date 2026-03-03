La FHCV presenta el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16

Este martes, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana celebró la presentación oficial del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16, que se disputará del 05 al 08 de marzo en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró, Tarongers y La Carrasca. Una competición nacional que contará 21 equipos representantes de 11 comunidades autónomas.

En la categoría masculina participarán Cataluña, Madrid, Euskadi, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Galicia, Canarias, Aragón y Murcia mientras que en la categoría femenina competirán Cataluña, Madrid, Euskadi, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Galicia, Canarias y Aragón.

El acto ha contado con la presencia de Jesús Gracia, presidente de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana; José Antonio Gil, Director CEAR Hockey Valencia; Raúl Gómez, Director de Competiciones RFEH; y Sergio Tafalla, seleccionador nacional masculino Sub-16.

Además, estuvieron presentes los capitanes de las selecciones valencianas I.M.R., María Lerin, Carla Pérez y Olga Vela, además de los seleccionadores autonómicos Sub-16, Javier Perea y Ainoa Civera, y los respectivos Jefes de Equipo, Santiago Velasco y Sofía Vaccario.

Presentacion CESA / FHCV

Jesús Gracia: “El CESA Sub-16 es un escaparate para llegar a la selección nacional”

El aumento de participantes supone que el hockey “sigue creciendo y que tenemos más equipos, jugadores y jugadoras, y por tanto más nivel de competición”, reconoce el presidente de la FHCV, Jesús Gracia, para quien este torneo permitirá “poner a prueba los programas de PED Cheste y CEAR Hockey España. Tenemos muchas esperanzas depositadas en nuestros equipos y esperamos que los programas de tecnificación que desarrollan puedan dar sus frutos con buenos resultados”.

José Antonio Gil: “Este torneo determinará el futuro de la selección nacional Sub-16”

“De este torneo saldrá la primera convocatoria para la próxima competición internacional, algo que supone un aliciente para todos los participantes que competirán en un lugar que puede significar un escaparate para la selección nacional como para el CEAR”, ha indicado el director dfel CEAR de Valencia, José Antonio Gil.

“La Selecciones Sub-16 es la primera etapa donde se inicia en la selección nacional. De este torneo saldrá la primera convocatoria para la próxima competición internacional que será en Semana Santa. También de aquí saldrán los talentos que, en el futuro, pueden formar parte del CEAR Hockey Valencia. Un proyecto que, junto a Cheste, promete convertirse en un modelo de Centro de Alto Rendimiento en Valencia. Esto significa un aliciente para todos los participantes que llegarán a Valencia y competirán en un lugar que puede significar un escaparate para la selección nacional como para el CEAR”, indicaba José Antonio Gil.

Sala presentación / FHCV

Sergio Tafalla: “Es una oportunidad para disfrutar del talento del hockey nacional”

El seleccionador nacional Sub-16, Sergio Tafalla, considera: “En estos días, los equipos tendrán la oportunidad de competir en una de las mejores instalaciones de toda España junto a los mejores 200 jugadores de diferentes puntos de todo el país. Es una ocasión para ver a las futuras promesas del hockey nacional y un torneo donde los participantes deben aprovechar para intentar dar lo mejor de cada uno, seguir creciendo y soñar con dar el salto a la selección nacional”, afirmaba el seleccionador nacional Sub-16.

“Dentro del programa Team España Futuro de la RFEH aprovechamos para hacer seguimiento de los jóvenes talentos que ya están demostrando su nivel en sus clubes y en sus respectivas selecciones autonómicas. Y este torneo es una oportunidad para poder ver a todos los jugadores y jugadoras”, concluía Sergio Tafalla.

