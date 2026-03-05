La 10KFem Valencia estrenará recorrido y fecha con más de 3000 participantes

El domingo 29 de marzo se celebrará la duodécima edición de la Carrera 10KFem, organizada por Nosotras Deportistas. Una cita ya clásica en el calendario de la ciudad de València que este año presenta importantes novedades, como la ubicación en el calendario a finales de marzo y no a principios como solía ser habitual y un nuevo circuito que, eso sí, seguirá teniendo su salida y meta en el Paseo de La Alameda.

El Complex Esportiu Cultural Petxina ha acogido este jueves 5 de marzo la presentación oficial con la asistencia de Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València; Asunción Quinzá, secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad; Davinia Bono, directora general de Igualdad y del Institut de les Dones; Carmen Serrano, consejera de Cárnicas Serrano; Cristina Mora, del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales El Corte Inglés y Maravillas Aparicio - directora de la Carrera 10KFem.

Presentación de la Carrera10KFem1 / Nosotras Deportistas

Más de una década

"Cuando nació esta prueba el objetivo era vincular la celebración del Día Internacional de la Mujer con el deporte", explicó Maravillas Aparicio, impulsora de la prueba que recordó sus inicios: "empezamos con tres quedadas de mujeres y luego organizamos un 5 k. en el Río a la que asistieron 400 mujeres y eso nos animó a dar un paso más". Ahora, más de una década después, la 10K Fem es todo un referente y una prueba pionera en el atletismo valenciano y español: "podemos presumir desde hace varios años de ser la única carrera homologada femenina de España", afirmó Maravillas Aparicio. La 10K Fem es una prueba abierta a todas las mujeres, desde las muchas que cada año cumplen el reto de correr su primer 10K hasta la élite: "lo especial de la 10K Fem es que ese día las mujeres tienen todo el protagonismo, las ganadoras disfrutan de una entrada a meta limpia, contan la cinta sin que les 'molesten' otros corredores, pueden ir en cabeza siguiendo el coche oficial... es algo que en las carreras convencionales mixtas no es posible".

La 10K Fem cambia de fecha este año y se sitúa a finales de marzo, debido, como explicó la concejala Rocío Gil a "las recomendaciones de la policía, por seguiridad y para no interferir con las Fallas". El retraso en el calendario parece haberle sentado bien a la prueba que va camino de batir su récord histórico de participación. Como anunció Maravillas Aparicio, la cifra de inscripciones está a punto de agotar dorsales, superando la barrera de las 3.000 corredoras. Los últimos dorsales se pueden adquirir en la página web oficial de la prueba https://www.carrera10kfem.com/inscripcion/ y presencialmente en las plantas de deportes de los centros de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Hipercor Ademuz, Avenida de Francia y Nuevo Centro de Valencia.

Siete cajones de salida y seis prácticas de carrera

Fiel a su objetivo de ofrecer a las corredoras de élite la mejor carrera popular y la experiencia más cercana a la élite para las corredoras populares, la 10KFem aumenta hasta 7 los cajones de salida y presenta un nuevo recorrido homologado: "sólo discurrirá por un margen del río y llegaremos este año hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias", explicó Maravillas Aparicio.

Las participantes podrán seguir el ritmo de 6 prácticas que marcarán ritmos desde -48 minutos hasta 1 hora y 10 minutos. Todas las participantes recibirán en la bolsa de la Corredora una camiseta técnica con diseño exclusivo disponible en 6 tallas de mujer gracias a Runnek. Además, a lo largo de todo el recorrido habrá puntos de animación.

La Feria de la Corredora, donde se podrá recoger la Bolsa de la Corredora y el dorsal de la carrera se ubicará en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Avenida de Francia el viernes 27 y el sábado 28 de marzo.

“Desde el Ayuntamiento de Valencia seguimos impulsando nuestro compromiso con el deporte femenino y con nuestras deportistas, celebrando una cita icónica que volverá a demostrar la fortaleza de las mujeres en un marco incomparable como son las calles de nuestra ciudad”, ha señalado la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil.

La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad de la Generalitat Valenciana, Asunción Quinzá, ha destacado que “La 10KFem es una carrera que he corrido en varias ocasiones y con la que tengo un vínculo muy especial, por eso conozco su importancia, ya que fomenta la solidaridad y el apoyo entre mujeres acercándolas al deporte. Es un honor, desde la Generalitat apoyar esta iniciativa, que genera un impacto positivo en nuestra sociedad, y confío en que será una cita que seguiré participando en el futuro como corredora.”

Finalmente, Carmen Serrano, consejera de Cárnicas Serrano, destacó: "Agradecemos la celebración de la 10KFem, una carrera que pone en el foco a las deportistas y que se supera cada año. Este año estamos reforzando mucho nuestro equipo femenino, lo que demuestra nuestro compromiso con el deporte, tenemos uno de los mejores equipos élite femeninos de España y muchas de nuestras corredoras estarán un año más en la 10KFem. Es una prueba clave para integrar a miles de mujeres en el mundo del running, y para nosotros es un honor seguir apoyando esta carrera." Cárnicas Serrano, además de apoyar la prueba, también fomenta los entrenamientos oficiales de la prueba a los que este año se han inscrito más de 100 mujeres.

Compromiso solidario

Como cada edición, la organización ha elegido una entidad solidaria a la que las corredoras pueden destinar 1 o 3 euros. En 2026 será la Asociación Red Aminata, establecida en València, y que trabaja por la prevención y erradicación de la Mutilación Genital Femenina.