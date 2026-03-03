La SailGP de Valencia pone en marcha la venta de entradas

Las entradas ya están a la venta para el Spain Sail Grand Prix Valencia, con el debut del Rolex SailGP Championship en uno de los destinos náuticos más vibrantes del Mediterráneo.

Durante dos intensos días de carreras (5 y 6 de septiembre de 2026), el Valencia Sail Grand Prix verá como 13 equipos internacionales competirán cara a cara a bordo de catamaranes voladores F50 idénticos, alcanzando velocidades superiores a los 100 km/h, a solo unos metros de la costa.

Con carreras de primer nivel y un vibrante ambiente junto al mar, Valencia ofrece a los aficionados una experiencia en primera fila de la competición más emocionante sobre el agua. Con el Puerto de Valencia como telón de fondo, el SailGP Race Stadium ofrecerá acción de alta energía, área de hospitalidad de primera clase y experiencias inmersivas para los fans a través de un rango de entradas con diferentes opciones.

Tribuna frente al mar

Forma parte del corazón de la acción en la Tribuna frente al mar, con asientos elevados tipo estadio y vistas al SailGP Race Stadium. Los aficionados disfrutarán de vistas privilegiadas del campo de regatas, comentarios en directo y cobertura en pantalla gigante, además de acceso a la vibrante fan zone con actividades interactivas y opciones de comida y bebida a la venta.

La afición podrá disfrutar de un gran espectáculo / SailGP

Vela Beach Club

Eleva la experiencia del día de carreras en el VELA Beach Club, un espacio premium frente al mar que combina competición de clase mundial con un animado ambiente social. Los invitados disfrutarán de vistas de la acción en primera fila, asientos estilo lounge, comida y bebida gourmet y entretenimiento exclusivo durante el día.

Desde barcos particulares (TTPB):

Disfruta de las carreras desde el mejor punto de vista con la opción Trae Tu Propio Barco. Solo los titulares de la bandera TTPB podrán posicionar su embarcación a tan solo 50 metros del límite del campo de regatas, con acceso dedicado, comentarios en directo en VHF y briefings detallados para mejorar la experiencia en el agua.

A principios de este año, SailGP anunció un compromiso de tres temporadas para celebrar eventos en Valencia – incorporando la icónica ciudad española al exclusivo calendario de sedes globales que conforman el Rolex SailGP Championship. La conocida energía costera de España y su apasionada cultura deportiva, darán forma a un fin de semana inolvidable en el que los aficionados apoyarán a los locales favoritos: Los Gallos.

Liderado por los medallistas de oro olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, el equipo español de SailGP es uno de los más consolidados de la liga, habiendo ganado el Rolex SailGP Championship en la Temporada 4. Animando a los aficionados a asistir, Botín declaró: “Competir en SailGP en Valencia, ante la afición española, será increíble. Es el escenario perfecto para este deporte: bonito, técnico y muy cerca de la orilla. Estamos decididos a dar a la afición local un motivo para animar”.

Noticias relacionadas

Ante la alta demanda prevista para las experiencias los días de regatas, se recomienda a los aficionados asegurar sus entradas con antelación para no quedarse sin ellas. Consulta más información en SailGP.com/Valencia.