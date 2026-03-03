El Nacional de Patinaje de Velocidad en La Nucía reunió a 138 deportistas

El pasado fin de semana el Pabellón Camilo Cano fue el escenario del Campeonato de España de Patinaje de Velocidad Indoor. Una prueba de carácter nacional que abría la temporada de esta modalidad y en la que participaron 138 deportistas procedentes de distintas comunidades autónomas. Las categorías participantes fueron Juvenil, Júnior y Sénior, tanto en masculino como en femenino, disputando pruebas de velocidad (240 y 800 metros) y puntos (2.400 metros), en un formato que ofreció un emocionante espectáculo durante la tarde del sábado y la mañana del domingo.

Tras la finalización de las pruebas, tuvo lugar la ceremonia entrega de medallas, un acto que contó con la presencia de Bernardo Senso, miembro comité nacional patinaje velocidad; Sergio Alamar, director del comité de velocidad de la Federación Valenciana de Patinaje; Vicent Martí, presidente Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana y Sergio Villalba concejal de Deportes de La Nucía.

Esta competición fue organizada por la Real Federación Española de Patinaje y Federación de Patinaje de la Comunitat Valenciana con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y concejalía de Deportes de La Nucía.

Doble jornada

Durante las jornadas del sábado y domingo se disputaron las pruebas de 240 metros Sprint, 800 metros Sprint y 2400 metros Puntos en las categorías Juvenil, Junior y Senior, tanto en modalidad masculina como femenina, ofreciendo un espectáculo deportivo de alto nivel. El parqué del pabellón Camilo Cano estuvo a la altura de las expectativas y respondió a las exigencias de la competición, en la que participaron 138 deportistas, algunos de ellos componentes de la selección nacional dirigida por Garikoitz Lerga quien también estuvo presente en La Nucía.