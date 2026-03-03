Mario Mola se suma a MTRI 2026 con sus planes de entrenamiento RunnerPro

Mediterránea Triatlón 2026 abrió inscripciones para sus sedes de València (27/28 junio) y Castellón (4/5 julio)el pasado jueves 26 de febrero. Por el momento, la marca Mediterránea Triatlón cuenta con 2.500 triatletas inscritos a las pruebas: más de 900 en MTRI Alicante, así como más de 1.000 en MTRI Castellón y cerca de 600 en MTRI Castellón, apenas 5 días y medio después de abrir inscripciones.

Servicio de entrenamiento gratuito en tu inscripción

Este año Mediterránea Triatlón ofrece como novedad en la inscripción, sin coste adicional, servicio de entrenamiento a través de RunnerPro. Una oportunidad única para que los deportistas que se inician en el triatlón puedan preparar su reto con una planificación estructurada. Los planes han sido desarrollados por el equipo técnico de RunnerPro e incluyen trabajo de las tres disciplinas, transiciones y nutrición. Además, los usuarios contarán con contenidos exclusivos, consejos y seguimiento motivacional de Mario Mola, embajador del proyecto y uno de los triatletas más destacados del panorama internacional. La plataforma incluye planes personalizados, chat de soporte con el equipo profesional y la posibilidad de contratar programas de 1 mes hasta 1 año.

Hablamos con el CEO de RunnerPro, Cristóbal Redondo, y con Mario Mola, triatleta internacional y embajador RunnerPro, sobre la evolución de RunnerPro; sobre cómo será la relación de cada triatleta de MTRI con el entrenador, así como de las posibilidades que ofrece la app.

Cristóbal Redondo

¿Cómo comienza RunnerPro? ¿Qué necesidades detectasteis para lanzar una app de estas características?

RunnerPro nace de una experiencia muy personal. Corrí mi primera maratón con 18 años, no por una medalla ni por un post en redes, sino para poner orden en un mal momento. Ahí entendí lo que significa el esfuerzo: te pone a prueba y te forma. A partir de esa experiencia vi que la mayoría de corredores entrenan solos, sin planificación, y que el acceso a un entrenamiento personalizado y profesional estaba reservado a quienes podían pagar un entrenador privado. RunnerPro nace con el propósito de que cada runner se convierta en el héroe de su propia historia: entrenamientos reales, personalizados y al ritmo de cada uno. No necesitas un plan perfecto, solo un primer paso.

¿Cuál es el perfil del cliente RunnerPro? ¿Con cuántos deportistas cuenta la plataforma?

Nuestro cliente es el deportista popular que quiere entrenar con estructura y mejorar, desde quien se inicia hasta quien busca mejorar su marca. Corredores, triatletas o entrenos más híbridos combinados con fuerza. La plataforma ya entrena a más de 1000 deportistas.

¿Qué profesional hay detrás de cada plan de entrenamiento?

Cada plan está diseñado por entrenadores titulados con experiencia en rendimiento deportivo. Lo que nos diferencia es que RunnerPro no ofrece rutinas genéricas: la app adapta cada plan a la realidad diaria del usuario en tiempo real, utilizando datos de tu reloj gps siempre acompañado de un entrenador personal.

¿Cómo se suma un profesional de la talla de Mario Mola a RunnerPro?

Mario Mola es nuestro embajador como atleta y referente de la historia del deporte español. Nos ha ayudado a crear una metodología de entrenamiento junto a su hermano Luca Mola y definir nuestra App enfocado para triatletas de todos los niveles. No es simplemente poner su nombre en un plan: es su forma de entender el entrenamiento, aterrizada en RunnerPro. Mario comparte nuestra filosofía de hacer el entrenamiento profesional accesible.

¿Por qué vincularse a una marca como Mediterránea Triatlón?

Mediterránea Triatlón es la referencia del triatlón popular en España y la Comunitat Valenciana. Para RunnerPro esta alianza es estratégica: es nuestra puerta de entrada al mundo del triatlón desde el running. Nosotros aportamos planes de entrenamiento con la metodología de Mario Mola, con nuestro equipo de entrenadores y tecnología en forma de una App; MTRI nos da acceso a su comunidad de triatletas desde un nivel inicial hasta un nivel más exigente. El objetivo compartido es claro: posicionar a Mediterránea Triatlón como la puerta de entrada al triatlón popular en España, y a RunnerPro como la plataforma que te acompaña desde que te inscribes hasta que cruzas la meta.

Cristóbal Redondo, CEO RunnerPro y Vanessa Huesa, presidenta de la Federación de Triatlón de la CV. / TRICV

Mario Mola

¿Por qué forma parte Mario Mola de un proyecto como RunnerPro?

RunnerPro me parece una plataforma muy alineada con lo que yo creo que necesita nuestro deporte: planificación estructurada, accesible y bien explicada para todo tipo de deportistas. Cuando me propusieron ser embajador del proyecto dentro de Mediterránea Triatlón, lo vi como una oportunidad bonita de acercar mi experiencia a triatletas populares, acompañarlos en su preparación y ayudarles a vivir su primer triatlón —o su mejor triatlón— con más confianza.

¿Cómo planteas cada plan de entrenamiento? ¿Qué buscas en cada sesión?

Los planes están desarrollados por el equipo técnico de RunnerPro, pero mi aportación se centra en compartir cómo entiendo yo el entrenamiento desde mi experiencia profesional. Intento trasladar tres ideas clave: entrenar con propósito, porque cada sesión tiene un porqué; la importancia de la constancia frente a la épica puntual; y escuchar el cuerpo y respetar los procesos. A través de contenidos y consejos dentro de la app, compartiré qué busco yo en sesiones similares: sensaciones, control de ritmos, eficiencia en las transiciones o gestión del esfuerzo.

¿Cuál es tu implicación tras cada deportista?

Mi rol no es el de entrenador personal, sino el de embajador y acompañante del proyecto. Participo generando contenidos exclusivos, compartiendo consejos prácticos, experiencias personales y mensajes de motivación. La idea es que cada deportista sienta que detrás del plan hay también la visión de alguien que ha pasado por todas esas fases: desde los inicios hasta la élite mundial. El seguimiento técnico lo realiza el equipo profesional de RunnerPro.

A nivel personal, ¿en qué momento profesional te encuentras?

Después de muchos años compitiendo al máximo nivel, ahora puedo elegir proyectos que me motivan no solo por el rendimiento, sino también por el impacto que tienen en la gente. Sigo vinculado al alto rendimiento, pero también disfrutando de compartir conocimiento, inspirar a nuevos triatletas y formar parte de iniciativas que hacen crecer nuestro deporte desde la base.

A nivel deportivo, no estás dentro de circuitos de competición internacionales. ¿Volveremos a verte competir en triatlón de alto nivel o buscas otros objetivos?

Nunca he cerrado la puerta a competir, porque el ADN competitivo sigue ahí. Pero es cierto que ahora mismo mi calendario no está centrado en los circuitos internacionales. Estoy explorando otros retos deportivos, formatos distintos y objetivos que me ilusionen tanto como lo hacía el circuito mundial. Si vuelvo a competir al máximo nivel será porque siento que puedo ser competitivo y disfrutar del proceso.

3 consejos que le darías a alguien que quiere hacer su primer triatlón.

1. Empieza con orden, no con prisa. Un plan estructurado marca la diferencia. No se trata de entrenar mucho, sino de entrenar bien. 2. Practica las transiciones. Es lo que más sorprende a los debutantes. Ensayarlas te da seguridad y ahorra tiempo sin esfuerzo. 3. Disfruta la experiencia. El primer triatlón no se olvida nunca. Más allá del resultado, quédate con el ambiente, el reto personal y el aprendizaje.