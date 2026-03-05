Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATLETISMO

El FACSA Playas de Castellón protagoniza la preselección para el Europeo de Lanzamientos

El equipo castellonense aporta cinco de sus mejores especialistas y un liderazgo técnico de primer nivel

Belén Toimil

Belén Toimil / RFEA

Claudia Arce

Valencia

La calidad se impone a la cantidad. El FACSA Playas de Castellón estará representado por una delegación de altísimo nivel en el próximo Campeonato de Europa de Lanzamientos, que se celebrará en Nicosia (Chipre) los días 14 y 15 de marzo. La convocatoria oficial ha confirmado la presencia de cinco de nuestros atletas, quienes viajarán acompañados por Antonio Simarro, pieza clave del staff técnico del Club, que formará parte del equipo de entrenadores de la selección.

Publicación de Facebook sobre el viaje de #EspañaAtletismo a Nicosia con 17 lanzadores.

Un equipo de garantías en categoría Absoluta

En la categoría reina, el Club aporta tres nombres propios que ya saben lo que es competir al más alto nivel internacional:

  • Belén Toimil (Peso): La plusmarquista nacional sigue siendo la referencia indiscutible en el círculo de peso con seis Campeonatos de España consecutivos.
  • Diego Casas (Disco): Llega en un momento dulce de forma para medirse a los mejores especialistas europeos. Acaba de proclamarse Campeón de España en Castellón, batiendo el récord del Campeonato.
Diego Casas.

Diego Casas. / FACSA PLAYAS CASTELLÓN

  • Kevin Arreaga (Martillo): Potencia y técnica al servicio del equipo para buscar los puestos de finalista. Campeón de España y plusmarquista de la temporada en 2025.
Kevin Arreaga.

Kevin Arreaga. / FRANCISCO FALOMIR ARIAS

El futuro pide paso en Sub-23

La cantera y el trabajo de formación del Club también recogen sus frutos con la inclusión de dos jóvenes promesas que debutan con ambición en la cita chipriota:

  • Andrea Sales (Martillo Sub23): Una de las sensaciones de la temporada que busca consolidarse en Europa tras lograr la plata en categoría absoluta y el oro en Sub23 en el reciente Campeonato de España celebrado en las pistas de Gaetà Huguet y de la UJI.
Andrea Sales.

Andrea Sales. / FACSA PLAYAS CASTELLÓN

  • Rafael Mahíques (Jabalina Sub23): Talento y proyección para una de las disciplinas más exigentes. Mahíques acaba de proclamarse Campeón de España, con el récord del Campeonato.
Rafa Mahiques.

Rafa Mahiques. / FRANCISCO FALOMIR ARIAS

Liderazgo desde el banquillo

La presencia de Antonio Simarro en el staff de entrenadores del equipo nacional no solo es un reconocimiento a su trayectoria personal, sino también al modelo de entrenamiento del Club, que se ha convertido en un referente nacional en las disciplinas de lanzamientos.

"Contar con cinco atletas en una cita de este calibre y tener la responsabilidad de formar parte del equipo de entrenadores es el reflejo de un trabajo bien hecho durante todo el invierno. Vamos a Nicosia con el objetivo de ser competitivos desde el primer lanzamiento", afirma Simarro.

