El Maratón y Medio Maratón Valencia generaron más de 59 millones de euros de gasto turístico

El Maratón Valencia y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha presentado este martes 3 de marzo, el informe de impacto económico de sus dos últimas ediciones. El estudio, realizado por el Ivie, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, dirigido por Joaquín Maudos, refleja un año más que al éxito deportivo de ambas pruebas, se une el económico. Entre ambas pruebas, la ciudad de València recibió un impacto económico en gasto turístico de 59.014.717 millones de euros. Al acto, celebrado en la sede del Ivie, asistieron además de Maudos; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao y la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Más de 59 millones para la economía valenciana / Ivie

Presentación en el Ivie

Joaquín Maudos, en representación del Ivie fue el encargado de explicar las concluisiones de los dos informes que persiguen el objetivo de analizar su impacto en el PIB y en los puestos de trabajo. El estudio analiza también el retorno fiscal, así como su impacto directo e indirecto en la economía. El estudio también analiza la evolución de ambas pruebas en los últimos años comparando los informes de las pasadas ediciones.

La organización de ambas pruebas requiere infraestructuras, contratación de servicios externos, aprovisionamiento, alquiler de espacios, premios, etc. Por otra parte se analiza también el gasto turístico realizado por los participantes en alojamiento, restauración, transporte, comercios, ocio etc.

Joaquín Maudos, explicó las conclusiones del informe / MVTA

El estudio se centra en el impacto en la economía valenciana por lo que el informe sólo tiene en cuenta los gastos cuyo destino es empresas valencianas. Para realizar el informe se ha hecho un trabajo de campo con una encuesta a 500 participantes en el caso del Maratón y 400 en el del Medio Maratón. El informe sólo recoge el gasto turístico que realizan los visitantes de fuera de València.

El Maratón Valencia costó un total de 7, 6 millones de euros mientras el medio Maratón cotó 2.4 millones de euros. En ambas pruebas alrdedor del 68% se ha cubierto mediante las inscripciones de los participantes En el caso del Maratón, el 27% lo aportan los patrocinadores y en el caso del Medio maratón, el 22%.

Incremento de la participación extranjera

El informe recoge que en el caso del Maratón, el 65% de los participantes fueron extranjeros, el 17% de la Comunitat Valenciana y el 16% de fuera de España. En el Medio Maratón el 42.% son extranjeros, el 38% valencianos y el 19% del resto de España.

En el caso del Maratón cada participante estuvo acompañado de más de 2 personas. En el caso del Maratón, el gasto turístico total fue de 45,2 millones y en el del Medio Maratón, de 13.

Efecto 'multiplicador ' de la inversión

Otro dato relevante que refleja el estudio es que por cada euro gastado en la organización del Maratón se generaron 5,9 de gasto turístico evidenciando así el efecto multiplicador de la prueba. Si se compara ese coste con el impacto en gasto turístico, renta y empleo, las cifras muestran la rentabilidad de las pruebas, ya que por cada euro gastado en la organización del Maratón Valencia, a cargo de la SD Correcaminos, se han generado 3,6 euros de renta (PIB) y por cada millón de euros invertido se han creado 105 empleos. En el caso del Medio Maratón, ese efecto multiplicador es de 5,6 euros de gasto turístico, 3,5 euros de aportación al PIB y 102 empleos. Por tanto, de media, ambas pruebas tienen un importante efecto tractor sobre la economía valenciana, generando 3,6 euros de PIB por cada euro invertido en la organización.

Coste de organización de Maratón y Medio Maratón / Ivie

Un impacto global en la economía

El impacto económico además del impacto económico produce otros impactos indirectos e inducidos . El Maratón aportó 27.477.371 al PIB y el Medio Maratón 8.567.604 , ingresos que engrosaron las arcas públicas.

Las ramas más beneficiadas son la hostelería con 14,6 millones, seguida de servicios empresariales y actividades inmobiliarias, con 7,1, y el comercio con 2,9 millones.

Ambas pruebas tiene también un gran impacto fiscal en forma de impuestos directos e indirectos. En total el impacto fiscal suma 20 millones de los que 15 corresponden al Maratón y 5 al Medio Maratón. Sólo en concepto de IVA se ha recaudado más de 8 millones de euros entre ambas pruebas. Esto refleja que por cada euro invertido se ha generado 2 en concepto de retorno fiscal.

Un gran impacto en el PIB / Ivie

El informe refleja que en el Maratón subió la participación en un 8% y un 32 % más de extranjeros mientras que el impacto económico ha crecido un 9,4% en gasto turístico.El Medio Maratón también incrementa su participación en un 6% y un 14% la participación extranjera. El gasto de organización fue inferior al de 2024 y el gasto turístico se reduce en un 1,1%. el efecto o multiplicador de la inversión en ambas pruebas y su impacto ha seguido creciendo.

Gran incremento desde 2011

Desde 2011 en el Maratón ha quintuplicado su participación y la participación extranjera se ha multiplicado por 30. El efecto multiplicador también ha pasado del 1% a casi el 6 de esta edición.

El crecimiento de estas cifras se ha visto reflejado en el impacto en renta, que ha aumentado en términos reales un 12,1% respecto a 2024, hasta los 27,5 millones de euros. De la misma forma, el impacto en empleo ha mejorado un 9,3% y el impacto fiscal, un 12% (siempre en términos reales).

Rocío Gil reiteró el apoyo del ayuntamiento

La concejala de Deportes, Rocío Gil, representante del Ayuntamiento de Valencia, reconoció que “desde el Ayuntamiento de València vamos a seguir apostando firmemente por los eventos deportivos que construyan un legado deportivo, social y económico para los vecinos de nuestra ciudad, tres ejes de trabajo que se alinean perfectamente con el saber hacer del Medio y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich”.

Juan Miguel Gómez resaltó la rentabilidad de ambas pruebas

Por su parte, Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, destacó que “los datos rigurosos que cada año nos trae el trabajo del Ivie nos dejan muchos titulares, pero me gustaría poner el foco sobre uno especialmente: desde 2011 a 2025, el gasto en la organización se ha multiplicado por 6 en términos reales, mientras que el gasto en turismo deportivo lo ha hecho por 26, demostrando lo rentable que son estos eventos para la ciudad”.

Noticias relacionadas

Borao, orgullos del alto grado de satisfacción de los corredores

Por último, Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, afirmó que “estas cifras son la muestra un año más de que se pueden hacer eventos que repercutan positivamente en la ciudad no solo económicamente, también en imagen y reconocimiento”. Borao señaló que las encuestas de satisfacción de las pruebas valoran con notas muy altas a las mismas –un 8,3 el medio y un 8,5 el maratón – y confirman que más del 70% de los participantes repetiría otro año –un 71% y 73%, respectivamente– y más del 93% las recomendaría a otro corredor –93% y 94%, respectivamente–.