Comunicado oficial de Peñíscola y Noia sobre la tangana en su partido

Doble comunicado de condena sobre batalla campal en el pabellón Juan Vizcarro tras el pitido final. Tanto el Servigroup Peñíscola FS como el Noia, equipos que se enfrentaban en dicho encuentro, han querido dejar claro que "condenan de manera rotunda los hechos acaecidos".

El duelo enfrentaba a dos equipos con aspiraciones distintas pero urgencias compartidas. El Peñíscola, arropado por su afición, buscaba consolidar su posición en la zona media de la tabla. El Noia, por su parte, necesitaba los puntos para acercarse a los puestos de ‘playoff’. Patadas, empujones y puñetazos marcaron unas escenas impropias de la élite del fútbol sala español. Jugadores, miembros de los cuerpos técnicos e incluso personal auxiliar se vieron involucrados en una tangana que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad.

La gravedad de los hechos fue tal que la Guardia Civil tuvo que personarse en el pabellón para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los presentes. Según diversas fuentes y testimonios recogidos tras el encuentro, el acta arbitral reflejaría con detalle lo sucedido, apoyado además por abundante material audiovisual.

Comunicado del Servigroup Peñíscola FS

El Club Fútbol Sala Peñíscola condena de manera rotunda los hechos acaecidos en el pabellón municipal Juan Vizcarro al término del partido de fútbol sala disputado en el día de ayer. Estos hechos nada tienen que ver con los valores que desde hace veinticinco años presiden cualquier actuación del club ni con nuestra manera de entender el deporte. El club ha iniciado los oportunos expedientes internos para esclarecer los hechos y establecer las oportunas sanciones, en su caso, a los responsables de los mismos, a los que se les exigirán las responsabilidades que procedan. Además de lo anterior, el club ha encargado a su servicio jurídico entablar las oportunas acciones judiciales frente a todos los causantes e intervinientes en los hechos, con independencia del club al que pertenezcan.

Comunicado del Noia Portus Apostoli FS

El Noia Portus Apostoli FS lamenta y condena los avergonzantes hechos acontecidos tras el partido disputado en la noche de este martes 3 de marzo en Peñíscola. Comportamientos bochornosos y despreciables­, que chocan frontalmente con los valores que defiende con orgullo nuestro Club y nuestro deporte, además de desprestigiar la considerada mejor Liga del mundo, la Primera División FS. Estas escenas responden a un clima de hostilidad, amenazas y violencia física y verbal inaceptables, en ningún momento iniciado ni provocado por ningún miembro de nuestro equipo, que solo actuaron en defensa de su integridad ante rivales e, incluso, personas que asistían al partido desde la grada.

Producto de esas deleznables agresiones, que casualmente se producen en el primer partido que nuestro equipo logra ganar a este rival, tres de nuestros jugadores terminaron con contusiones, tal y como revelan los partes médicos de las exploraciones realizadas en un centro de salud próximo al pabellón.

Agradecemos la rápida actuación, atención y predisposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que a la salida de la instalación deportiva escoltaron a nuestra expedición en pos de preservar su seguridad.

La Junta Directiva del Club llegará hasta el final y ejercerá todas las acciones legales pertinentes en la máxima y total defensa de sus jugadores y cuerpo técnico.

Por último, el Club expresa su total colaboración con las autoridades competentes y reitera su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia en el fútbol sala y con la promoción de los valores que deben inspirar a este deporte.