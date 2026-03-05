ATLETISMO
El FACSA Playas de Castellón protagoniza la preselección para el Europeo de Lanzamientos
El equipo castellonense aporta cinco de sus mejores especialistas y un liderazgo técnico de primer nivel
La calidad se impone a la cantidad. El FACSA Playas de Castellón estará representado por una delegación de altísimo nivel en el próximo Campeonato de Europa de Lanzamientos, que se celebrará en Nicosia (Chipre) los días 14 y 15 de marzo. La convocatoria oficial ha confirmado la presencia de cinco de nuestros atletas, quienes viajarán acompañados por Antonio Simarro, pieza clave del staff técnico del Club, que formará parte del equipo de entrenadores de la selección.
Un equipo de garantías en categoría Absoluta
En la categoría reina, el Club aporta tres nombres propios que ya saben lo que es competir al más alto nivel internacional:
- Belén Toimil (Peso): La plusmarquista nacional sigue siendo la referencia indiscutible en el círculo de peso con seis Campeonatos de España consecutivos.
- Diego Casas (Disco): Llega en un momento dulce de forma para medirse a los mejores especialistas europeos. Acaba de proclamarse Campeón de España en Castellón, batiendo el récord del Campeonato.
- Kevin Arreaga (Martillo): Potencia y técnica al servicio del equipo para buscar los puestos de finalista. Campeón de España y plusmarquista de la temporada en 2025.
El futuro pide paso en Sub-23
La cantera y el trabajo de formación del Club también recogen sus frutos con la inclusión de dos jóvenes promesas que debutan con ambición en la cita chipriota:
- Andrea Sales (Martillo Sub23): Una de las sensaciones de la temporada que busca consolidarse en Europa tras lograr la plata en categoría absoluta y el oro en Sub23 en el reciente Campeonato de España celebrado en las pistas de Gaetà Huguet y de la UJI.
- Rafael Mahíques (Jabalina Sub23): Talento y proyección para una de las disciplinas más exigentes. Mahíques acaba de proclamarse Campeón de España, con el récord del Campeonato.
Liderazgo desde el banquillo
La presencia de Antonio Simarro en el staff de entrenadores del equipo nacional no solo es un reconocimiento a su trayectoria personal, sino también al modelo de entrenamiento del Club, que se ha convertido en un referente nacional en las disciplinas de lanzamientos.
"Contar con cinco atletas en una cita de este calibre y tener la responsabilidad de formar parte del equipo de entrenadores es el reflejo de un trabajo bien hecho durante todo el invierno. Vamos a Nicosia con el objetivo de ser competitivos desde el primer lanzamiento", afirma Simarro.
- El Valencia CF ficha a un joven internacional por Ghana
- Rubén Baraja habla por primera vez tras su salida del Valencia CF
- Un aficionado inglés se gasta 600 euros para ver Mestalla
- ¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells? Fecha y dónde ver su primer partido por TV
- El CTA confirma que se debió pitar penalti en la mano de Osasuna frente al Valencia en Mestalla
- Novedades importantes en el entrenamiento del Valencia CF
- Quique Sánchez Flores se acuerda del Valencia CF durante su presentación con el Alavés
- Corberán firma un pleno clave por la permanencia