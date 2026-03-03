Manuel Pastor: "Me he ganado ser elegido para disputar Copas de Europa y alguna Copa del Mundo"

Manuel Antonio Pastor 'Parru' (Elche, a punto de cumplir los 19 años) ha sido uno de los grandes triunfadores en los dos Selectivos Nacionales celebrados en Cáceres el 21 de enero y el 22 de febrero. El escalador del Proyecto FER, especializado en la modalidad de bloque, ha demostrado que su progresión es incesante.

Manuel Pastor ganó el primer Selectivo y rozó el triunfo en el segundo. El cómputo global de ambos controles ofrece un empate total entre el deportista ilicitano y el escalador madrileño Guillermo Peinado. Igualdad absoluta. De esta manera, el embajador FER se ha reivindicado para que la Federación Española le asigne algunas de las grandes competiciones internacionales de 2026. “Estoy muy contento porque me he ganado ser elegido para disputar Copas de Europa y alguna Copa del Mundo. Sé lo que me espera. Sé que es el máximo nivel. Sé que voy a enfrentarme a las grandes figuras mundiales. Sé que todavía soy muy joven y que voy a pagar la inexperiencia. Pero, al fin y al cabo, éste es mi sueño desde muy pequeño. Estoy a punto de conseguirlo”, comentó Manuel Pastor en declaraciones al Proyecto FER.

Con la mirada puesta en dos objetivos

El deportista ilicitano se muestra especialmente ilusionado con la opción, muy seria y real, de disputar dos eventos muy concretos: la Copa del Mundo prevista en Madrid a finales de mayo y el Campeonato de Europa Absoluto, fijado en Barcelona entre el 17 y el 19 de julio. “Afrontar mis dos primeras grandes competiciones internacionales en España es algo único y extraordinario. Vendrán mis familiares y amigos a verme competir. No cabe mayor motivación. Sólo de pensarlo, ya me emociono. Ojalá pueda dar un campanazo con su apoyo y cariño”, señaló Manu Pastor, al que se le dan mejor los bloques de fuerza, "los que requieren de un componente más físico”, aclara.

Los desplazamientos, no sólo a las competiciones, sino también a realizar entrenamientos de calidad, van a ser una constante durante los próximos meses. “Va a ser una temporada muy intensa. Voy a viajar mucho para poder entrenar en las mejores instalaciones y aprender de las grandes figuras de este deporte. Especialmente, voy a visitar mucho la ciudad de París. Estoy muy motivado con este salto de calidad. No soy un chico al que le suelan imponer o asustar los retos grandes, lo suelo pasar peor donde se espera mucho de mí. Por tanto, nada que perder y todo por ganar”, señaló otra de las nuevas sensaciones del deporte de la Comunitat Valenciana.

Durante la pasada temporada, Manuel Pastor alcanzó grandes resultados internacionales en la categoría Sub-19. Destacó, sobre todo, su espectacular octava plaza (de 98 participantes) en el Campeonato del Mundo, en Finlandia o la 5ª plaza en la Copa de Europa de Portugal. En el Campeonato de Europa, en Italia, fue undécimo; sexto, en la Copa de Europa de Hungría. Justa recompensa a curso de mucho desgaste, de mucho esfuerzo.