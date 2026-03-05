Assanaliyev, oro, y Halich, bronce, en la European Cup de Móstoles

La European Cup de Móstoles volvió a situar a España en el epicentro del judo continental Júnior y dejó dos nombres propios, representantes de la Comunidad Valenciana, que confirman su progresión en el panorama nacional: Batyrkhan Assanaliyev (-66 kg), campeón del torneo, y Dmytro Halich (-90 kg), medalla de bronce. La ciudad madrileña acogió el certamen los días sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, en el Pabellón Municipal Móstoles Sur, en el PAU-4.

El evento, organizado por la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, reunió a buena parte de la élite Sub-21 europea, convirtiéndose en una cita valiosa dentro del calendario de la European Judo Union.

Video de la Móstoles Junior European Cup - 2026 Día 1.

Assanaliyev: líder nacional y oro continental

El oro de Batyrkhan Assanaliyev en -66 kilos fue la confirmación de su progresión de este año, que comenzó con su título en el Campeonato de España Júnior. Con ese respaldo, llegó a Móstoles con galones propios y la condición de favorito interno, una etiqueta que terminó confirmando sobre el tatami.

El recorrido de Assanaliyev fue impecable. Seis combates, seis victorias y una final resuelta antes del límite para confirmar su dominio en su categoría. El español abrió su participación superando al portugués Duarte Monginho en un combate ajustado. Luego vinieron más alegrías: derrotó al georgiano Giorgi Dularidze, también dejó fuera al francés Noe Briet, se impuso a Martín Lobo en apenas 44 segundos y al kazajo Kaiyrkhan Abdirakhman. Ya en la final, frente al otro kazajo Rolan Kairgali, Assanaliyev cerró el combate en casi tres minutos para proclamarse campeón.

Halich y un bronce construido combate a combate

En -90 kg, Dmytro Halich firmó una medalla de bronce de enorme valor. Este año, en el Campeonato de España Júnior, volvió a consagrarse en su categoría, por lo que llegó con un presente especial a esta cita continental.

Abrió su participación ante el checo Vit Sarboch en un combate largo, de desgaste, que se fue hasta el tiempo reglamentario completo y que pudo superar por una ventaja técnica. En segunda ronda elevó el nivel ante el francés Avel Coutin, al que venció por ippon. En cuartos de final se cruzó con su compatriota Akaki Techelishvili, en un duelo cerrado, donde logró imponerse. Luego, fue el turno del georgiano Luka Tevdoradze, uno de los nombres fuertes del peso. El enfrentamiento se rompió pronto y se decidió antes del tiempo reglamentario. Halich no pudo frenar el empuje del georgiano, que terminó alcanzando la final y proclamándose subcampeón del torneo, lo que contextualiza la exigencia del cruce.

Lejos de quedarse ahí, el español mostró madurez en la repesca. Ante el portugués Victor Antunes disputó un combate de máxima igualdad que superó el tiempo reglamentario. Halich supo sostener la presión y encontrar el momento oportuno para inclinar la balanza y aseguró así su presencia en el podio, compartiendo el tercer puesto con el israelí Fridman.

Proyección internacional

La European Cup de Móstoles es una prueba de gran relevancia que consolida nombres de cara a campeonatos continentales y mundiales de la categoría.

Assanaliyev, con oro nacional y continental en 2026, se posiciona como uno de los referentes españoles del -66 kg Júnior. Halich, también con la dorada en su país y ahora con una presea europea, confirma una progresión constante en -90 kg.