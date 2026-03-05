Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Valencia Basket - Zalgiris Kaunas, jueves 5 de marzo de 2026 a las 20:30 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket - CB Murcia, domingo 8 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Primera FEB: Leyma Coruña - HLA Alicante, domingo 8 de marzo de 2026 a las 12:30 horas.

Clasificación.

Segunda FEB: Sol Gironès Bisbal Bàsquet - Amics Castelló, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:10 horas; Lobe Huesca La Magia - Proinbeni UPB Gandia, sábado 7 de marzo de 2026 a las 20:15 horas; Maderas Sorlí Benicarló - Spanish Basketball Academy, domingo 8 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal de Benicarló.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, Fundació Caixa Rural Vila-real - The Fitzgerald el Pilar, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Bauhaus Godella - CB Puerto Sagunto, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:15 horas; CB Morvedre - Picken Claret, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:30 horas; BC Peñíscola - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:15 horas; Socage Jovens L'Eliana - Cemalu Aldaia, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:30 horas; Amics Castelló B - Topsurface NB Paterna, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:45 horas.

Clasificación.

Grupo EB: CMG Hidráulica NB Torrent - Estudiantes Cartagena, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - Velabasket CB Sueca, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; Lucentum Alicante - CA Montemar, domingo 8 de marzo de 2026 a las 11:00 horas; Maristas Valencia - Personalhome Adesavi, domingo 8 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; ESET Ontinet - Servigroup Benidorm, domingo 8 de marzo de 2026 a las 18:30 horas; CBI Elche - Decprocon Carolinas, domingo 8 de marzo de 2026 a las 18:45 horas. Descansa: Rigalli Alginet

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Lointek Gernika Bizkaia - Valencia Basket, viernes 6 de marzo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Laguna Toyota Adareva - Fustecma NBF Castelló, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; La Cordà NB Paterna - Sernova Renovables Real Canoe, jueves 2 de abril de 2026 a las 17:30 horas.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - Cesur Distrito Olímpico, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Universidad de Valencia.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante - Rebi Balonmano Cuenca, viernes 6 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: No hay jornada esta semana por compromisos internacionales.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: No hay jornada esta semana por compromisos internacionales.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Confia Base Oviedo - Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:30 horas; duelo alicantino entre Fundación Agustinos Alicante - Servigroup Benidorm, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón del Colegio San Agustín.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Almassora Balonmano - OAR Gracia Sabadell, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el pabellón del Complejo Deportivo Municipal La Garrofera; BM Marni Rosval - Handbol Sant Joan Despí A, domingo 8 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en el Polideportivo Marni; APLAZADO el Atticgo Elche - Club Handbol Palautordera Salicru.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila - Complutense Cisneros, domingo 8 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el campo de rugby El Pantano.

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada hasta el domingo 15 de marzo.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: CAU Valencia - Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen, domingo 8 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en el campo de rugby del Río Turia.

Clasificación.

División de Honor B Femenina: Fase Final, semifinal: Rugby Turia - Eibar Rugby Taldea, domingo 8 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Voleibol

Superliga Masculina: Servigroup Playas de Benidorm - Unicaja Costa de Almería, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Palau L'Illa de Benidorm; CV Guaguas - Léleman Conqueridor Valencia, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:30 horas.

Tras la jornada de descanso motivada por la disputa de la Copa del Rey, la Superliga Masculina regresa este sábado al Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde el Servigroup Benidorm recibirá a Unicaja Costa de Almería en un encuentro de enorme importancia para los intereses del conjunto benidormense.

El equipo dirigido por Matías Guidolin afronta el choque con buenas sensaciones después de la importante victoria lograda en la última jornada en el polideportivo Nou Moles (Valencia) ante Conqueridor Valencia, un triunfo que permitió al Servigroup Benidorm salir de los puestos de descenso y reforzar la confianza del grupo en el tramo decisivo de la temporada.

Además, el conjunto benidormense recupera efectivos importantes para este encuentro, ya que el capitán y colocador Sergio Ramírez vuelve a estar al cien por cien tras perderse el último compromiso, lo que permite al técnico argentino contar con todos sus jugadores disponibles, incluído el central colombiano Leandro Mejía, que debutará ante su afición.

El conjunto almeriense, uno de los clubes más laureados del voleibol español, llega tras atravesar una temporada marcada por diversas lesiones que han obligado a dar protagonismo a jugadores jóvenes del club. Sin embargo, el técnico Matías Guidolin advierte de la peligrosidad del rival: “Es un equipo que ha sufrido muchas lesiones de jugadores de experiencia, pero que ha sabido competir con jugadores juveniles que lo han hecho muy bien en momentos importantes. Ahora llegan con muchos de sus jugadores recuperados y será un partido muy competitivo”.

La 19ª jornada de la Superliga Masculina presenta enfrentamientos clave tanto en la zona alta como en la lucha por la permanencia. Para el Servigroup Benidorm, sumar en este encuentro supondría un paso muy importante para consolidarse fuera de los puestos de descenso y afrontar con mayor tranquilidad el tramo final del campeonato.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: No hay jornada hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: Club Voleibol Almoradí - Mintonette Almería, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Mayte Andreu; Cox Energy CV Collado Villalba - Conqueridor Valencia, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:45 horas. Descansa: Familycash Xátiva Voleibol

Clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: CV Zaragoza - Grau Élite Cementos, sábado 7 de marzo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación Grupo B.

Grupo C: Clínica Inmuv. Descubre Fuentes - Grupo Renovak CV Sant Joan, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:30 horas; Servigroup Playas Benidorm - Guía CDV UFP Canarias, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Palau L'Illa de Benidorm; CV Paterna Liceo - Algar Surmenor, domingo 8 de marzo de 2026 a las 11:30 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz; Camporrosso Finestrat Medsur - Fedes Ascensores La Laguna, domingo 8 de marzo de 2026 a las 11:30 horas en el Pabellón Municipal Finestrat.

Clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Wash Auto Panel AVG - Ahora Vóley Xátiva, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación.

Hockey hierba

Arranca la Segunda Fase.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): CH Madrid Las Rozas - CH Carpesa, sábado 7 de marzo de 2026 a las 16:30 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): RH Privé Benalmádena - Universitat d'Alacant San Vicente, sábado 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas; Linia 22 Stern Motor - CD Giner de los Ríos, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Valencia CH - Sanse Complutense, sábado 7 de marzo de 2026 a las 15:30 horas en el Campo de Hockey de Tarongers; CD Giner de los Ríos - Vallés Esportiu, sábado 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): CH Xaloc - Club de Campo Villa de Madrid, sábado 7 de marzo de 2026 a las 14:00 horas; FC Barcelona - Universitat d'Alacant Atlético San Vicente, sábado 7 de marzo de 2026 a las 15:00 horas.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: AITEX PAS Alcoi - Cerdanyola Club D'Hoquei, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal de Deportes Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: SD Espanyol - Sporting Alcoi Erum, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Gatikako Iusturi - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Patín Las Rozas - PAS Alcoi, sábado 7 de marzo de 2026 a las 20:00 horas; Tres Cantos Ibercenter PC - Club Promoción Patín Raspeig, domingo 8 de marzo de 2026 a las 13:30 horas.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Family Cash Alzira - Movistar Inter, viernes 6 de marzo de 2026 a las 20:45 horas; Industrias Santa Coloma - Servigroup Peñíscola, sábado 7 de marzo de 2026 a las 13:15 horas.

Clasificación.

Segunda División: Wanapix - Levante UD FS, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS. - Lainco Esportiu Rubi FS, sábado 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en el ID Chencho.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent - Club Unión Deportiva Loeches, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón del Polideportivo Municipal de Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Hospitalet Bellsport FS - CFS Bisontes de Castellón, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Nunsys El Pilar - CFS Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón del Colegio El Pilar; Ye Faky FS - Industrias Santa Coloma, sábado 7 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón del Polideportivo Municipal de Cocentaina.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía - Supraglass Unión Tres Cantos FS, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Camilo Cano.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: San Fernando Valencia - Recreativo IES La Orden, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Fuensanta; Oviedo - Alicante Intercity, sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: Waterpolo Turia- CN Premià, sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en la Piscina del Polideportivo de Nazaret.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: Club Waterpolo Elx Manolet- CN Rubí, sábado 7 de marzo de 2026 a las 13:30 horas en la piscina del Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, CW. Dos Hermanas - Waterpolo Turia, sábado 7 de marzo de 2026 a las 15:30 horas.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, Club Waterpolo Elx Selecte - CW. Dos Hermanas, sábado 7 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en la piscina del Pabellón Esperanza Lag . En el Grupo D, Club Nou Godella Natación - CN Tres Cantos, sábado 7 de marzo de 2026 a las 16:30 horas en la Piscina Municipal San Antonio de Benageber.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Las chicas del Valencia Firebats no vuelven a competir hasta el 21 de marzo.

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats no vuelve a competir hasta el 21 de marzo.

Horarios y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Motor : Racing Legends, los días 7 y 8 de marzo en el Circuit Ricardo Tormo. Vehículos históricos, exhibiciones y actividades para revivir la historia del motor de cerca. Troy Bayliss y Jaume Masià, estrellas en el Racing Legends de Cheste.

Troy Bayliss será el protagonista del Racing Legends del Circuit Ricardo Tormo.

Ciclismo : . Campeonat de Trial Comunitat Valenciana, domingo 8 de marzo, de 08:00 a 14:00 horas, en Picassent. Campeonato Autonómico CV 30 Aniversario

Cartel. / COMUNITAT DE L'ESPORT

. II Challenge Vuelta Costa Blanca, el 6 al 8 de marzo de 2026. Altea dará el pistoletazo de salida a la II Vuelta Ciclista Costa Blanca en categoría Cadetes que organiza el Club Ciclista Caragol d’Altea y que, con tres etapas diferentes, tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo en Altea, Xàbia y Calp respectivamente recorriendo un total de 168,2 kilómetros.

. Volta a la Safor (3ª etapa), sábado 7 de marzo. Villalonga-La Ermita. 56Km.

Perfil tercera etapa. / SD

. Marcha BTT Bugarra, domingo 8 de marzo.

. XL Volta a La Marina - Volta ciclista Fémines, domingo 8 de marzo en Ondara.

. Vuelta Costa Blanca Calpe - Escuelas de Ciclismo, domingo 8 de marzo.

. Trofeo Escuelas Aiacor (Challenge Féminas CV), domingo 8 de marzo desde las 09:30 horas.

Atletismo : Cursa de la Dona UPV 2026, jueves 5 de marzo de 2026 a las 18:30 horas.

Jocs Mandarina Running 2026, sábado 7 de marzo de 2026. Esta competición, organizada por el Club Esportiu LGTBI+ Samarucs València, incluye una carrera de 4.000 metros y otra de 8.000 metros que se celebrarán en el Jardín del Turia, en las inmediaciones de las pistas azules del Estadi del Turia – Tram III.

5k Massanassa per la igualtat 2026, sábado 7 de marzo de 2026. El evento, con salida a las 11:00, ofrece una carrera de 5 km y una caminata de 3 km, ambas con inscripción gratuita.

VII Avenc Trail Quatretonda, domingo 8 de marzo desde las 07:00 horas.

Trail Covatelles 2026, Oliva, domingo 8 de marzo de 2026 desde las 08:30 horas.

En Marxa per la Dona, Puçol 2026, a beneficio de la Fundación INCLIVA, domingo 8 de marzo de 2026 desde las 10:30 horas.

Publicación de Facebook sobre inscripciones.

Campeonato Provincial Combinadas Sub12 + III Control Sub16 ST JECV Alicante / Alicante - Alicante. Fecha: 07/03/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Apol-Ana.

Campeonato Autonómico Individual Sub-14 en Short Track JECV / Valencia (P.D.Luis Puig). Fecha: 07/03/26 / Jornada: T / Pista Cubierta / Juegos Deportivos / Organiza: FACV

Campeonato Autonómico Sub-20 Short Track Comunidad Valenciana / Valencia (P.D.Luis Puig). Fecha: 07/03/26 / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: FACV

Campeonato de España Clubes Campo a Través Universitario / Jaén. Fecha: 06/03/26 - 07/03/26 / Jornada: M / Cross / Universitario / Organiza: CSD

XXXVI Campeonato de España Máster Short Track / Antequera. Fecha: 06/03/26 - 08/03/26 / Pista Cubierta / Nacional / Organiza: RFEA

Encuentro Internacional de Relevos 4x100 mixto ESP-AND / San Celoni - Barcelona. Fecha: 07/03/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: RFEA

XXXIX Campeonato de España Sub-16 Short Track / Salamanca. Fecha: 07/03/26 - 08/03/26 / Pista Cubierta / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato de España de Marcha en Ruta Media Maratón Absoluto y Máster / Cieza - Murcia. Fecha: 08/03/26 / Jornada: M / Marcha / Nacional / Organiza: RFEA

Montañismo : 1ª Prueba de Copa de MN FEMECV 2026, sábado 7 de marzo de 2026. Poliesportiu De Crevillent, Carretera Estación Ferrocarril, 43, Crevillente (Alicante).

3ª Prueba de Liga de CxM FEMECV 2026, Onil, domingo 8 de marzo de 2026 en Onil (Alicante).

Carrera de la Mujer CXM | FEMECV 2026, domingo, 8 de marzo de 2026 en Onil (Alicante).

Hockey hierba : Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 de Hockey 2026, del 5 al 8 de marzo en los campos de hockey del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró, Tarongers y La Carrasca. Durante cuatro jornadas de competición, las mejores promesas de cada comunidad autónoma se darán cita en este torneo, donde el talento, la ilusión y el espíritu de equipo serán protagonistas. El campeonato reunirá a 12 equipos femeninos y 11 equipos masculinos. Más INFORMACIÓN.

Baile deportivo : Trofeu de Ball Estàndard i Llatins “Ciutat de València” 2026. El Poliesportiu Cabanyal-Canyamelar acogerá el sábado 7 yel domingo 8 de marzo de 2026 un intenso fin de semana dedicado al baile deportivo, con la celebración de dos torneos nacionales y el Campeonato Autonómico de Bailes Standard.

