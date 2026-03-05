Superdeportes 27/02/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 24 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la Entrevista Teika, al entrenador del CB Claret Benimaclet, Alberto Pastor, y a la jugadora, y fichaje del mercado de invierno, Guada Cuesta. El equipo valenciano está realizando una gran temporada en la LF2 y está muy cerca de clasificarse para la Fase de Ascenso. Mientras, en la sección multideporte, patrocinada por FibraValencia, recibimos a dos referentes de FibraValencia Les Abelles, Héctor Porta y Héctor Burke. Los dos canteranos están acompañados del Director Creativo y de Marketing de FibraValencia, Fernando Casado. Por último, cerramos con la sección fija de Pilota Valenciana. En esta ocasión, conversamos con los jugadores del equipo de l'Ajuntament de Montserrat de la Lliga Caixabank d'Escala i Corda Pro1, Alejandro y Hilari,, que llega acompañado de nuestro experto en el deporte autóctono, Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).
