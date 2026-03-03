La Fundación Deportiva Municipal abre inscripciones para las Escuelas Deportivas de Pascua

La Fundación Deportiva Municipal organiza una nueva edición de las Escuelas de Pascua, un programa de actividades deportivas dirigidas a alumnos de 5 a 15 años que se desarrollarán entre el 6 y el 10 de abril, con motivo de las vacaciones escolares de Semana Santa. El complejo Deportivo Petxina, y los polideportivos de Beteró y Benimaclet serán los escenarios de estas escuelas, que ofertan 270 plazas.

“Desde la Fundación Deportiva Municipal, uno de los proyectos ‘estrella’ que estamos potenciando es el de nuestras escuelas deportivas municipales”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Fomentar el deporte base y el deporte escolar desde edades tempranas significa abrir la puerta a que nuestros niños y niñas descubran nuevas disciplinas deportivas, se habitúen a practicar rutinas saludables y conozcan los mejores valores del deporte”, ha insistido la edil. “Por ello, animamos a la ciudadanía a sumarse a este programa de escuelas y a conocer las actividades ofertadas para estos próximos meses”, ha celebrado la concejala de Deportes.

Campus Deportivo Petxina ‘Pascua 2026’

Organizado por el Club Ajedrez Ciutat Vella, el Campus Deportivo Petxina ‘Pascua 2026’ se celebrará del 7 al 10 de abril, con capacidad para 120 plazas. Dirigido a alumnos y alumnas de 6 a 14 años, se realizará en horario matinal de 8:00 a 14:00 sin comida, o con la opción de prolongarlo hasta las 17:00, con comida y actividades vespertinas.

Las actividades que el alumnado participante podrá realizar son multideportivas: Fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, ajedrez, hockey hierba, fútbol 7, colpbol, diferentes disciplinas de atletismo y juegos populares. El precio es de 65€ para la opción matinal sin comida, y de 125€ en la opción que añade horario vespertino y comida. Pueden obtener más información en la web del Club Ajedrez Ciutat Vella: https://clubajedrezciutatvella.blogspot.com/

Escuelas Pascua. / FDM VALENCIA

Polideportivo de Benimaclet

El polideportivo de Benimaclet acoge del 6 al 10 de abril las Escuelas Deportivas de Primavera 2026, organizadas por la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana y la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana. Ofrece 90 plazas para niños y niñas de 6 a 15 años. El precio es de 94€ para la opción matinal de 8:00 a 14:00 sin comida, y de 149€ para la alternativa hasta las 16:30 con comida incluida.

Los alumnos inscritos realizarán entrenamiento técnico de baloncesto y esgrima, además de multideporte, juegos, juegos tradicionales, manualidades, tenis, padel, y fútbol. Pueden obtener más información en el enlace: https://escuelas.fbcv.es/primavera/

Esgrima, opción en la Escuela de Pascua del Polideportivo de Benimaclet. / FDM VALENCIA

Escuelas de Pascua en Beteró

Asimismo, las Escuelas de Pascua 2026 de Beteró ofertan 60 plazas ampliables, del 7 al 10 de abril, destinadas a niñas y niños de 5 a 15 años. Organizada por la Federación de Hockey de la

Comunidad Valenciana, el horario establecido es de 8:00 a 14:00 horas por un precio de 73,2€,a los que se sumarían 28€/semana por el comedor para quienes hagan uso del mismo, y 28€/semana por las actividades vespertinas para los alumnos que se queden hasta las 17:00 horas.

El alumnado podrá realizar actividades multideportivas, juegos populares, manualidades, Gymkanas y jugar al hockey. Las personas interesadas pueden encontrar más información en el enlace: https://fhcv.es/betero/escuelas-deportivas-de-betero/#pascua

El principal objetivo de este programa es completar la formación del alumnado de las Escuelas Deportivas promocionando el deporte como medio de ocupación del tiempo libre durante el periodo de vacaciones escolares. Además, también contribuye al crecimiento del programa su aceptación ante la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, en este periodo vacacional.