Nicolás Barber: "Nuestro objetivo es situar al deporte femenino valenciano en el lugar que le corresponde"

Nicolás Barber, director general de Teika (CEO), destacó que una de las principales acciones que desarrolla esta compañía de vending, como parte de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es el impulso de la campaña "Juegan ellas, ganamos todos" de apoyo y visibilidad a las mujeres deportistas en la que, entre otras acciones, se llevó a cabo la publicación de un álbum de cromos de mujeres deportistas de la Comunitat Valenciana. A partir de ahí, Teika ha apoyado a equipos deportivos y competiciones femeninas.

La campaña promovida por Teika ‘Juegan ellas, ganamos todos’ lleva en marcha desde hace nueve años, pero el apoyo de esta empresa por el deporte viene de más atrás, ¿Por qué una empresa de vending decide patrocinar el deporte, y el femenino en particular?

En Teika entendemos el vending como una opción de alimentación equilibrada, en la que también puedes encontrar opciones saludables. Cuidar la alimentación, sumado a la igualdad, que dentro del ‘adn’ de la organización es uno de los valores fundamentales, dieron lugar a nuestra apuesta por el deporte femenino, porque alimentación y deporte son sinónimo de salud.

Teika inicia el contacto con el deporte femenino a través de una ‘Carrera de la mujer’ organizada por el club de Atletismo Safor-Teika, al que patrocinamos desde hace cerca de 15 años. Gracias a esta prueba y a este primer contacto con una disciplina deportiva, vimos que había mucho trabajo por hacer. Con el tiempo dimos nombre a la campaña: ‘Juegan ellas, ganamos todos’, que desde hace 9 años pretende fomentar y dar visibilidad a las mujeres deportistas.

Video de Facebook que muestra el contenido de la publicación.

¿Qué es ‘Juegan ellas ganamos todos’? ¿Qué objetivos persigue?

‘Juegan ellas, ganamos todos’ es la mayor apuesta por el deporte femenino en la Comunitat Valenciana. Pero va mucho más allá del patrocinio deportivo, es una auténtica campaña de igualdad que defiende que las mujeres pueden llegar tan lejos como se propongan.

Damos visibilidad con toda una serie de acciones a mujeres refrentes en el ámbito del deporte, a sus equipos y su talento, que son ejemplo para muchos niños y niñas. Creemos que ellas son auténticas referentes.

¿En la actualidad a cuántos equipos y disciplinas deportivas apoya Teika?

La familia Teika no ha dejado de crecer. Actualmente desde Teika patrocinamos a 17 clubes femeninos valencianos (todo ellos ubicados en la Comunidad Valenciana), de 8 disciplinas deportivas diferentes, tales como waterpolo, hockey, rugby, fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano y voleibol.

Los clubes son: Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF, Valencia Basket Club, CB Claret Benimaclet, Valencia Hockey, Rugby Turia- les Abelles, CBM Elche, Balonmano Morvedre, Elda Prestigio, Hándbol Mislata, Levante UD BM Marni, Club Sant Joan d’Alacant, Club de Voleibol Playas de Benidorm, Waterpolo Turia así como el Club de Atletismo Safor Teika.

¿Cuál ha sido el mayor reto de aumentar el número de equipos respaldados por su empresa y cuál es el impacto social que han notado con ello?

El reto ha sido siempre el de crear una comunidad potente y sólida, generando una auténtica familia que se apoya y se respalda, que rema por el bien común. El objetivo final, situar al deporte femenino valenciano en el lugar que le corresponde.

El impacto social que percibimos es una mayor presencia en las instalaciones deportivas, así como cada vez más niñas en las canteras de los clubes. Niñas que garantizan el futuro del deporte femenino y que tendrán el camino mucho más fácil gracias a los obstáculos que las deportistas veteranas fueron abordando y a contar con un mayor apoyo a nivel social y empresarial.

No obstante, animamos a más empresas a apostar por el deporte femenino. No siempre es fácil calcular el retorno de la inversión, pero el impacto en el entorno social es más que evidente.

¿Qué ha cambiado en el deporte femenino desde que Teika fijó sus miras en él? ¿Cómo ha evolucionado el deporte femenino en la Comunitat Valenciana a nivel de importancia y visibilidad?

A lo largo de estos años hemos vivido un mayor grado de profesionalización del deporte femenino, acompañado de más medios y de mucho talento, lo que se traduce en más logros deportivos

También la visibilidad ha ido aumentando, comprobamos que los medios de comunicación cada vez se van haciendo mayor eco de los resultados de las deportistas femeninas (destacar que desde Teika patrocinamos espacios en los medios de comunicación para fomentar el contenido en materia de deporte femenino) También lo ha hecho la participación, el porcentaje de mujeres que ha introducido el deporte en su día a día está aumentando y lo comprobamos en pruebas deportivas como ‘Maratón Valencia’, en la que la participación femenina alcanza el 23%.

Ambos aspectos han tenido también un consecuencia directa en la asistencia a los estadios, polideportivos y pabellones. El deporte femenino cuenta cada día con más afición.

Además, que equipos valencianos como el ’Valencia Basket’ puedan jugar en un espacio como el ‘Roig Arena’ es sin duda también un ejemplo más de la evolución y categoría que está adquiriendo el deporte valenciano.

En 2025, Teika lanza una nueva iniciativa, la camiseta de fútbol diseñada por GAMBEA cuyos beneficios van destinados a seguir dando visibilidad al deporte femenino, ¿cómo ha sido acogida? ¿hay algún mensaje que se quiera transmitir a otras empresas con esta iniciativa?

Es cierto que durante años hemos estado presentes en las camisetas de muchos clubes, pero no teníamos una camiseta propia. Po ello, nos atrevimos a lanzar nuestra propia camiseta de fútbol, la camiseta ‘Juegan ellas, ganamos todos’. Una prenda cuyo objetivo ha sido seguir dando visibilidad al deporte femenino, combinando moda, deporte y reivindicación social.

Para ello, contactamos con la firma valenciana GAMBEA, que se encargó de diseñar y confeccionar la camiseta, inspirada en las míticas camisetas de los equipos de fútbol de los años 80 y 90. Ha tenido un abuena cogida y lo que más nos enorgullece es que todos los beneficios obtenidos con su venta se destinarán íntegramente a nuestra campaña para poder seguir defendiendo la igualdad en el deporte.

Siempre lo decimos, nos encantaría que más marcas y empresas se sumaran a esta misma causa.

La falta de referentes femeninos en los colegios fue señalada por Berti Barber, directora de Marketing de Teika, en el VI Congreso de Innovación Social en el Deporte, celebrado en octubre de 2024, ¿qué acciones está tomando Teika para cambiar esta realidad?

Cuando nos dimos cuenta de esta situación, nos pareció urgente implementar acciones que fuesen muy enfocadas a ese público directamente, a los niños y niñas de nuestro territorio que, lamentablemente no tenían referentes deportivos femeninos, aunque sí masculinos. La primera acción directa fue crear el 1º álbum de cromos de mujeres deportistas, el primero, sí, ya que en España no existía un álbum de cromos de ese tipo. Era un álbum con las jugadoras de los equipos que patrocinaba Teika. Más de 180 jugadoras salieron representadas en 15.000 álbumes y 2 millones de cromos por toda la Comunitat Valenciana.

A partir de esa primera acción fueron surgiendo otras con el mismo objetivo: visibilizar el papel de la mujer deportista y la creación de referentes en ese ámbito.

Algunas de las acciones, que se pueden consultar en nuestra web y redes sociales, fueron: creación de un manual de tratamiento periodístico de deporte femenino a través de la beca Teika que lanzamos con esta finalidad, podcast Teika sobre deporte femenino, vídeos de apoyo a visualización de la campaña, charlas en centros educativos, directamente a los clubes & jugadoras, en universidades, etc, publicidad urbana en puntos estratégicos en ciudades como Valencia, Alicante, Elche, Villarreal, publicidad directamente a través de nuestros puntos de venta, con nuestros vehículos de reparto, con nuestros vasos de café, etc. Incluso acciones que vinculaban directamente deporte & fallas para llegar a más público, como la creación de una de las fallas infantiles de Valencia, la Jerónima Galés-Litógrafo Pascual Abad con imagen de “Juegan ellas ganamos todos” y la próxima falla Manuel de Falla–Tamarindos del barrio de Campanar 'World Record' dedicada al Maratón Valencia y que ha contado con nosotras para la creación de uno de los ninots, una atleta, con imagen “Juegan ellas ganamos todos”.

¿Cuál es el siguiente paso en este mecenazgo deportivo? ¿Teika ha pensado más allá del deporte femenino?

El siguiente paso es ir creciendo en comunidad, en alcance, en deportistas y en clubes que compartan nuestra misión, y respecto a si hemos pensado más allá del deporte femenino, sí, en Teika llevamos años desarrollando otras acciones que no tienen que ver con el deporte femenino y que tienen un trasfondo social. Colaboramos con comunidades de nuestro entorno más cercano que apoyen causas que nos parecen importantes y que solo por ese hecho, queremos formar parte, algunos ejemplos son: Payasospital, AFAV, Cruz Roja, Fundación por la Justifica con el festival Human Fest, Valencia Capital del Diseño, y también en situaciones puntuales que consideramos que necesitan nuestro apoyo, por ejemplo, como en la Dana. La idea es seguir haciéndolo en ese sentido.